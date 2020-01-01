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Рейтинг лучших смартфонов до 5000 рублей

#1

Xiaomi Mi Note 3
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 3
Цена: от 4190 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 114344 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
57
Камера
62
Производительность
38
Автономность
68
Подробные характеристики
#2

Huawei Mate 9
Характеристики Характеристики Huawei Mate 9
Цена: от 3513 р.
Вышел: почти 4 года назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 122732 балла
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 5.9" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • HiSilicon Kirin 960 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
55
Камера
52
Производительность
49
Автономность
67
Подробные характеристики
#3

Nokia 1.3
Характеристики Характеристики Nokia 1.3
Цена: от 5236 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 49 из 100
  • Android 10,
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm 215 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
59
Камера
45
Производительность
16
Автономность
51
Подробные характеристики
#4

Meizu C9
Характеристики Характеристики Meizu C9
Цена: от 4988 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 45 из 100
AnTuTu: 16000 баллов
  • Android 8.0, Flyme UI
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Spreadtrum SC9832E - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
Экран
53
Камера
44
Производительность
16
Автономность
51

Meizu C9 предлагает хорошие (за свою цену) экран, автономную работу и пользовательский опыт. Это отличный выбор, если вам нужен качественный смартфон по цене до 100 долларов, и вы хотите получить максимум качества за свои деньги.

Подробные характеристики
#5

ZTE Blade A7 Vita
Характеристики Характеристики ZTE Blade A7 Vita
Цена: от 5198 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 32181 балл
  • Android 8.1, MiFavor UI
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3200 мАч
Экран
54
Камера
41
Производительность
18
Автономность
53

Когда вы впервые возьмете ZTE Blade A7 Vita в руки, то поймете, что сборка у него качественная. Чувствуется, что на матовый пластик не скупились. Спереди разместили дисплей с тонкими, для своего сегмента, рамками. Полезная площадь составляет 81 процент, максимальная яркость достаточно высокая для чтения на улице.

Смартфон получил полный набор биометрических технологий, но внимания заслуживает только датчик отпечатков пальцев. Есть претензии к работе сканера лица в темную пору времени. Как только падает уровень освещения, сканер перестает реагировать на лицо пользователя.

Камера ZTE Blade A7 Vita откровенно плохая, причем оба объектива. Затвор очень медленный, автофокус срабатывает с большой задержкой. Фронталка еще хуже, чем основная.

Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi Go
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Go
Цена: от 5240 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 32183 балла
  • Android 8.1, Android Go Edition
  • 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
53
Камера
43
Производительность
12
Автономность
51

Xiaomi Redmi Go получился ограниченным по возможностям смартфоном, но фишка в том, что он не тормозит. Процессор здесь старый, но не какой-то Spreadtrum, а Snapdragon. 425-я модель обладает рабочей частотой 1.4 ГГц, чего недостаточно для игр.

В плане программного обеспечения используется операционная система Android Go. Она характеризуется упрощенными приложениями от Google, включая голосовой ассистент.

Подробные характеристики
#7

Xiaomi Redmi Note 4X
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 4X
Цена: от 4977 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 61098 баллов
  • Android 6.0, MIUI 10
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4100 мАч
Экран
54
Камера
42
Производительность
23
Автономность
67
Подробные характеристики
#8

Nokia 1 Plus
Характеристики Характеристики Nokia 1 Plus
Цена: от 5030 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 43 из 100
AnTuTu: 35323 балла
  • Android 10, Android Go
  • 5.45" TFT LCD дисплей (480 x 960)
  • MediaTek MT6739 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 2500 мАч
Экран
49
Камера
35
Производительность
13
Автономность
46

Nokia 1 Plus привлекает своей ценой и быстрой платформой Android Go. Ее преимущество – оптимизация под слабое "железо". Упрощенные приложения требуют меньше системных ресурсов, поэтому оперативно открываются. С другой стороны, игры не поиграете, по крайней мере в требовательные с 3D-графикой.

Дизайн смартфон характеризуется только одним изъяном – динамик громкой связи находится в том месте, где он легко перекрывается, из-за чего звук искажается. Камеру Nokia 1 Plus нельзя назвать отличной.

Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy J2 Core
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J2 Core
Цена: от 5237 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 43 из 100
AnTuTu: 38134 балла
  • Android 8.1, Android Go
  • 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
  • Exynos 7 Quad 7570 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 2600 мАч
Экран
47
Камера
39
Производительность
18
Автономность
51

Samsung Galaxy J2 Core — первый смартфон компании, построенный на платформе Android Go. У него неприметный экран с соотношением сторон 16:9, поликарбонатный корпус с высокой устойчивостью к факторам окружающей среды и слабая производительность комплектующих.

Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy J2 (2018)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J2 (2018)
Цена: от 5135 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 42 из 100
AnTuTu: 34045 баллов
  • Android 8.0, Experience UI
  • 5" Super AMOLED дисплей (540 x 960)
  • Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 2600 мАч
Экран
49
Камера
41
Производительность
15
Автономность
47
Подробные характеристики
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