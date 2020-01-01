Рейтинг лучших смартфонов до 5000 рублей
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
- Android 9.0, EMUI 9
- 5.9" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- HiSilicon Kirin 960 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
- Android 10,
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm 215 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 8.0, Flyme UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Spreadtrum SC9832E - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Meizu C9 предлагает хорошие (за свою цену) экран, автономную работу и пользовательский опыт. Это отличный выбор, если вам нужен качественный смартфон по цене до 100 долларов, и вы хотите получить максимум качества за свои деньги.
- Android 8.1, MiFavor UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3200 мАч
Когда вы впервые возьмете ZTE Blade A7 Vita в руки, то поймете, что сборка у него качественная. Чувствуется, что на матовый пластик не скупились. Спереди разместили дисплей с тонкими, для своего сегмента, рамками. Полезная площадь составляет 81 процент, максимальная яркость достаточно высокая для чтения на улице.
Смартфон получил полный набор биометрических технологий, но внимания заслуживает только датчик отпечатков пальцев. Есть претензии к работе сканера лица в темную пору времени. Как только падает уровень освещения, сканер перестает реагировать на лицо пользователя.
Камера ZTE Blade A7 Vita откровенно плохая, причем оба объектива. Затвор очень медленный, автофокус срабатывает с большой задержкой. Фронталка еще хуже, чем основная.
- Android 8.1, Android Go Edition
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Xiaomi Redmi Go получился ограниченным по возможностям смартфоном, но фишка в том, что он не тормозит. Процессор здесь старый, но не какой-то Spreadtrum, а Snapdragon. 425-я модель обладает рабочей частотой 1.4 ГГц, чего недостаточно для игр.
В плане программного обеспечения используется операционная система Android Go. Она характеризуется упрощенными приложениями от Google, включая голосовой ассистент.
- Android 6.0, MIUI 10
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
- Android 10, Android Go
- 5.45" TFT LCD дисплей (480 x 960)
- MediaTek MT6739 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2500 мАч
Nokia 1 Plus привлекает своей ценой и быстрой платформой Android Go. Ее преимущество – оптимизация под слабое "железо". Упрощенные приложения требуют меньше системных ресурсов, поэтому оперативно открываются. С другой стороны, игры не поиграете, по крайней мере в требовательные с 3D-графикой.
Дизайн смартфон характеризуется только одним изъяном – динамик громкой связи находится в том месте, где он легко перекрывается, из-за чего звук искажается. Камеру Nokia 1 Plus нельзя назвать отличной.
- Android 8.1, Android Go
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- Exynos 7 Quad 7570 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
Samsung Galaxy J2 Core — первый смартфон компании, построенный на платформе Android Go. У него неприметный экран с соотношением сторон 16:9, поликарбонатный корпус с высокой устойчивостью к факторам окружающей среды и слабая производительность комплектующих.
- Android 8.0, Experience UI
- 5" Super AMOLED дисплей (540 x 960)
- Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
|Топ-10 лучших смартфонов до 5000 рублей
|Цена
|Xiaomi Mi Note 3
|4190 руб.
|Huawei Mate 9
|3513 руб.
|Nokia 1.3
|5236 руб.
|Meizu C9
|4988 руб.
|ZTE Blade A7 Vita
|5198 руб.
|Xiaomi Redmi Go
|5240 руб.
|Xiaomi Redmi Note 4X
|4977 руб.
|Nokia 1 Plus
|5030 руб.
|Samsung Galaxy J2 Core
|5237 руб.
|Samsung Galaxy J2 (2018)
|5135 руб.