Рейтинг лучших смартфонов до 6000 рублей
- Android 10, EMUI 10.1
- 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 8.0,
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 23 МП, передняя 8 МП
- 3580 мАч
- Android 10.0, One UI 2
- 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 10,
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm 215 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Смартфон Xiaomi Redmi 6 встречает пользователя полностью пластиковым корпусом с обработкой под металл, но тактильные ощущения выдают бюджетность модели. Нет претензий к сборке – телефон в руках не трещит.
В Redmi 6 есть датчик освещения, который обеспечивает работу функции автоматической регулировки яркости, но работает он некорректно. Цветопередача экрана совсем неплохая, но по желанию можно выбрать более подходящую цветовую гамму.
- Android 8.0, Flyme UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Spreadtrum SC9832E - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Meizu C9 предлагает хорошие (за свою цену) экран, автономную работу и пользовательский опыт. Это отличный выбор, если вам нужен качественный смартфон по цене до 100 долларов, и вы хотите получить максимум качества за свои деньги.
- Android 8.1, MiFavor UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3200 мАч
Когда вы впервые возьмете ZTE Blade A7 Vita в руки, то поймете, что сборка у него качественная. Чувствуется, что на матовый пластик не скупились. Спереди разместили дисплей с тонкими, для своего сегмента, рамками. Полезная площадь составляет 81 процент, максимальная яркость достаточно высокая для чтения на улице.
Смартфон получил полный набор биометрических технологий, но внимания заслуживает только датчик отпечатков пальцев. Есть претензии к работе сканера лица в темную пору времени. Как только падает уровень освещения, сканер перестает реагировать на лицо пользователя.
Камера ZTE Blade A7 Vita откровенно плохая, причем оба объектива. Затвор очень медленный, автофокус срабатывает с большой задержкой. Фронталка еще хуже, чем основная.
- Android 8.1, Android Go Edition
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Xiaomi Redmi Go получился ограниченным по возможностям смартфоном, но фишка в том, что он не тормозит. Процессор здесь старый, но не какой-то Spreadtrum, а Snapdragon. 425-я модель обладает рабочей частотой 1.4 ГГц, чего недостаточно для игр.
В плане программного обеспечения используется операционная система Android Go. Она характеризуется упрощенными приложениями от Google, включая голосовой ассистент.
- Android 8.1, EMUI 8
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek MT6739 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Huawei Y5 Prime (2018) — бюджетный аппарат китайского производителя IPS-экраном на 5.45 дюймов и разрешением 1440 на 720 пикселей, который характеризуется хорошим соотношением контраста. Пользователю смартфона придется обойтись без сканера отпечатков пальцев. Зато он получил неплохой аккумулятор на 3020 мАч.
- Android 6.0, MIUI 10
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
|Топ-10 лучших смартфонов до 6000 рублей
|Цена
|Huawei Y5p
|6267 руб.
|Sony Xperia XA2 Plus
|6290 руб.
|Samsung Galaxy A01
|5459 руб.
|Nokia 1.3
|5236 руб.
|Xiaomi Redmi 6
|6080 руб.
|Meizu C9
|4988 руб.
|ZTE Blade A7 Vita
|5198 руб.
|Xiaomi Redmi Go
|5240 руб.
|Huawei Y5 Prime (2018)
|5639 руб.
|Xiaomi Redmi Note 4X
|4977 руб.