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Рейтинг лучших смартфонов до 6000 рублей

#1

Huawei Y5p
Характеристики Характеристики Huawei Y5p
Цена: от 6267 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 76487 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
Экран
60
Камера
47
Производительность
22
Автономность
57
Подробные характеристики
#2

Sony Xperia XA2 Plus
Характеристики Характеристики Sony Xperia XA2 Plus
Цена: от 6290 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 86437 баллов
  • Android 8.0,
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 23 МП, передняя 8 МП
  • 3580 мАч
Экран
61
Камера
49
Производительность
30
Автономность
71
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A01
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A01
Цена: от 5459 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 70982 балла
  • Android 10.0, One UI 2
  • 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
58
Камера
50
Производительность
22
Автономность
57
Подробные характеристики
#4

Nokia 1.3
Характеристики Характеристики Nokia 1.3
Цена: от 5236 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 49 из 100
  • Android 10,
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm 215 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
59
Камера
45
Производительность
16
Автономность
51
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi 6
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 6
Цена: от 6080 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 75434 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
51
Камера
47
Производительность
26
Автономность
57

Смартфон Xiaomi Redmi 6 встречает пользователя полностью пластиковым корпусом с обработкой под металл, но тактильные ощущения выдают бюджетность модели. Нет претензий к сборке – телефон в руках не трещит.

В Redmi 6 есть датчик освещения, который обеспечивает работу функции автоматической регулировки яркости, но работает он некорректно. Цветопередача экрана совсем неплохая, но по желанию можно выбрать более подходящую цветовую гамму.

Подробные характеристики
#6

Meizu C9
Характеристики Характеристики Meizu C9
Цена: от 4988 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 45 из 100
AnTuTu: 16000 баллов
  • Android 8.0, Flyme UI
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Spreadtrum SC9832E - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
Экран
53
Камера
44
Производительность
16
Автономность
51

Meizu C9 предлагает хорошие (за свою цену) экран, автономную работу и пользовательский опыт. Это отличный выбор, если вам нужен качественный смартфон по цене до 100 долларов, и вы хотите получить максимум качества за свои деньги.

Подробные характеристики
#7

ZTE Blade A7 Vita
Характеристики Характеристики ZTE Blade A7 Vita
Цена: от 5198 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 32181 балл
  • Android 8.1, MiFavor UI
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3200 мАч
Экран
54
Камера
41
Производительность
18
Автономность
53

Когда вы впервые возьмете ZTE Blade A7 Vita в руки, то поймете, что сборка у него качественная. Чувствуется, что на матовый пластик не скупились. Спереди разместили дисплей с тонкими, для своего сегмента, рамками. Полезная площадь составляет 81 процент, максимальная яркость достаточно высокая для чтения на улице.

Смартфон получил полный набор биометрических технологий, но внимания заслуживает только датчик отпечатков пальцев. Есть претензии к работе сканера лица в темную пору времени. Как только падает уровень освещения, сканер перестает реагировать на лицо пользователя.

Камера ZTE Blade A7 Vita откровенно плохая, причем оба объектива. Затвор очень медленный, автофокус срабатывает с большой задержкой. Фронталка еще хуже, чем основная.

Подробные характеристики
#8

Xiaomi Redmi Go
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Go
Цена: от 5240 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 32183 балла
  • Android 8.1, Android Go Edition
  • 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
53
Камера
43
Производительность
12
Автономность
51

Xiaomi Redmi Go получился ограниченным по возможностям смартфоном, но фишка в том, что он не тормозит. Процессор здесь старый, но не какой-то Spreadtrum, а Snapdragon. 425-я модель обладает рабочей частотой 1.4 ГГц, чего недостаточно для игр.

В плане программного обеспечения используется операционная система Android Go. Она характеризуется упрощенными приложениями от Google, включая голосовой ассистент.

Подробные характеристики
#9

Huawei Y5 Prime (2018)
Характеристики Характеристики Huawei Y5 Prime (2018)
Цена: от 5639 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 41984 балла
  • Android 8.1, EMUI 8
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek MT6739 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
Экран
52
Камера
44
Производительность
19
Автономность
51

Huawei Y5 Prime (2018) — бюджетный аппарат китайского производителя IPS-экраном на 5.45 дюймов и разрешением 1440 на 720 пикселей, который характеризуется хорошим соотношением контраста. Пользователю смартфона придется обойтись без сканера отпечатков пальцев. Зато он получил неплохой аккумулятор на 3020 мАч.

Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi Note 4X
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 4X
Цена: от 4977 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 61098 баллов
  • Android 6.0, MIUI 10
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4100 мАч
Экран
54
Камера
42
Производительность
23
Автономность
67
Подробные характеристики
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