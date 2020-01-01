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Когда вы впервые возьмете ZTE Blade A7 Vita в руки, то поймете, что сборка у него качественная. Чувствуется, что на матовый пластик не скупились. Спереди разместили дисплей с тонкими, для своего сегмента, рамками. Полезная площадь составляет 81 процент, максимальная яркость достаточно высокая для чтения на улице.

Смартфон получил полный набор биометрических технологий, но внимания заслуживает только датчик отпечатков пальцев. Есть претензии к работе сканера лица в темную пору времени. Как только падает уровень освещения, сканер перестает реагировать на лицо пользователя.

Камера ZTE Blade A7 Vita откровенно плохая, причем оба объектива. Затвор очень медленный, автофокус срабатывает с большой задержкой. Фронталка еще хуже, чем основная.