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Рейтинг лучших смартфонов до 7000 рублей

#1

Xiaomi Redmi 9A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9A
Цена: от 7013 р.
Вышел: 2 месяца назад
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G25 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
59
Камера
44
Производительность
19
Автономность
78
Подробные характеристики
#2

Huawei Y5p
Характеристики Характеристики Huawei Y5p
Цена: от 6267 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 76487 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
Экран
60
Камера
47
Производительность
22
Автономность
57
Подробные характеристики
#3

Huawei Honor 9S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9S
Цена: от 6476 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 77245 баллов
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
Экран
60
Камера
47
Производительность
25
Автономность
57
Подробные характеристики
#4

Nokia 2.3
Характеристики Характеристики Nokia 2.3
Цена: от 6918 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 60023 балла
  • Android 10, Android One
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
57
Камера
50
Производительность
19
Автономность
67
Подробные характеристики
#5

Nokia 5.1 Plus
Характеристики Характеристики Nokia 5.1 Plus
Цена: от 7340 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 120343 балла
  • Android 10, Android One
  • 5.86" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P60 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3060 мАч
Экран
53
Камера
49
Производительность
34
Автономность
57

Nokia 5.1 Plus имеет неплохой дисплей с зеркально-гладкой поверхностью, которая неплохо противостоит царапинам. Наряду с хорошим антибликовым покрытием он остается отлично читаемым на солнце. Углы обзора тоже достойные – полностью отсутствует инвертирование цветов.

Ночные фотографии не отличаются качеством. Более того, вам не захочется делать снимки в условиях слабого освещения или даже в помещении. Нет ни автофокуса, ни должной стабилизации изображения. Набор настроек в камере оказался достаточно большим, но меню неудобное. Тем более, что в профессиональном режиме очень мало параметров, включая отсутствие настройки светосилы, фокуса и затвора.

Процессор Helio P60 имеет пониженную тактовую частоту, что урезало быстродействие смартфона. Зато это позволило улучшить автономность, хотя рекордных показателей от батареи 3060 мАч ждать не стоит. Nokia 5.1 Plus способна дожить до вечера, но не стоит ждать большего.

Подробные характеристики
#6

Sony Xperia XA2 Plus
Характеристики Характеристики Sony Xperia XA2 Plus
Цена: от 6290 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 86437 баллов
  • Android 8.0,
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 23 МП, передняя 8 МП
  • 3580 мАч
Экран
61
Камера
49
Производительность
30
Автономность
71
Подробные характеристики
#7

Huawei Honor 8S 2020
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8S 2020
Цена: от 7349 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 57054 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.0
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
Экран
59
Камера
49
Производительность
21
Автономность
57
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy A01
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A01
Цена: от 5459 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 70982 балла
  • Android 10.0, One UI 2
  • 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
58
Камера
50
Производительность
22
Автономность
57
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy A10
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A10
Цена: от 7245 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 85160 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Exynos 7 Octa 7884 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3400 мАч
Экран
55
Камера
46
Производительность
26
Автономность
59

Samsung Galaxy A10 является самым продаваемым смартфоном бренда в России, и этому есть вполне веские причины. В первую очередь данная модель подкупает дизайном, поскольку она выглядит точно так же, как остальные аппараты линейки. Компании пришлось сделать камеру одинарной, заменить AMOLED-дисплей на IPS и USB Type-C на устаревший MicroUSB.

От покупки Galaxy A10 может оттолкнуть его игровые возможности. Потому мы рекомендуем взять другую модель с более мощным чипсетом.

Дизайн получился минималистическим, но в то же самое время и эргономичным за счет нового форм-фактора. Здесь нет датчика отпечатков пальце, а сканера лица лучше бы вообще не было. Последний работает нестабильно, а как только начинаются проблемы с освещением он перестает узнавать пользователя.

Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi 7A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 7A
Цена: от 6771 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 76174 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
57
Камера
45
Производительность
22
Автономность
67

Xiaomi Redmi 7A является бюджетным телефоном, но это заметно не сразу. В первую очередь его выдает одиночная основная камера, лишенная популярного функционала. По современным стандартам, дисплей получился очень компактным, потому разрешения HD+ хватает с головой.

Радует тот факт, что есть поддержка двух SIM-карт и карты памяти MicroSD, ведь данная особенность не всегда присутствует даже на премиальных моделях. Связь работает хорошо благодаря поддержке необходимых в России диапазонов (бэндов).

Подробные характеристики
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