Рейтинг лучших смартфонов до 7000 рублей
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G25 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 10, Magic UI 3.1
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 10, Android One
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 10, Android One
- 5.86" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P60 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3060 мАч
Nokia 5.1 Plus имеет неплохой дисплей с зеркально-гладкой поверхностью, которая неплохо противостоит царапинам. Наряду с хорошим антибликовым покрытием он остается отлично читаемым на солнце. Углы обзора тоже достойные – полностью отсутствует инвертирование цветов.
Ночные фотографии не отличаются качеством. Более того, вам не захочется делать снимки в условиях слабого освещения или даже в помещении. Нет ни автофокуса, ни должной стабилизации изображения. Набор настроек в камере оказался достаточно большим, но меню неудобное. Тем более, что в профессиональном режиме очень мало параметров, включая отсутствие настройки светосилы, фокуса и затвора.
Процессор Helio P60 имеет пониженную тактовую частоту, что урезало быстродействие смартфона. Зато это позволило улучшить автономность, хотя рекордных показателей от батареи 3060 мАч ждать не стоит. Nokia 5.1 Plus способна дожить до вечера, но не стоит ждать большего.
- Android 8.0,
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 23 МП, передняя 8 МП
- 3580 мАч
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 10.0, One UI 2
- 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Exynos 7 Octa 7884 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
Samsung Galaxy A10 является самым продаваемым смартфоном бренда в России, и этому есть вполне веские причины. В первую очередь данная модель подкупает дизайном, поскольку она выглядит точно так же, как остальные аппараты линейки. Компании пришлось сделать камеру одинарной, заменить AMOLED-дисплей на IPS и USB Type-C на устаревший MicroUSB.
От покупки Galaxy A10 может оттолкнуть его игровые возможности. Потому мы рекомендуем взять другую модель с более мощным чипсетом.
Дизайн получился минималистическим, но в то же самое время и эргономичным за счет нового форм-фактора. Здесь нет датчика отпечатков пальце, а сканера лица лучше бы вообще не было. Последний работает нестабильно, а как только начинаются проблемы с освещением он перестает узнавать пользователя.
- Android 10, MIUI 12
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi 7A является бюджетным телефоном, но это заметно не сразу. В первую очередь его выдает одиночная основная камера, лишенная популярного функционала. По современным стандартам, дисплей получился очень компактным, потому разрешения HD+ хватает с головой.
Радует тот факт, что есть поддержка двух SIM-карт и карты памяти MicroSD, ведь данная особенность не всегда присутствует даже на премиальных моделях. Связь работает хорошо благодаря поддержке необходимых в России диапазонов (бэндов).
|Топ-10 лучших смартфонов до 7000 рублей
|Цена
|Xiaomi Redmi 9A
|7013 руб.
|Huawei Y5p
|6267 руб.
|Huawei Honor 9S
|6476 руб.
|Nokia 2.3
|6918 руб.
|Nokia 5.1 Plus
|7340 руб.
|Sony Xperia XA2 Plus
|6290 руб.
|Huawei Honor 8S 2020
|7349 руб.
|Samsung Galaxy A01
|5459 руб.
|Samsung Galaxy A10
|7245 руб.
|Xiaomi Redmi 7A
|6771 руб.