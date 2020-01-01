Рейтинг лучших смартфонов до 8000 рублей
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5020 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, Android One
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Xiaomi Mi A2 проигрывает более новым моделям из-за больших рамок, хотя здесь нет вырезов в экране. Он получил виртуальные кнопки навигации, в то время как нижняя рамка достаточно большая для того, чтобы туда поместились аппаратные.
Задняя панель дарит невероятно приятные тактильные ощущения. Она сделана из окрашенного алюминия, который скользит в руке больше, чем хотелось бы. Качество сборки не вызывает вопросов, датчик отпечатков тоже.
Помимо вытянутого соотношения сторон, производитель также улучшил максимальную яркость, насыщенность цветов и углы обзора. По сравнению с предшественником, разница заметна невооруженным взглядом.
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1600 x 720)
- MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Xiaomi Redmi 8A можно смело назвать самым подходящим смартфоном для детей. Во-первых, он компактный, поэтому легко помещается в небольшую руку, при этом уверенно лежит в ладони. Во-вторых, дисплей с олеофобным покрытием защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5. Даже невысокое разрешение не портит впечатления.
Камера в телефоне посредственная, но такие фишки, как размытие фона присутствуют. Будет непросто добиться качественного эффекта. Redmi 8A получил огромный аккумулятор на 5000 мАч, так что автономность в 2 - 3 дня обеспечена.
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G25 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi Note 5 – свидетельство того, что в доступные смартфоны начали ставить хорошие качественный экраны. Конечно, недостатки есть, и самым существенным является потеря читаемости и насыщенности под яркими лучами солнца.
В его основе используется процессор Snapdragon. Он прекрасно показал себя в других моделях, и Redmi Note 5 тоже обладает высокой отзывчивостью. Корпус телефона нагревается только при длительной игре, а в обычных ежедневных задачах поверхность остается прохладной или немного теплой.
- Android 10, MIUI 12
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
|Топ-10 лучших смартфонов до 8000 рублей
|Цена
|Xiaomi Redmi 9
|8168 руб.
|Xiaomi Redmi 9C
|8175 руб.
|Xiaomi Mi A2
|8075 руб.
|Oppo Realme C11
|7817 руб.
|Samsung Galaxy M01
|8191 руб.
|Xiaomi Redmi 8A
|8285 руб.
|Xiaomi Redmi 9A
|7013 руб.
|Xiaomi Redmi Note 5
|7466 руб.
|Xiaomi Redmi 6 Pro
|7634 руб.
|Huawei Honor 8S Prime
|8388 руб.