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Рейтинг лучших смартфонов до 9000 рублей

#1

Xiaomi Redmi 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9
Цена: от 8168 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 66 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5020 мАч
Экран
66
Камера
60
Производительность
40
Автономность
87
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi 9C
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9C
Цена: от 8175 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
59
Камера
55
Производительность
24
Автономность
78
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A11
Цена: от 8715 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 74014 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
26
Автономность
74
Подробные характеристики
#4

Oppo Realme C3
Характеристики Характеристики Oppo Realme C3
Цена: от 8972 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 10.0, realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio G70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
59
Камера
55
Производительность
38
Автономность
78
Подробные характеристики
#5

Huawei Y6p
Характеристики Характеристики Huawei Y6p
Цена: от 9323 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 58 из 100
AnTuTu: 76758 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
61
Камера
59
Производительность
21
Автономность
78
Подробные характеристики
#6

ZTE Blade V10
Характеристики Характеристики ZTE Blade V10
Цена: от 8514 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 175443 балла
  • Android 9.0, MiFavor 9.0
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • MediaTek Helio P70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 32 МП
  • 3200 мАч
Экран
63
Камера
55
Производительность
39
Автономность
59
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Mi A2
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi A2
Цена: от 8075 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 130172 балла
  • Android 10, Android One
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
Экран
60
Камера
55
Производительность
36
Автономность
58

Xiaomi Mi A2 проигрывает более новым моделям из-за больших рамок, хотя здесь нет вырезов в экране. Он получил виртуальные кнопки навигации, в то время как нижняя рамка достаточно большая для того, чтобы туда поместились аппаратные.

Задняя панель дарит невероятно приятные тактильные ощущения. Она сделана из окрашенного алюминия, который скользит в руке больше, чем хотелось бы. Качество сборки не вызывает вопросов, датчик отпечатков тоже.

Помимо вытянутого соотношения сторон, производитель также улучшил максимальную яркость, насыщенность цветов и углы обзора. По сравнению с предшественником, разница заметна невооруженным взглядом.

Подробные характеристики
#8

Oppo Realme C11
Характеристики Характеристики Oppo Realme C11
Цена: от 7817 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 56 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1600 x 720)
  • MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
60
Камера
51
Производительность
25
Автономность
78
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy M01
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M01
Цена: от 8191 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 76987 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
61
Камера
51
Производительность
23
Автономность
67
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi 8
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 8
Цена: от 9440 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 85382 балла
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
56
Камера
54
Производительность
23
Автономность
85

Xiaomi Redmi 8 является одним из самых интересных телефонов в своем классе, и главным его достоинством считается экран. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, а это значит, что разбить его заметно сложнее, чем на предшественниках. Яркость высокая, цветопередача отличная, но вот разрешение хочется побольше.

Смартфон работает на старом процессоре Snapdragon 439, который обладает слабой производительностью для нашего времени. В играх наблюдается заметный нагрев, за чем следует потеря кадров.

Подробные характеристики
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