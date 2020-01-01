Рейтинг лучших смартфонов до 9000 рублей
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5020 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
- Android 10.0, realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio G70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 9.0, MiFavor 9.0
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- MediaTek Helio P70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 32 МП
- 3200 мАч
- Android 10, Android One
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Xiaomi Mi A2 проигрывает более новым моделям из-за больших рамок, хотя здесь нет вырезов в экране. Он получил виртуальные кнопки навигации, в то время как нижняя рамка достаточно большая для того, чтобы туда поместились аппаратные.
Задняя панель дарит невероятно приятные тактильные ощущения. Она сделана из окрашенного алюминия, который скользит в руке больше, чем хотелось бы. Качество сборки не вызывает вопросов, датчик отпечатков тоже.
Помимо вытянутого соотношения сторон, производитель также улучшил максимальную яркость, насыщенность цветов и углы обзора. По сравнению с предшественником, разница заметна невооруженным взглядом.
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1600 x 720)
- MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Xiaomi Redmi 8 является одним из самых интересных телефонов в своем классе, и главным его достоинством считается экран. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, а это значит, что разбить его заметно сложнее, чем на предшественниках. Яркость высокая, цветопередача отличная, но вот разрешение хочется побольше.
Смартфон работает на старом процессоре Snapdragon 439, который обладает слабой производительностью для нашего времени. В играх наблюдается заметный нагрев, за чем следует потеря кадров.
|Топ-10 лучших смартфонов до 9000 рублей
|Цена
|Xiaomi Redmi 9
|8168 руб.
|Xiaomi Redmi 9C
|8175 руб.
|Samsung Galaxy A11
|8715 руб.
|Oppo Realme C3
|8972 руб.
|Huawei Y6p
|9323 руб.
|ZTE Blade V10
|8514 руб.
|Xiaomi Mi A2
|8075 руб.
|Oppo Realme C11
|7817 руб.
|Samsung Galaxy M01
|8191 руб.
|Xiaomi Redmi 8
|9440 руб.