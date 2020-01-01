Каталог смартфонов Huawei
Android 10, Magic UI 2.1
6.3" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Android 9.0, EMUI 9.0
5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Android 8.1, EMUI 8.1
5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
MediaTek MT6739 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Android 10, Magic UI 3.1
7.09" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
MediaTek Dimensity 800 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Android 10, Magic UI 3.1
6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
MediaTek Dimensity 800 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Android 10, EMUI 10.1
6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Android 10, Magic UI 3.1
6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 40 МП, передняя 32 МП
4200 мАч
Android 9.0, EMUI 9.0
5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Android 10.0, Magic UI 3.1
6.63" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 40 МП, передняя 16 МП
4300 мАч
Android 10, EMUI 10.1
6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Android 10, EMUI 10.1
5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 8 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Android 10, EMUI 10.1
6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Android 10, Magic UI 3.1
6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Android 10, Magic UI 3.1
5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 8 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Android 10, EMUI 10.1
6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
HiSilicon Kirin 710A - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 8 МП
4000 мАч
Android 9.0, EMUI 9.1
6.21" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
3400 мАч
Android 10.0, EMUI 10.1
6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Android 10.0, EMUI 10 + HMS
6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Android 10.0, EMUI 10 + HMS
6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Android 9, EMUI 9.1
6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
3750 мАч
Android 10.0, Magic UI 3.1.1
6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 50 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Android 9.0, EMUI 9
6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
3020 мАч
Android 10.0, Magic UI 3.1
6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 40 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Android 10.0, Magic UI 3.1.1
6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 40 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Android 10, Magic UI 3.1
6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
HiSilicon Kirin 710A - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 8 МП
4000 мАч
Android 10.0, Magic UI 3.1
6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Android 9.0, EMUI 9
6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
3020 мАч
Android 10, Magic UI 3.0
6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Android 10.0, EMUI 10.1
6.58" OLED дисплей (1200 x 2640)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 50 МП, передняя 32 МП
4200 мАч
Android 10.0, EMUI 10.1
6.58" OLED дисплей (1200 x 2640)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 50 МП, передняя 32 МП
4200 мАч
|Каталог смартфонов Huawei
|Цена
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|14216 руб.
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|7349 руб.
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|33682 руб.
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|12536 руб.