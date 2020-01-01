Главная > Все смартфоны Huawei 2020 года

Каталог смартфонов Huawei

Huawei Honor 30i
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30i
Android 10, Magic UI 2.1
6.3" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 8S Prime
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8S Prime
Android 9.0, EMUI 9.0
5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 7A Prime
Характеристики Характеристики Huawei Honor 7A Prime
Android 8.1, EMUI 8.1
5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
MediaTek MT6739 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor X10 Max
Характеристики Характеристики Huawei Honor X10 Max
Android 10, Magic UI 3.1
7.09" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
MediaTek Dimensity 800 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 30 Lite
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30 Lite
Android 10, Magic UI 3.1
6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
MediaTek Dimensity 800 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei P Smart S
Характеристики Характеристики Huawei P Smart S
Android 10, EMUI 10.1
6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor Play 4 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Honor Play 4 Pro
Android 10, Magic UI 3.1
6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 40 МП, передняя 32 МП
4200 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 8S 2020
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8S 2020
Android 9.0, EMUI 9.0
5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor X10
Характеристики Характеристики Huawei Honor X10
Android 10.0, Magic UI 3.1
6.63" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 40 МП, передняя 16 МП
4300 мАч
Подробные характеристики

Huawei Y8p
Характеристики Характеристики Huawei Y8p
Android 10, EMUI 10.1
6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Y5p
Характеристики Характеристики Huawei Y5p
Android 10, EMUI 10.1
5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 8 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Подробные характеристики

Huawei Y6p
Характеристики Характеристики Huawei Y6p
Android 10, EMUI 10.1
6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 9A
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9A
Android 10, Magic UI 3.1
6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 9S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9S
Android 10, Magic UI 3.1
5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 8 МП, передняя 5 МП
3020 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 9C
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9C
Android 10, EMUI 10.1
6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
HiSilicon Kirin 710A - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 8 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei P Smart 2020
Характеристики Характеристики Huawei P Smart 2020
Android 9.0, EMUI 9.1
6.21" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
3400 мАч
Подробные характеристики

Huawei Nova 7 SE
Характеристики Характеристики Huawei Nova 7 SE
Android 10.0, EMUI 10.1
6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Nova 7 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Nova 7 Pro
Android 10.0, EMUI 10 + HMS
6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Nova 7
Характеристики Характеристики Huawei Nova 7
Android 10.0, EMUI 10 + HMS
6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 9X Lite
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9X Lite
Android 9, EMUI 9.1
6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
3750 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 30 Pro Plus
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30 Pro Plus
Android 10.0, Magic UI 3.1.1
6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 50 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 8A 2020
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8A 2020
Android 9.0, EMUI 9
6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
3020 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 30 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30 Pro
Android 10.0, Magic UI 3.1
6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 40 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 30
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30
Android 10.0, Magic UI 3.1.1
6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 40 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor Play 4T
Характеристики Характеристики Huawei Honor Play 4T
Android 10, Magic UI 3.1
6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
HiSilicon Kirin 710A - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 8 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 30S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30S
Android 10.0, Magic UI 3.1
6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor 8A Prime
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8A Prime
Android 9.0, EMUI 9
6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
3020 мАч
Подробные характеристики

Huawei Honor Play 9A
Характеристики Характеристики Huawei Honor Play 9A
Android 10, Magic UI 3.0
6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Huawei P40 Pro Plus
Характеристики Характеристики Huawei P40 Pro Plus
Android 10.0, EMUI 10.1
6.58" OLED дисплей (1200 x 2640)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 50 МП, передняя 32 МП
4200 мАч
Подробные характеристики

Huawei P40 Pro
Характеристики Характеристики Huawei P40 Pro
Android 10.0, EMUI 10.1
6.58" OLED дисплей (1200 x 2640)
HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 50 МП, передняя 32 МП
4200 мАч
Подробные характеристики
Каталог смартфонов HuaweiЦена
Huawei Honor 30i14216 руб.
Huawei Honor 8S Prime8388 руб.
Huawei Honor 7A Prime-
Huawei Honor X10 Max-
Huawei Honor 30 Lite-
Huawei P Smart S-
Huawei Honor Play 4 Pro-
Huawei Honor 8S 20207349 руб.
Huawei Honor X1033682 руб.
Huawei Y8p12536 руб.
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