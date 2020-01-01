Главная > Рейтинги смартфонов > ТОП-10 лучших телефонов Huawei до 10000 рублей

Лучшие смартфоны Huawei до 10000

Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Huawei Honor 9A
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9A
Цена: от 9503 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 80762 балла
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
59
Производительность
26
Автономность
78
Подробные характеристики
#2

Huawei Y6p
Характеристики Характеристики Huawei Y6p
Цена: от 9323 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 58 из 100
AnTuTu: 76758 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
59
Производительность
21
Автономность
78
Подробные характеристики
#3

Huawei Honor 8S Prime
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8S Prime
Цена: от 8388 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 57102 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.0
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
50
Производительность
21
Автономность
57
Подробные характеристики
#4

Huawei Y5p
Характеристики Характеристики Huawei Y5p
Цена: от 6267 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 76487 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
47
Производительность
22
Автономность
57
Подробные характеристики
#5

Huawei Honor 9S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9S
Цена: от 6476 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 77245 баллов
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
47
Производительность
25
Автономность
57
Подробные характеристики
#6

Huawei Y6s
Характеристики Характеристики Huawei Y6s
Цена: от 8006 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 87092 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.1
  • 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
57
Камера
51
Производительность
25
Автономность
57
Подробные характеристики
#7

Huawei Honor 8S 2020
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8S 2020
Цена: от 7349 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 57054 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.0
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
49
Производительность
21
Автономность
57
Подробные характеристики
#8

Huawei Honor 8A
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8A
Цена: от 8293 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 86722 балла
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
49
Производительность
25
Автономность
57

Huawei Honor 8A оснастили дисплеем с вырезом, формой напоминающий падающую капельку воды. Из всех других типов, этот кажется наиболее удачным, поскольку лучше вписывается в безрамочный дизайн. Сам дисплей сделан по технологии IPS и имеет средние показатели плотности пикселей, но это не бросается в глаза. Похвально то, что углы обзора здесь максимальные.

Для игр лучше взять что-то другое, ведь различные шутеры или стратегии с 3D-графикой сильно напрягают бюджетный процессор. Если вы наслаждаетесь обычными аркадами, то его мощности хватит с лихвой. Еще один нюанс заключается в скорости работы памяти. Копирование или перемещение файлов занимает много времени.

Подробные характеристики
#9

Huawei Y5 (2019)
Характеристики Характеристики Huawei Y5 (2019)
Цена: от 7337 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 56788 баллов
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
58
Камера
48
Производительность
19
Автономность
57

Huawei Y5 (2019) представлен в необычном варианте, корпус которого завернут в искусственную кожу. Если честно, найдется не так много людей, которым понравится такое решение. Телефон получил легкую конструкцию, что придает ему удобства в работе одной рукой.

К недостаткам относят маленький объем встроенного накопителя. 16 ГБ действительно мало, но вы можете использовать внешнюю карту памяти, которая обойдется в копейки. Серьезным минусом является 2 ГБ оперативной памяти, из-за чего сильно страдает многозадачность.

В Y5 (2019) нет черной темы, хотя никаких преимуществ она не дает, ведь здесь установлен простенький IPS-дисплей. У него есть аккуратный вырез.

Подробные характеристики
#10

Huawei Honor 8S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8S
Цена: от 6771 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 56788 баллов
  • Android 9.0, EMUI 9.0
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
57
Камера
48
Производительность
20
Автономность
57

Бюджетность модели Huawei Honor 8S выдает ее пластиковый корпус – в ней нет металлических деталей дизайна. Задняя крышка имеет рельефную, полуматовую поверхность, что позволяет существенно снизить цену для потребителей. Явным недостатком является плохое олеофобное покрытие. Из-за него отпечатки пальцев с трудом стираются с передней панели.

Экран характеризуется средней цветопередачей, преобладают холодные оттенки, поэтому картинка кажется бледной. Однако, углы обзора отличные, а вот максимальной яркости может не хватать на улице, в частности под яркими лучами солнца.

Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Huawei до 10000Цена
Huawei Honor 9A9503 руб.
Huawei Y6p9323 руб.
Huawei Honor 8S Prime8388 руб.
Huawei Y5p6267 руб.
Huawei Honor 9S6476 руб.
Huawei Y6s8006 руб.
Huawei Honor 8S 20207349 руб.
Huawei Honor 8A8293 руб.
Huawei Y5 (2019)7337 руб.
Huawei Honor 8S6771 руб.
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях