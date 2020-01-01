MicroSD

Huawei Honor 8A оснастили дисплеем с вырезом, формой напоминающий падающую капельку воды. Из всех других типов, этот кажется наиболее удачным, поскольку лучше вписывается в безрамочный дизайн. Сам дисплей сделан по технологии IPS и имеет средние показатели плотности пикселей, но это не бросается в глаза. Похвально то, что углы обзора здесь максимальные.

Для игр лучше взять что-то другое, ведь различные шутеры или стратегии с 3D-графикой сильно напрягают бюджетный процессор. Если вы наслаждаетесь обычными аркадами, то его мощности хватит с лихвой. Еще один нюанс заключается в скорости работы памяти. Копирование или перемещение файлов занимает много времени.