Лучшие смартфоны Huawei до 10000
Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 10, Magic UI 3.1
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 9.0, EMUI 9.1
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
Huawei Honor 8A оснастили дисплеем с вырезом, формой напоминающий падающую капельку воды. Из всех других типов, этот кажется наиболее удачным, поскольку лучше вписывается в безрамочный дизайн. Сам дисплей сделан по технологии IPS и имеет средние показатели плотности пикселей, но это не бросается в глаза. Похвально то, что углы обзора здесь максимальные.
Для игр лучше взять что-то другое, ведь различные шутеры или стратегии с 3D-графикой сильно напрягают бюджетный процессор. Если вы наслаждаетесь обычными аркадами, то его мощности хватит с лихвой. Еще один нюанс заключается в скорости работы памяти. Копирование или перемещение файлов занимает много времени.
- Android 9.0, EMUI 9
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Huawei Y5 (2019) представлен в необычном варианте, корпус которого завернут в искусственную кожу. Если честно, найдется не так много людей, которым понравится такое решение. Телефон получил легкую конструкцию, что придает ему удобства в работе одной рукой.
К недостаткам относят маленький объем встроенного накопителя. 16 ГБ действительно мало, но вы можете использовать внешнюю карту памяти, которая обойдется в копейки. Серьезным минусом является 2 ГБ оперативной памяти, из-за чего сильно страдает многозадачность.
В Y5 (2019) нет черной темы, хотя никаких преимуществ она не дает, ведь здесь установлен простенький IPS-дисплей. У него есть аккуратный вырез.
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Бюджетность модели Huawei Honor 8S выдает ее пластиковый корпус – в ней нет металлических деталей дизайна. Задняя крышка имеет рельефную, полуматовую поверхность, что позволяет существенно снизить цену для потребителей. Явным недостатком является плохое олеофобное покрытие. Из-за него отпечатки пальцев с трудом стираются с передней панели.
Экран характеризуется средней цветопередачей, преобладают холодные оттенки, поэтому картинка кажется бледной. Однако, углы обзора отличные, а вот максимальной яркости может не хватать на улице, в частности под яркими лучами солнца.
|Топ-10 лучших телефонов Huawei до 10000
|Цена
|Huawei Honor 9A
|9503 руб.
|Huawei Y6p
|9323 руб.
|Huawei Honor 8S Prime
|8388 руб.
|Huawei Y5p
|6267 руб.
|Huawei Honor 9S
|6476 руб.
|Huawei Y6s
|8006 руб.
|Huawei Honor 8S 2020
|7349 руб.
|Huawei Honor 8A
|8293 руб.
|Huawei Y5 (2019)
|7337 руб.
|Huawei Honor 8S
|6771 руб.