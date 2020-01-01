Лучшие смартфоны Huawei до 15000
Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10.0, EMUI 10
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
- Android 10, Magic UI 2.1
- 6.3" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- HiSilicon Kirin 710A - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
- Android 10, EMUI 10
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 20 МП, передняя 24 МП
- 3750 мАч
- Android 9, EMUI 9.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3750 мАч
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
С точки зрения дизайна Huawei P Smart Z очень похож на флагманские модели, и это ему на руку. Зеркальная задняя крышка разделена на 2 части, отличающиеся оттенками цвета. Рамка сделана из пластика, а панели получились стеклянными. Там есть олеофобное покрытие, но оно не сильно спасает от отпечатков пальцев.
За счет 6.59-дюймового экрана смартфон имеет внушительные габариты. Дисплей обладает четкой картинкой, вызывающая только положительные эмоции. Панель полностью сплошная без отверстий и "челок". Разговорный динамик поместился на верхней грани, и звук из него весьма приличный.
Качество снимков, сделанных как основную, так и на фронтальную камеры, далеко от идеального. Ее можно похвалить за быстрый и точный автофокус, но для портретного объектива его нет.
- Android 9, EMUI 9
- 7.12" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
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|9503 руб.
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