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Лучшие смартфоны Huawei до 15000

Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Huawei P40 Lite
Характеристики Характеристики Huawei P40 Lite
Цена: от 10861 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 233892 балла
  • Android 10.0, EMUI 10
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
USB Type-C
Экран
67
Камера
68
Производительность
62
Автономность
86
Подробные характеристики
#2

Huawei Honor 30i
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30i
Цена: от 14216 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 140254 балла
  • Android 10, Magic UI 2.1
  • 6.3" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
74
Камера
64
Производительность
41
Автономность
67
Подробные характеристики
#3

Huawei Y8p
Характеристики Характеристики Huawei Y8p
Цена: от 12536 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 136845 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
72
Камера
67
Производительность
41
Автономность
67
Подробные характеристики
#4

Huawei Honor 9C
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9C
Цена: от 10980 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 141872 балла
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • HiSilicon Kirin 710A - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
66
Камера
60
Производительность
38
Автономность
67
Подробные характеристики
#5

Huawei Mate 20 Lite
Характеристики Характеристики Huawei Mate 20 Lite
Цена: от 12599 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 149008 баллов
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 20 МП, передняя 24 МП
  • 3750 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
61
Камера
64
Производительность
42
Автономность
71
Подробные характеристики
#6

Huawei Honor 9X Lite
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9X Lite
Цена: от 11750 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 139212 баллов
  • Android 9, EMUI 9.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3750 мАч
MicroSD
Экран
66
Камера
58
Производительность
38
Автономность
64
Подробные характеристики
#7

Huawei P40 Lite E
Характеристики Характеристики Huawei P40 Lite E
Цена: от 10861 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 138823 балла
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
64
Производительность
40
Автономность
67
Подробные характеристики
#8

Huawei Honor 9A
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9A
Цена: от 9503 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 80762 балла
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
59
Производительность
26
Автономность
78
Подробные характеристики
#9

Huawei P Smart Z
Характеристики Характеристики Huawei P Smart Z
Цена: от 14480 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 137445 баллов
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
63
Камера
56
Производительность
39
Автономность
67

С точки зрения дизайна Huawei P Smart Z очень похож на флагманские модели, и это ему на руку. Зеркальная задняя крышка разделена на 2 части, отличающиеся оттенками цвета. Рамка сделана из пластика, а панели получились стеклянными. Там есть олеофобное покрытие, но оно не сильно спасает от отпечатков пальцев.

За счет 6.59-дюймового экрана смартфон имеет внушительные габариты. Дисплей обладает четкой картинкой, вызывающая только положительные эмоции. Панель полностью сплошная без отверстий и "челок". Разговорный динамик поместился на верхней грани, и звук из него весьма приличный.

Качество снимков, сделанных как основную, так и на фронтальную камеры, далеко от идеального. Ее можно похвалить за быстрый и точный автофокус, но для портретного объектива его нет.

Подробные характеристики
#10

Huawei Honor 8X Max
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8X Max
Цена: от 14690 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 114076 баллов
  • Android 9, EMUI 9
  • 7.12" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
57
Камера
54
Производительность
37
Автономность
84
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Huawei до 15000Цена
Huawei P40 Lite10861 руб.
Huawei Honor 30i14216 руб.
Huawei Y8p12536 руб.
Huawei Honor 9C10980 руб.
Huawei Mate 20 Lite12599 руб.
Huawei Honor 9X Lite11750 руб.
Huawei P40 Lite E10861 руб.
Huawei Honor 9A9503 руб.
Huawei P Smart Z14480 руб.
Huawei Honor 8X Max14690 руб.
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