USB Type-C MicroSD

С точки зрения дизайна Huawei P Smart Z очень похож на флагманские модели, и это ему на руку. Зеркальная задняя крышка разделена на 2 части, отличающиеся оттенками цвета. Рамка сделана из пластика, а панели получились стеклянными. Там есть олеофобное покрытие, но оно не сильно спасает от отпечатков пальцев.

За счет 6.59-дюймового экрана смартфон имеет внушительные габариты. Дисплей обладает четкой картинкой, вызывающая только положительные эмоции. Панель полностью сплошная без отверстий и "челок". Разговорный динамик поместился на верхней грани, и звук из него весьма приличный.

Качество снимков, сделанных как основную, так и на фронтальную камеры, далеко от идеального. Ее можно похвалить за быстрый и точный автофокус, но для портретного объектива его нет.