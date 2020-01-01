USB Type-C MicroSD

Huawei Honor Note 10 получил чуть ли не 7-дюймовый дисплей, но за счет тонких рамок фаблет выглядит и чувствуется меньше, чем есть на самом деле. Начинка у него средняя, но для игр будет достаточно. В прошлом флагманский процессор Kirin 970 имеет порох в пороховницах, так что вы сможете с комфортом играть в популярные гонки, симуляторы и шутеры.

Устройство получило неплохой объемный звук от Dolby Atmos, который особенно хорошо проявляет себя в наушниках. Есть даже 3.5 мм разъем, и это является безусловным преимуществом игрового смартфона. Сканером отпечатков пользоваться удобно – его не приходится нажимать по несколько раз, чтобы разблокировать дисплей.

Батарея на 5000 мАч выдерживает около 10 часов беспрерывной игры, а в обычном режиме использования Honor Note 10 должно хватить не меньше чем одни сутки.