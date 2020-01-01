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Лучшие смартфоны Huawei до 20000

Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Huawei Honor 30i
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30i
Цена: от 14216 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 140254 балла
  • Android 10, Magic UI 2.1
  • 6.3" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
74
Камера
64
Производительность
41
Автономность
67
Подробные характеристики
#2

Huawei Y8p
Характеристики Характеристики Huawei Y8p
Цена: от 12536 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 136845 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
72
Камера
67
Производительность
41
Автономность
67
Подробные характеристики
#3

Huawei Honor Note 10
Характеристики Характеристики Huawei Honor Note 10
Цена: от 17840 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 208112 баллов
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.95" AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 13 МП
  • 4900 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
65
Камера
54
Производительность
58
Автономность
86

Huawei Honor Note 10 получил чуть ли не 7-дюймовый дисплей, но за счет тонких рамок фаблет выглядит и чувствуется меньше, чем есть на самом деле. Начинка у него средняя, но для игр будет достаточно. В прошлом флагманский процессор Kirin 970 имеет порох в пороховницах, так что вы сможете с комфортом играть в популярные гонки, симуляторы и шутеры.

Устройство получило неплохой объемный звук от Dolby Atmos, который особенно хорошо проявляет себя в наушниках. Есть даже 3.5 мм разъем, и это является безусловным преимуществом игрового смартфона. Сканером отпечатков пользоваться удобно – его не приходится нажимать по несколько раз, чтобы разблокировать дисплей.

Батарея на 5000 мАч выдерживает около 10 часов беспрерывной игры, а в обычном режиме использования Honor Note 10 должно хватить не меньше чем одни сутки.

Подробные характеристики
#4

Huawei P30 Lite New Edition
Характеристики Характеристики Huawei P30 Lite New Edition
Цена: от 19408 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 141632 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.1
  • 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
  • HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3340 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
66
Производительность
42
Автономность
68
Подробные характеристики
#5

Huawei Honor 20S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 20S
Цена: от 17420 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 139834 балла
  • Android 9.0, Magic 2.1
  • 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
  • HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3340 мАч
USB Type-C
Экран
65
Камера
64
Производительность
42
Автономность
68

Huawei Honor 20S гордится привлекательным дизайном из металла и стекла. Стекло не отличается практичностью, но обеспечивает прекрасные тактильные и визуальные ощущения. Дисплей характеризуется каплевидным вырезом, но он не мешает работе со смартфоном. Сама панель обладает высоким разрешением FHD+. Плотность в 415 точек на дюйм считается достойной для этого ценового диапазона.

Формально у Honor 20S три объектива основной камеры. Первый на 48 мегапикселей является самым продвинутым и используется в большинстве случаев. Второй сверхширокоугольный на 8 МП умеет делать уникальные кадры, а третий портретный на 2 МП сам по себе не умеет делать фото. Он используется для съемки на главный модуль фото с размытым фоном. Стоит отметить, что свою функцию он выполняет хорошо.

Подробные характеристики
#6

Huawei P30 Lite
Характеристики Характеристики Huawei P30 Lite
Цена: от 16158 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 140877 баллов
  • Android 10, EMUI 10.0
  • 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
  • HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 24 МП, передняя 32 МП
  • 3340 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
64
Камера
64
Производительность
37
Автономность
69

Huawei P30 Lite гордится своей широкоугольной оптикой, поскольку зачастую она выдает более хорошие снимки, которые характеризуются широкими углами обзора, впечатляющей детализацией и точностью цветопередачи. Камера не умеет записывать 4K-видео, суперзамедленной съемки здесь нет. Качество съемки на фронталку совсем неплохое, стерео звук отлично сказывается на окончательном результате.

В модели P30 Lite есть всего 4 ГБ оперативной памяти, намного меньше, чем у других моделей серии. Однако скорость ее работы даже лучше, чем мы ожидали. Единственный нюанс заключается в том, что внутренний накопитель нельзя расширить, не пожертвовав второй сим-картой.

По части программного обеспечения здесь все в порядке. Приложения работают бесперебойно, никаких зависаний не наблюдается, но в играх, особенно требовательных, нереально добиться высоких показателей FPS на максимальных настройках графики.

Подробные характеристики
#7

Huawei Mate 20 Lite
Характеристики Характеристики Huawei Mate 20 Lite
Цена: от 12599 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 149008 баллов
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 20 МП, передняя 24 МП
  • 3750 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
61
Камера
64
Производительность
42
Автономность
71
Подробные характеристики
#8

Huawei Honor 9X Lite
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9X Lite
Цена: от 11750 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 139212 баллов
  • Android 9, EMUI 9.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3750 мАч
MicroSD
Экран
66
Камера
58
Производительность
38
Автономность
64
Подробные характеристики
#9

Huawei Honor 9X
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9X
Цена: от 15931 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 140091 балл
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
64
Камера
56
Производительность
38
Автономность
69

Huawei Honor 9X получил FullView дисплей без вырезов и отверстий, так что выглядит он непревзойденно. Телефон защищен прочным стеклом с олеофобным покрытием среднего качества. Об этом свидетельствует тот факт, что поверхность корпуса быстро покрывается отпечатками пальцев.

Фронтальная камера плавно, но быстро выезжает из корпуса, поэтому не возникает никаких неудобств. Если точно, объектив становится готовым к работе через 1.3 секунды после запуска. Основную камеру нельзя назвать многофункциональной, поскольку там только 2 модуля. Более того, приличного качества можно добиться только при дневном свете, покопавшись в настройках профессионального режима.

Аккумулятор заряжается быстро даже по современным меркам, но емкости едва хватит на полтора суток автономной работы.

Подробные характеристики
#10

Huawei Nova 4e
Характеристики Характеристики Huawei Nova 4e
Цена: от 16158 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 138233 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.0
  • 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
  • HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 24 МП, передняя 32 МП
  • 3340 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
65
Камера
64
Производительность
38
Автономность
68
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Huawei до 20000Цена
Huawei Honor 30i14216 руб.
Huawei Y8p12536 руб.
Huawei Honor Note 1017840 руб.
Huawei P30 Lite New Edition19408 руб.
Huawei Honor 20S17420 руб.
Huawei P30 Lite16158 руб.
Huawei Mate 20 Lite12599 руб.
Huawei Honor 9X Lite11750 руб.
Huawei Honor 9X15931 руб.
Huawei Nova 4e16158 руб.
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