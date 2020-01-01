Лучшие смартфоны Huawei до 20000
Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, Magic UI 2.1
- 6.3" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.95" AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 13 МП
- 4900 мАч
Huawei Honor Note 10 получил чуть ли не 7-дюймовый дисплей, но за счет тонких рамок фаблет выглядит и чувствуется меньше, чем есть на самом деле. Начинка у него средняя, но для игр будет достаточно. В прошлом флагманский процессор Kirin 970 имеет порох в пороховницах, так что вы сможете с комфортом играть в популярные гонки, симуляторы и шутеры.
Устройство получило неплохой объемный звук от Dolby Atmos, который особенно хорошо проявляет себя в наушниках. Есть даже 3.5 мм разъем, и это является безусловным преимуществом игрового смартфона. Сканером отпечатков пользоваться удобно – его не приходится нажимать по несколько раз, чтобы разблокировать дисплей.
Батарея на 5000 мАч выдерживает около 10 часов беспрерывной игры, а в обычном режиме использования Honor Note 10 должно хватить не меньше чем одни сутки.
- Android 9.0, EMUI 9.1
- 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
- HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3340 мАч
- Android 9.0, Magic 2.1
- 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
- HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3340 мАч
Huawei Honor 20S гордится привлекательным дизайном из металла и стекла. Стекло не отличается практичностью, но обеспечивает прекрасные тактильные и визуальные ощущения. Дисплей характеризуется каплевидным вырезом, но он не мешает работе со смартфоном. Сама панель обладает высоким разрешением FHD+. Плотность в 415 точек на дюйм считается достойной для этого ценового диапазона.
Формально у Honor 20S три объектива основной камеры. Первый на 48 мегапикселей является самым продвинутым и используется в большинстве случаев. Второй сверхширокоугольный на 8 МП умеет делать уникальные кадры, а третий портретный на 2 МП сам по себе не умеет делать фото. Он используется для съемки на главный модуль фото с размытым фоном. Стоит отметить, что свою функцию он выполняет хорошо.
- Android 10, EMUI 10.0
- 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
- HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 32 МП
- 3340 мАч
Huawei P30 Lite гордится своей широкоугольной оптикой, поскольку зачастую она выдает более хорошие снимки, которые характеризуются широкими углами обзора, впечатляющей детализацией и точностью цветопередачи. Камера не умеет записывать 4K-видео, суперзамедленной съемки здесь нет. Качество съемки на фронталку совсем неплохое, стерео звук отлично сказывается на окончательном результате.
В модели P30 Lite есть всего 4 ГБ оперативной памяти, намного меньше, чем у других моделей серии. Однако скорость ее работы даже лучше, чем мы ожидали. Единственный нюанс заключается в том, что внутренний накопитель нельзя расширить, не пожертвовав второй сим-картой.
По части программного обеспечения здесь все в порядке. Приложения работают бесперебойно, никаких зависаний не наблюдается, но в играх, особенно требовательных, нереально добиться высоких показателей FPS на максимальных настройках графики.
- Android 10, EMUI 10
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 20 МП, передняя 24 МП
- 3750 мАч
- Android 9, EMUI 9.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3750 мАч
- Android 10, EMUI 10
- 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Huawei Honor 9X получил FullView дисплей без вырезов и отверстий, так что выглядит он непревзойденно. Телефон защищен прочным стеклом с олеофобным покрытием среднего качества. Об этом свидетельствует тот факт, что поверхность корпуса быстро покрывается отпечатками пальцев.
Фронтальная камера плавно, но быстро выезжает из корпуса, поэтому не возникает никаких неудобств. Если точно, объектив становится готовым к работе через 1.3 секунды после запуска. Основную камеру нельзя назвать многофункциональной, поскольку там только 2 модуля. Более того, приличного качества можно добиться только при дневном свете, покопавшись в настройках профессионального режима.
Аккумулятор заряжается быстро даже по современным меркам, но емкости едва хватит на полтора суток автономной работы.
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
- HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 32 МП
- 3340 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Huawei до 20000
|Цена
|Huawei Honor 30i
|14216 руб.
|Huawei Y8p
|12536 руб.
|Huawei Honor Note 10
|17840 руб.
|Huawei P30 Lite New Edition
|19408 руб.
|Huawei Honor 20S
|17420 руб.
|Huawei P30 Lite
|16158 руб.
|Huawei Mate 20 Lite
|12599 руб.
|Huawei Honor 9X Lite
|11750 руб.
|Huawei Honor 9X
|15931 руб.
|Huawei Nova 4e
|16158 руб.