Лучшие смартфоны Huawei до 25000
Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 18 до 25 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10.0, Magic UI 3.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3750 мАч
В своей ценовой категории Huawei Nova 5T обладает чуть ли не лучшими камерами. Здесь есть и сверхширокоугольная оптика, и портретный объектив, и даже дополнительная макро-камера – все они создают фотографии приличного качества. Недостатком является отсутствие автофокуса для объектива с сверхшироким углом охвата.
Экран красивый, а главная его фишка – круглое отверстие для фронтальной камеры, как на некоторых Samsung Galaxy. Это IPS-матрица со всеми ее преимуществами, включая широкие углы обзора и точную цветопередачу. Здесь также можно похвалить контрастность, но она уступает OLED-панелям.
- Android 10.0, EMUI 10
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 810 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
- Android 10, EMUI 10
- 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 810 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, Magic UI 2.1
- 6.3" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.95" AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 13 МП
- 4900 мАч
Huawei Honor Note 10 получил чуть ли не 7-дюймовый дисплей, но за счет тонких рамок фаблет выглядит и чувствуется меньше, чем есть на самом деле. Начинка у него средняя, но для игр будет достаточно. В прошлом флагманский процессор Kirin 970 имеет порох в пороховницах, так что вы сможете с комфортом играть в популярные гонки, симуляторы и шутеры.
Устройство получило неплохой объемный звук от Dolby Atmos, который особенно хорошо проявляет себя в наушниках. Есть даже 3.5 мм разъем, и это является безусловным преимуществом игрового смартфона. Сканером отпечатков пользоваться удобно – его не приходится нажимать по несколько раз, чтобы разблокировать дисплей.
Батарея на 5000 мАч выдерживает около 10 часов беспрерывной игры, а в обычном режиме использования Honor Note 10 должно хватить не меньше чем одни сутки.
- Android 9.0, EMUI 9.1
- 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
- HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3340 мАч
- Android 9.0, Magic 2.1
- 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
- HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3340 мАч
Huawei Honor 20S гордится привлекательным дизайном из металла и стекла. Стекло не отличается практичностью, но обеспечивает прекрасные тактильные и визуальные ощущения. Дисплей характеризуется каплевидным вырезом, но он не мешает работе со смартфоном. Сама панель обладает высоким разрешением FHD+. Плотность в 415 точек на дюйм считается достойной для этого ценового диапазона.
Формально у Honor 20S три объектива основной камеры. Первый на 48 мегапикселей является самым продвинутым и используется в большинстве случаев. Второй сверхширокоугольный на 8 МП умеет делать уникальные кадры, а третий портретный на 2 МП сам по себе не умеет делать фото. Он используется для съемки на главный модуль фото с размытым фоном. Стоит отметить, что свою функцию он выполняет хорошо.
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 3750 мАч
- Android 9.0, EMUI 9.1
- 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 24 МП
- 3400 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Huawei до 25000
|Цена
|Huawei Honor 30S
|23571 руб.
|Huawei Nova 5T
|23090 руб.
|Huawei Nova 7i
|25083 руб.
|Huawei Honor 9X Pro
|24140 руб.
|Huawei Honor 30i
|14216 руб.
|Huawei Honor Note 10
|17840 руб.
|Huawei P30 Lite New Edition
|19408 руб.
|Huawei Honor 20S
|17420 руб.
|Huawei Nova 4
|20885 руб.
|Huawei P20
|20579 руб.