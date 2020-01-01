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Лучшие смартфоны Huawei до 25000

Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 18 до 25 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Huawei Honor 30S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30S
Цена: от 23571 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 75 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
70
Камера
80
Производительность
68
Автономность
82
Подробные характеристики
#2

Huawei Nova 5T
Характеристики Характеристики Huawei Nova 5T
Цена: от 23090 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 335981 балл
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3750 мАч
USB Type-C
Экран
65
Камера
69
Производительность
74
Автономность
79

В своей ценовой категории Huawei Nova 5T обладает чуть ли не лучшими камерами. Здесь есть и сверхширокоугольная оптика, и портретный объектив, и даже дополнительная макро-камера – все они создают фотографии приличного качества. Недостатком является отсутствие автофокуса для объектива с сверхшироким углом охвата.

Экран красивый, а главная его фишка – круглое отверстие для фронтальной камеры, как на некоторых Samsung Galaxy. Это IPS-матрица со всеми ее преимуществами, включая широкие углы обзора и точную цветопередачу. Здесь также можно похвалить контрастность, но она уступает OLED-панелям.

Подробные характеристики
#3

Huawei Nova 7i
Характеристики Характеристики Huawei Nova 7i
Цена: от 25083 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 235082 балла
  • Android 10.0, EMUI 10
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 810 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
USB Type-C
Экран
66
Камера
68
Производительность
64
Автономность
77
Подробные характеристики
#4

Huawei Honor 9X Pro
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9X Pro
Цена: от 24140 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 206874 балла
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 810 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
64
Камера
67
Производительность
61
Автономность
75
Подробные характеристики
#5

Huawei Honor 30i
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30i
Цена: от 14216 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 140254 балла
  • Android 10, Magic UI 2.1
  • 6.3" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
74
Камера
64
Производительность
41
Автономность
67
Подробные характеристики
#6

Huawei Honor Note 10
Характеристики Характеристики Huawei Honor Note 10
Цена: от 17840 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 208112 баллов
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.95" AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 13 МП
  • 4900 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
65
Камера
54
Производительность
58
Автономность
86

Huawei Honor Note 10 получил чуть ли не 7-дюймовый дисплей, но за счет тонких рамок фаблет выглядит и чувствуется меньше, чем есть на самом деле. Начинка у него средняя, но для игр будет достаточно. В прошлом флагманский процессор Kirin 970 имеет порох в пороховницах, так что вы сможете с комфортом играть в популярные гонки, симуляторы и шутеры.

Устройство получило неплохой объемный звук от Dolby Atmos, который особенно хорошо проявляет себя в наушниках. Есть даже 3.5 мм разъем, и это является безусловным преимуществом игрового смартфона. Сканером отпечатков пользоваться удобно – его не приходится нажимать по несколько раз, чтобы разблокировать дисплей.

Батарея на 5000 мАч выдерживает около 10 часов беспрерывной игры, а в обычном режиме использования Honor Note 10 должно хватить не меньше чем одни сутки.

Подробные характеристики
#7

Huawei P30 Lite New Edition
Характеристики Характеристики Huawei P30 Lite New Edition
Цена: от 19408 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 141632 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.1
  • 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
  • HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3340 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
66
Производительность
42
Автономность
68
Подробные характеристики
#8

Huawei Honor 20S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 20S
Цена: от 17420 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 139834 балла
  • Android 9.0, Magic 2.1
  • 6.15" IPS LCD дисплей (1080 x 2312)
  • HiSilicon Kirin 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3340 мАч
USB Type-C
Экран
65
Камера
64
Производительность
42
Автономность
68

Huawei Honor 20S гордится привлекательным дизайном из металла и стекла. Стекло не отличается практичностью, но обеспечивает прекрасные тактильные и визуальные ощущения. Дисплей характеризуется каплевидным вырезом, но он не мешает работе со смартфоном. Сама панель обладает высоким разрешением FHD+. Плотность в 415 точек на дюйм считается достойной для этого ценового диапазона.

Формально у Honor 20S три объектива основной камеры. Первый на 48 мегапикселей является самым продвинутым и используется в большинстве случаев. Второй сверхширокоугольный на 8 МП умеет делать уникальные кадры, а третий портретный на 2 МП сам по себе не умеет делать фото. Он используется для съемки на главный модуль фото с размытым фоном. Стоит отметить, что свою функцию он выполняет хорошо.

Подробные характеристики
#9

Huawei Nova 4
Характеристики Характеристики Huawei Nova 4
Цена: от 20885 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 209745 баллов
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 25 МП
  • 3750 мАч
USB Type-C
Экран
66
Камера
62
Производительность
52
Автономность
74
Подробные характеристики
#10

Huawei P20
Характеристики Характеристики Huawei P20
Цена: от 20579 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 207833 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.1
  • 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2240)
  • HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 24 МП
  • 3400 мАч
USB Type-C IP53
Экран
63
Камера
69
Производительность
49
Автономность
64
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Huawei до 25000Цена
Huawei Honor 30S23571 руб.
Huawei Nova 5T23090 руб.
Huawei Nova 7i25083 руб.
Huawei Honor 9X Pro24140 руб.
Huawei Honor 30i14216 руб.
Huawei Honor Note 1017840 руб.
Huawei P30 Lite New Edition19408 руб.
Huawei Honor 20S17420 руб.
Huawei Nova 420885 руб.
Huawei P2020579 руб.
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