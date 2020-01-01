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Лучшие смартфоны Huawei до 8000

Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Huawei Y5p
Характеристики Характеристики Huawei Y5p
Цена: от 6267 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 76487 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
47
Производительность
22
Автономность
57
Подробные характеристики
#2

Huawei Honor 9S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9S
Цена: от 6476 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 77245 баллов
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
47
Производительность
25
Автономность
57
Подробные характеристики
#3

Huawei Y6s
Характеристики Характеристики Huawei Y6s
Цена: от 8006 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 87092 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.1
  • 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
57
Камера
51
Производительность
25
Автономность
57
Подробные характеристики
#4

Huawei Honor 8S 2020
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8S 2020
Цена: от 7349 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 57054 балла
  • Android 9.0, EMUI 9.0
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
49
Производительность
21
Автономность
57
Подробные характеристики
#5

Huawei Y5 (2019)
Характеристики Характеристики Huawei Y5 (2019)
Цена: от 7337 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 56788 баллов
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
58
Камера
48
Производительность
19
Автономность
57

Huawei Y5 (2019) представлен в необычном варианте, корпус которого завернут в искусственную кожу. Если честно, найдется не так много людей, которым понравится такое решение. Телефон получил легкую конструкцию, что придает ему удобства в работе одной рукой.

К недостаткам относят маленький объем встроенного накопителя. 16 ГБ действительно мало, но вы можете использовать внешнюю карту памяти, которая обойдется в копейки. Серьезным минусом является 2 ГБ оперативной памяти, из-за чего сильно страдает многозадачность.

В Y5 (2019) нет черной темы, хотя никаких преимуществ она не дает, ведь здесь установлен простенький IPS-дисплей. У него есть аккуратный вырез.

Подробные характеристики
#6

Huawei Honor 8S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8S
Цена: от 6771 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 56788 баллов
  • Android 9.0, EMUI 9.0
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
57
Камера
48
Производительность
20
Автономность
57

Бюджетность модели Huawei Honor 8S выдает ее пластиковый корпус – в ней нет металлических деталей дизайна. Задняя крышка имеет рельефную, полуматовую поверхность, что позволяет существенно снизить цену для потребителей. Явным недостатком является плохое олеофобное покрытие. Из-за него отпечатки пальцев с трудом стираются с передней панели.

Экран характеризуется средней цветопередачей, преобладают холодные оттенки, поэтому картинка кажется бледной. Однако, углы обзора отличные, а вот максимальной яркости может не хватать на улице, в частности под яркими лучами солнца.

Подробные характеристики
#7

Huawei Y6 (2019)
Характеристики Характеристики Huawei Y6 (2019)
Цена: от 6909 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 59811 баллов
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
55
Камера
48
Производительность
20
Автономность
64

Телефон Huawei Y6 (2019) позаимствовал некоторые особенности у премиальных телефонов, ну а его принадлежность к бюджетному ценовому сегменту можно увидеть только на близком расстоянии. В экране присутствует каплевидный вырез, но он заметно больше объектива фронтальной камеры, что портит внешний вид. Над экраном поместился даже светодиодный индикатор, что не может не радовать.

Основная камера на 1 объектив лишена дополнительного функционала. Уникальных фишек нет, но фанаты фотографии могут поиграться с параметрами профессионального режима. К сожалению, непросто получить действительно привлекательный кадр, поскольку нет хорошей стабилизации. Даже большая диафрагма не спасает от шумов.

Зато Huawei Y6 (2019) оборудован большим экраном, неплохо откалиброванным в плане цветопередачи. Производитель добавил модуль NFC, что является необходимым компонентом в современном мире.

Подробные характеристики
#8

Huawei Y6 Pro (2019)
Характеристики Характеристики Huawei Y6 Pro (2019)
Цена: от 6909 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 49 из 100
AnTuTu: 56987 баллов
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
48
Производительность
24
Автономность
57

Huawei Y6 Pro (2019) — смартфон среднего сегмента с отверстием в экране для фронтальной камеры. Он получил сбалансированную платформу Helio A22, которая обладает достаточной производительностью для игр. Это не значит, что производитель сэкономил на других компонентах: у гаджета хорошие камеры, стабильное ПО и яркий IPS-экран. Его самый серьезный недостаток заключается в отсутствии сканера отпечатков пальцев.

Подробные характеристики
#9

Huawei Y5 Prime (2018)
Характеристики Характеристики Huawei Y5 Prime (2018)
Цена: от 5639 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 41984 балла
  • Android 8.1, EMUI 8
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek MT6739 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
44
Производительность
19
Автономность
51

Huawei Y5 Prime (2018) — бюджетный аппарат китайского производителя IPS-экраном на 5.45 дюймов и разрешением 1440 на 720 пикселей, который характеризуется хорошим соотношением контраста. Пользователю смартфона придется обойтись без сканера отпечатков пальцев. Зато он получил неплохой аккумулятор на 3020 мАч.

Подробные характеристики
#10

Huawei Y5 (2017)
Характеристики Характеристики Huawei Y5 (2017)
Цена: от 5066 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 37 из 100
AnTuTu: 23445 баллов
  • Android 6.0, EMUI 4.1
  • 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • MediaTek MT6737 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
47
Камера
37
Производительность
15
Автономность
51
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Huawei до 8000Цена
Huawei Y5p6267 руб.
Huawei Honor 9S6476 руб.
Huawei Y6s8006 руб.
Huawei Honor 8S 20207349 руб.
Huawei Y5 (2019)7337 руб.
Huawei Honor 8S6771 руб.
Huawei Y6 (2019)6909 руб.
Huawei Y6 Pro (2019)6909 руб.
Huawei Y5 Prime (2018)5639 руб.
Huawei Y5 (2017)5066 руб.
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