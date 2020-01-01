Лучшие смартфоны Huawei до 8000
Ищете лучшие смартфоны Хуавей стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, EMUI 10.1
- 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 10, Magic UI 3.1
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 9.0, EMUI 9.1
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
- Android 9.0, EMUI 9
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Huawei Y5 (2019) представлен в необычном варианте, корпус которого завернут в искусственную кожу. Если честно, найдется не так много людей, которым понравится такое решение. Телефон получил легкую конструкцию, что придает ему удобства в работе одной рукой.
К недостаткам относят маленький объем встроенного накопителя. 16 ГБ действительно мало, но вы можете использовать внешнюю карту памяти, которая обойдется в копейки. Серьезным минусом является 2 ГБ оперативной памяти, из-за чего сильно страдает многозадачность.
В Y5 (2019) нет черной темы, хотя никаких преимуществ она не дает, ведь здесь установлен простенький IPS-дисплей. У него есть аккуратный вырез.
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Бюджетность модели Huawei Honor 8S выдает ее пластиковый корпус – в ней нет металлических деталей дизайна. Задняя крышка имеет рельефную, полуматовую поверхность, что позволяет существенно снизить цену для потребителей. Явным недостатком является плохое олеофобное покрытие. Из-за него отпечатки пальцев с трудом стираются с передней панели.
Экран характеризуется средней цветопередачей, преобладают холодные оттенки, поэтому картинка кажется бледной. Однако, углы обзора отличные, а вот максимальной яркости может не хватать на улице, в частности под яркими лучами солнца.
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
Телефон Huawei Y6 (2019) позаимствовал некоторые особенности у премиальных телефонов, ну а его принадлежность к бюджетному ценовому сегменту можно увидеть только на близком расстоянии. В экране присутствует каплевидный вырез, но он заметно больше объектива фронтальной камеры, что портит внешний вид. Над экраном поместился даже светодиодный индикатор, что не может не радовать.
Основная камера на 1 объектив лишена дополнительного функционала. Уникальных фишек нет, но фанаты фотографии могут поиграться с параметрами профессионального режима. К сожалению, непросто получить действительно привлекательный кадр, поскольку нет хорошей стабилизации. Даже большая диафрагма не спасает от шумов.
Зато Huawei Y6 (2019) оборудован большим экраном, неплохо откалиброванным в плане цветопередачи. Производитель добавил модуль NFC, что является необходимым компонентом в современном мире.
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
Huawei Y6 Pro (2019) — смартфон среднего сегмента с отверстием в экране для фронтальной камеры. Он получил сбалансированную платформу Helio A22, которая обладает достаточной производительностью для игр. Это не значит, что производитель сэкономил на других компонентах: у гаджета хорошие камеры, стабильное ПО и яркий IPS-экран. Его самый серьезный недостаток заключается в отсутствии сканера отпечатков пальцев.
- Android 8.1, EMUI 8
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek MT6739 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Huawei Y5 Prime (2018) — бюджетный аппарат китайского производителя IPS-экраном на 5.45 дюймов и разрешением 1440 на 720 пикселей, который характеризуется хорошим соотношением контраста. Пользователю смартфона придется обойтись без сканера отпечатков пальцев. Зато он получил неплохой аккумулятор на 3020 мАч.
- Android 6.0, EMUI 4.1
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- MediaTek MT6737 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Huawei до 8000
|Цена
|Huawei Y5p
|6267 руб.
|Huawei Honor 9S
|6476 руб.
|Huawei Y6s
|8006 руб.
|Huawei Honor 8S 2020
|7349 руб.
|Huawei Y5 (2019)
|7337 руб.
|Huawei Honor 8S
|6771 руб.
|Huawei Y6 (2019)
|6909 руб.
|Huawei Y6 Pro (2019)
|6909 руб.
|Huawei Y5 Prime (2018)
|5639 руб.
|Huawei Y5 (2017)
|5066 руб.