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Huawei Y5 (2019) представлен в необычном варианте, корпус которого завернут в искусственную кожу. Если честно, найдется не так много людей, которым понравится такое решение. Телефон получил легкую конструкцию, что придает ему удобства в работе одной рукой.

К недостаткам относят маленький объем встроенного накопителя. 16 ГБ действительно мало, но вы можете использовать внешнюю карту памяти, которая обойдется в копейки. Серьезным минусом является 2 ГБ оперативной памяти, из-за чего сильно страдает многозадачность.

В Y5 (2019) нет черной темы, хотя никаких преимуществ она не дает, ведь здесь установлен простенький IPS-дисплей. У него есть аккуратный вырез.