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Каталог смартфонов LG

LG V60 ThinQ
Характеристики Характеристики LG V60 ThinQ
Android 10.0, LG UX
6.8" POLED дисплей (1080 x 2460)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 10 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

LG K40
Характеристики Характеристики LG K40
Android 9.0, LG UX 7
5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
Mediatek MT6762 Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 8 МП
3000 мАч
Подробные характеристики

LG V40 ThinQ
Характеристики Характеристики LG V40 ThinQ
Android 10, LG UX 7.1
6.4" OLED дисплей (1440 x 3120)
Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 8 МП
3300 мАч
Подробные характеристики

LG G7 ThinQ
Характеристики Характеристики LG G7 ThinQ
Android 10, LG UX 7.0
6.1" IPS LCD дисплей (1440 x 3120)
Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 8 МП
3000 мАч
Подробные характеристики

LG V30
Характеристики Характеристики LG V30
Android 9.0, LG UX 6
6" POLED дисплей (1440 x 2880)
Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 5 МП
3300 мАч
Подробные характеристики

LG G6
Характеристики Характеристики LG G6
Android 9.0, LG UX 6
5.7" IPS LCD дисплей (1440 x 2880)
Qualcomm Snapdragon 821 - 4 ядра, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3300 мАч
Подробные характеристики

LG K10 (2017)
Характеристики Характеристики LG K10 (2017)
Android 8.0,
5.3" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
MediaTek MT6750 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
2800 мАч
Подробные характеристики

Huawei P8 Lite 2017
Характеристики Характеристики Huawei P8 Lite 2017
Android 8.0, EMUI 9
5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
MediaTek MT6735 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 8 МП
2500 мАч
Подробные характеристики

LG K8 (2017)
Характеристики Характеристики LG K8 (2017)
Android 7.0,
5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
MediaTek MT6735 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
2500 мАч
Подробные характеристики

LG V20
Характеристики Характеристики LG V20
Android 9.0, LG UX 5
5.7" IPS LCD дисплей (1440 x 2560)
Qualcomm Snapdragon 820 - 4 ядра, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 5 МП
3200 мАч
Подробные характеристики
Каталог смартфонов LGЦена
LG V60 ThinQ-
LG K40-
LG V40 ThinQ35690 руб.
LG G7 ThinQ29080 руб.
LG V3029390 руб.
LG G626451 руб.
LG K10 (2017)9398 руб.
Huawei P8 Lite 201716275 руб.
LG K8 (2017)5765 руб.
LG V20-
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