Лучшие смартфоны Meizu до 10000
Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-8 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 8.1, Flyme UI 7.3
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
- Android 7.3, Flyme 7
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 8.0, "Чистый" Android
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Unisoc SC9832E - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3000 мАч
Meizu C9 Pro — один из немногих смартфонов китайского бренда с “чистым” Android на борту. Он получил достаточно емкий аккумулятор на 3500 мАч, но из-за отсутствия функции Quick Charge заряжается более 2-х часов. Зато съемная крышка открывает доступ к аккумулятору и вы можете заменить его самостоятельно. Сзади также находится основная камера, которая способна снимки среднего качества — их изъян в недостаточной детализации, хотя цветопередача достойная.
- Android 8.0, Flyme UI 7
- 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek MT6750 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
- Android 6.0, Flyme 5.2
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 5.1, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
- Android 6.0, Flyme 5.2
- 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- MediaTek MT6753 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 6.0, Flyme 6.3
- 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- MediaTek MT6750 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3070 мАч
Новый Meizu M5 представляет собой развитие смартфона M3, который продавался только на китайском рынке. В нем используется такой же четырехъядерный процессор от Mediatek, похожий по спецификациям экран, но с увеличенной диагональю. Размер 5.2 дюйма, по мнению китайского бренда, является идеальным. По отзывам пользователей, Мейзу М5 очень удобно использовать даже одной рукой.
|Топ-10 лучших телефонов Meizu до 10000
|Цена
|Meizu Note 8
|9440 руб.
|Meizu M6 Note
|8390 руб.
|Meizu C9 Pro
|7678 руб.
|Meizu M6T
|8600 руб.
|Meizu M5 Note
|5765 руб.
|Meizu M3 Note
|6290 руб.
|Meizu M5S
|7340 руб.
|Meizu M5
|7340 руб.