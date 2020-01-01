MicroSD

Meizu C9 Pro — один из немногих смартфонов китайского бренда с “чистым” Android на борту. Он получил достаточно емкий аккумулятор на 3500 мАч, но из-за отсутствия функции Quick Charge заряжается более 2-х часов. Зато съемная крышка открывает доступ к аккумулятору и вы можете заменить его самостоятельно. Сзади также находится основная камера, которая способна снимки среднего качества — их изъян в недостаточной детализации, хотя цветопередача достойная.