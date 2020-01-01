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Лучшие смартфоны Meizu до 10000

Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-8 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Meizu Note 8
Характеристики Характеристики Meizu Note 8
Цена: от 9440 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 103987 баллов
  • Android 8.1, Flyme UI 7.3
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3600 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
50
Производительность
31
Автономность
69
Подробные характеристики
#2

Meizu M6 Note
Характеристики Характеристики Meizu M6 Note
Цена: от 8390 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 49 из 100
AnTuTu: 76182 балла
  • Android 7.3, Flyme 7
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
51
Производительность
27
Автономность
74
Подробные характеристики
#3

Meizu C9 Pro
Характеристики Характеристики Meizu C9 Pro
Цена: от 7678 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 16212 баллов
  • Android 8.0, "Чистый" Android
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Unisoc SC9832E - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 13 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
52
Производительность
17
Автономность
51

Meizu C9 Pro — один из немногих смартфонов китайского бренда с “чистым” Android на борту. Он получил достаточно емкий аккумулятор на 3500 мАч, но из-за отсутствия функции Quick Charge заряжается более 2-х часов. Зато съемная крышка открывает доступ к аккумулятору и вы можете заменить его самостоятельно. Сзади также находится основная камера, которая способна снимки среднего качества — их изъян в недостаточной детализации, хотя цветопередача достойная.

Подробные характеристики
#4

Meizu M6T
Характеристики Характеристики Meizu M6T
Цена: от 8600 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 45 из 100
AnTuTu: 41034 балла
  • Android 8.0, Flyme UI 7
  • 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek MT6750 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3300 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
48
Производительность
18
Автономность
54
Подробные характеристики
#5

Meizu M5 Note
Характеристики Характеристики Meizu M5 Note
Цена: от 5765 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 43 из 100
AnTuTu: 56214 баллов
  • Android 6.0, Flyme 5.2
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6755 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
40
Производительность
22
Автономность
71
Подробные характеристики
#6

Meizu M3 Note
Характеристики Характеристики Meizu M3 Note
Цена: от 6290 р.
Вышел: больше 4 лет назад
Общая оценка: 41 из 100
AnTuTu: 44877 баллов
  • Android 5.1, Flyme UI
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6755 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4100 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
41
Производительность
23
Автономность
66
Подробные характеристики
#7

Meizu M5S
Характеристики Характеристики Meizu M5S
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 40 из 100
AnTuTu: 39033 балла
  • Android 6.0, Flyme 5.2
  • 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • MediaTek MT6753 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
46
Камера
41
Производительность
19
Автономность
51
Подробные характеристики
#8

Meizu M5
Характеристики Характеристики Meizu M5
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 39 из 100
AnTuTu: 37844 балла
  • Android 6.0, Flyme 6.3
  • 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • MediaTek MT6750 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3070 мАч
MicroSD
Экран
46
Камера
41
Производительность
19
Автономность
53

Новый Meizu M5 представляет собой развитие смартфона M3, который продавался только на китайском рынке. В нем используется такой же четырехъядерный процессор от Mediatek, похожий по спецификациям экран, но с увеличенной диагональю. Размер 5.2 дюйма, по мнению китайского бренда, является идеальным. По отзывам пользователей, Мейзу М5 очень удобно использовать даже одной рукой.

Подробные характеристики
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Meizu M6 Note8390 руб.
Meizu C9 Pro7678 руб.
Meizu M6T8600 руб.
Meizu M5 Note5765 руб.
Meizu M3 Note6290 руб.
Meizu M5S7340 руб.
Meizu M57340 руб.
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