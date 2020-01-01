Лучшие смартфоны Meizu до 15000
Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-9 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 10910 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 176988 баллов
- Android 9.0, Flyme 7.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
USB Type-C
Экран
62
Камера
57
Производительность
44
Автономность
76
#2
Цена: от 12590 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 58 из 100
AnTuTu: 160254 балла
- Android 8.1, Flyme UI
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3210 мАч
USB Type-C
Экран
60
Камера
57
Производительность
45
Автономность
68
Meizu X8 — первый смартфон компании с вырезом в экране. Он привлекает внимание за счет тонких рамок по бокам экрана. Его диагональ составляет 6.15 дюймов, а благодаря безрамочному экрану устройство чувствуется в руке как 5.5-дюймовое. Также помимо неплохой фронталки, спереди телефона имеется сканер лица, который работает быстро, даже в условиях слабого освещения.
#3
Цена: от 13115 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 128933 балла
- Android 7.0, Flyme 7.3
- 5.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6757CD - 10 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3000 мАч
USB Type-C
Экран
59
Камера
51
Производительность
46
Автономность
66
#4
Цена: от 9440 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 103987 баллов
- Android 8.1, Flyme UI 7.3
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
50
Производительность
31
Автономность
69
Цена: от 10490 р.
Вышел: почти 4 года назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 113454 балла
- Android 6, Flyme 7.3
- 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
USB Type-C
Экран
64
Камера
50
Производительность
41
Автономность
68
Цена: от 8390 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 49 из 100
AnTuTu: 76182 балла
- Android 7.3, Flyme 7
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 625 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
51
Производительность
27
Автономность
74
#7
Цена: от 8600 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 45 из 100
AnTuTu: 41034 балла
- Android 8.0, Flyme UI 7
- 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek MT6750 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
48
Производительность
18
Автономность
54
#8
Цена: от 13640 р.
Вышел: около 4 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 92012 баллов
- Android 6.0, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6797 - 10 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3060 мАч
USB Type-C
Экран
55
Камера
43
Производительность
29
Автономность
55
#9
Цена: от 12590 р.
Вышел: почти 4 года назад
Общая оценка: 40 из 100
AnTuTu: 50182 балла
- Android 6.0, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3260 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
39
Производительность
21
Автономность
54
|Топ-10 лучших телефонов Meizu до 15000
|Цена
|Meizu Note 9
|10910 руб.
|Meizu X8
|12590 руб.
|Meizu Pro 7
|13115 руб.
|Meizu Note 8
|9440 руб.
|Meizu Pro 6 Plus
|10490 руб.
|Meizu M6 Note
|8390 руб.
|Meizu M6T
|8600 руб.
|Meizu MX6
|13640 руб.
|Meizu U20
|12590 руб.