USB Type-C

Meizu X8 — первый смартфон компании с вырезом в экране. Он привлекает внимание за счет тонких рамок по бокам экрана. Его диагональ составляет 6.15 дюймов, а благодаря безрамочному экрану устройство чувствуется в руке как 5.5-дюймовое. Также помимо неплохой фронталки, спереди телефона имеется сканер лица, который работает быстро, даже в условиях слабого освещения.