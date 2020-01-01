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Лучшие смартфоны Meizu до 20000

Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-6 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Meizu 16Xs
Характеристики Характеристики Meizu 16Xs
Цена: от 19104 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177823 балла
  • Android 9.0, Flyme UI
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C
Экран
66
Камера
65
Производительность
49
Автономность
76
Подробные характеристики
#2

Meizu X8
Характеристики Характеристики Meizu X8
Цена: от 12590 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 58 из 100
AnTuTu: 160254 балла
  • Android 8.1, Flyme UI
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3210 мАч
USB Type-C
Экран
60
Камера
57
Производительность
45
Автономность
68

Meizu X8 — первый смартфон компании с вырезом в экране. Он привлекает внимание за счет тонких рамок по бокам экрана. Его диагональ составляет 6.15 дюймов, а благодаря безрамочному экрану устройство чувствуется в руке как 5.5-дюймовое. Также помимо неплохой фронталки, спереди телефона имеется сканер лица, который работает быстро, даже в условиях слабого освещения.

Подробные характеристики
#3

Meizu Pro 7 Plus
Характеристики Характеристики Meizu Pro 7 Plus
Цена: от 17315 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 128934 балла
  • Android 7.0, Flyme 6
  • 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • MediaTek MT6799 - 10 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C
Экран
66
Камера
52
Производительность
49
Автономность
62
Подробные характеристики
#4

Meizu Pro 7
Характеристики Характеристики Meizu Pro 7
Цена: от 13115 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 128933 балла
  • Android 7.0, Flyme 7.3
  • 5.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6757CD - 10 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3000 мАч
USB Type-C
Экран
59
Камера
51
Производительность
46
Автономность
66
Подробные характеристики
#5

Meizu MX6
Характеристики Характеристики Meizu MX6
Цена: от 13640 р.
Вышел: около 4 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 92012 баллов
  • Android 6.0, Flyme UI
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6797 - 10 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3060 мАч
USB Type-C
Экран
55
Камера
43
Производительность
29
Автономность
55
Подробные характеристики
#6

Meizu U20
Характеристики Характеристики Meizu U20
Цена: от 12590 р.
Вышел: почти 4 года назад
Общая оценка: 40 из 100
AnTuTu: 50182 балла
  • Android 6.0, Flyme UI
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6755 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3260 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
39
Производительность
21
Автономность
54
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Meizu до 20000Цена
Meizu 16Xs19104 руб.
Meizu X812590 руб.
Meizu Pro 7 Plus17315 руб.
Meizu Pro 713115 руб.
Meizu MX613640 руб.
Meizu U2012590 руб.
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