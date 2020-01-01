Лучшие смартфоны Meizu до 20000
Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-6 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 19104 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177823 балла
- Android 9.0, Flyme UI
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
USB Type-C
Экран
66
Камера
65
Производительность
49
Автономность
76
#2
Цена: от 12590 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 58 из 100
AnTuTu: 160254 балла
- Android 8.1, Flyme UI
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3210 мАч
USB Type-C
Экран
60
Камера
57
Производительность
45
Автономность
68
Meizu X8 — первый смартфон компании с вырезом в экране. Он привлекает внимание за счет тонких рамок по бокам экрана. Его диагональ составляет 6.15 дюймов, а благодаря безрамочному экрану устройство чувствуется в руке как 5.5-дюймовое. Также помимо неплохой фронталки, спереди телефона имеется сканер лица, который работает быстро, даже в условиях слабого освещения.
Цена: от 17315 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 128934 балла
- Android 7.0, Flyme 6
- 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- MediaTek MT6799 - 10 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
USB Type-C
Экран
66
Камера
52
Производительность
49
Автономность
62
#4
Цена: от 13115 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 128933 балла
- Android 7.0, Flyme 7.3
- 5.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6757CD - 10 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3000 мАч
USB Type-C
Экран
59
Камера
51
Производительность
46
Автономность
66
#5
Цена: от 13640 р.
Вышел: около 4 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 92012 баллов
- Android 6.0, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6797 - 10 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3060 мАч
USB Type-C
Экран
55
Камера
43
Производительность
29
Автономность
55
#6
Цена: от 12590 р.
Вышел: почти 4 года назад
Общая оценка: 40 из 100
AnTuTu: 50182 балла
- Android 6.0, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3260 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
39
Производительность
21
Автономность
54
|Топ-10 лучших телефонов Meizu до 20000
|Цена
|Meizu 16Xs
|19104 руб.
|Meizu X8
|12590 руб.
|Meizu Pro 7 Plus
|17315 руб.
|Meizu Pro 7
|13115 руб.
|Meizu MX6
|13640 руб.
|Meizu U20
|12590 руб.