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Лучшие смартфоны Meizu до 6000

Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 4 до 6 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-2 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Meizu C9
Характеристики Характеристики Meizu C9
Цена: от 4988 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 45 из 100
AnTuTu: 16000 баллов
  • Android 8.0, Flyme UI
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Spreadtrum SC9832E - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
44
Производительность
16
Автономность
51

Meizu C9 предлагает хорошие (за свою цену) экран, автономную работу и пользовательский опыт. Это отличный выбор, если вам нужен качественный смартфон по цене до 100 долларов, и вы хотите получить максимум качества за свои деньги.

Подробные характеристики
#2

Meizu M5 Note
Характеристики Характеристики Meizu M5 Note
Цена: от 5765 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 43 из 100
AnTuTu: 56214 баллов
  • Android 6.0, Flyme 5.2
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6755 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
40
Производительность
22
Автономность
71
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Meizu до 6000Цена
Meizu C94988 руб.
Meizu M5 Note5765 руб.
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