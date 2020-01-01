Лучшие смартфоны Meizu до 6000
Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 4 до 6 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-2 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 4988 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 45 из 100
AnTuTu: 16000 баллов
- Android 8.0, Flyme UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Spreadtrum SC9832E - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
44
Производительность
16
Автономность
51
Meizu C9 предлагает хорошие (за свою цену) экран, автономную работу и пользовательский опыт. Это отличный выбор, если вам нужен качественный смартфон по цене до 100 долларов, и вы хотите получить максимум качества за свои деньги.
Цена: от 5765 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 43 из 100
AnTuTu: 56214 баллов
- Android 6.0, Flyme 5.2
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
40
Производительность
22
Автономность
71
|Топ-10 лучших телефонов Meizu до 6000
|Цена
|Meizu C9
|4988 руб.
|Meizu M5 Note
|5765 руб.