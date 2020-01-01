USB Type-C MicroSD

Nokia 5.1 Plus имеет неплохой дисплей с зеркально-гладкой поверхностью, которая неплохо противостоит царапинам. Наряду с хорошим антибликовым покрытием он остается отлично читаемым на солнце. Углы обзора тоже достойные – полностью отсутствует инвертирование цветов.

Ночные фотографии не отличаются качеством. Более того, вам не захочется делать снимки в условиях слабого освещения или даже в помещении. Нет ни автофокуса, ни должной стабилизации изображения. Набор настроек в камере оказался достаточно большим, но меню неудобное. Тем более, что в профессиональном режиме очень мало параметров, включая отсутствие настройки светосилы, фокуса и затвора.

Процессор Helio P60 имеет пониженную тактовую частоту, что урезало быстродействие смартфона. Зато это позволило улучшить автономность, хотя рекордных показателей от батареи 3060 мАч ждать не стоит. Nokia 5.1 Plus способна дожить до вечера, но не стоит ждать большего.