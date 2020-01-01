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Лучшие смартфоны Nokia до 10000

Ищете лучшие смартфоны Нокиа стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-4 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Nokia 2.3
Характеристики Характеристики Nokia 2.3
Цена: от 6918 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 60023 балла
  • Android 10, Android One
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
57
Камера
50
Производительность
19
Автономность
67
Подробные характеристики
#2

Nokia 5.1 Plus
Характеристики Характеристики Nokia 5.1 Plus
Цена: от 7340 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 120343 балла
  • Android 10, Android One
  • 5.86" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P60 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3060 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
53
Камера
49
Производительность
34
Автономность
57

Nokia 5.1 Plus имеет неплохой дисплей с зеркально-гладкой поверхностью, которая неплохо противостоит царапинам. Наряду с хорошим антибликовым покрытием он остается отлично читаемым на солнце. Углы обзора тоже достойные – полностью отсутствует инвертирование цветов.

Ночные фотографии не отличаются качеством. Более того, вам не захочется делать снимки в условиях слабого освещения или даже в помещении. Нет ни автофокуса, ни должной стабилизации изображения. Набор настроек в камере оказался достаточно большим, но меню неудобное. Тем более, что в профессиональном режиме очень мало параметров, включая отсутствие настройки светосилы, фокуса и затвора.

Процессор Helio P60 имеет пониженную тактовую частоту, что урезало быстродействие смартфона. Зато это позволило улучшить автономность, хотя рекордных показателей от батареи 3060 мАч ждать не стоит. Nokia 5.1 Plus способна дожить до вечера, но не стоит ждать большего.

Подробные характеристики
#3

Nokia 3.1 Plus
Характеристики Характеристики Nokia 3.1 Plus
Цена: от 8180 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 77871 балл
  • Android 10, Android One
  • 6" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3500 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
49
Производительность
24
Автономность
62

В отличие от многих своих конкурентов, Nokia 3.1 Plus имеет матовый корпус, напоминающий пластик, но на самом деле он сделан из металла. Это очень практичное решение, поскольку не требует особого ухода. Телефон не скользит в руке и не пачкается. С другой стороны, телефон является достаточно крупным и тяжёлым, из-за чего не всем удобно взаимодействовать одной рукой.

Тут установили простой процессор от MediaTek, лишенный производительных ядер. По этой причине он обладает приемлемым быстродействием, но для игр мощности маловато. При длительной нагрузке телефон нагревается не выше 35 градусов, что можно назвать неплохим результатом.

Подробные характеристики
#4

Nokia 4.2
Характеристики Характеристики Nokia 4.2
Цена: от 8384 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 77790 баллов
  • Android 10, Android One
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
49
Производительность
20
Автономность
57

Nokia 4.2 – бюджетная модель, но это не мешает ей быть красивой. Она не может похвастаться тонкими рамками, но сочетание отполированного до блеска алюминия и премиального стекла обеспечивает желанную монолитность корпуса. Нижняя рамка сильно выделяется своими размерами, но качественный экран заставить забыть о ней.

Смартфон получил несколько способов разблокировки экрана, включая сканер лица и отпечатков пальцев. Последний намного точнее и безопаснее, но разблокировка по лицу удобнее. Минус в том, что данный метод теряет работоспособность вечером, когда мало света.

Еще один нюанс заключается в небольшой яркости дисплея. Ее достаточно для помещения, но на улице приходится присматривать, чтобы увидеть, что показывает дисплей.

Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Nokia до 10000Цена
Nokia 2.36918 руб.
Nokia 5.1 Plus7340 руб.
Nokia 3.1 Plus8180 руб.
Nokia 4.28384 руб.
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