MicroSD

Nokia 4.2 – бюджетная модель, но это не мешает ей быть красивой. Она не может похвастаться тонкими рамками, но сочетание отполированного до блеска алюминия и премиального стекла обеспечивает желанную монолитность корпуса. Нижняя рамка сильно выделяется своими размерами, но качественный экран заставить забыть о ней.

Смартфон получил несколько способов разблокировки экрана, включая сканер лица и отпечатков пальцев. Последний намного точнее и безопаснее, но разблокировка по лицу удобнее. Минус в том, что данный метод теряет работоспособность вечером, когда мало света.

Еще один нюанс заключается в небольшой яркости дисплея. Ее достаточно для помещения, но на улице приходится присматривать, чтобы увидеть, что показывает дисплей.