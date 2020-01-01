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Лучшие смартфоны Nokia до 15000

Ищете лучшие смартфоны Нокиа стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Nokia 5.3
Характеристики Характеристики Nokia 5.3
Цена: от 12902 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 139787 баллов
  • Android 10.0, Android One
  • 6.55" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
63
Производительность
37
Автономность
68
Подробные характеристики
#2

Nokia 6.2
Характеристики Характеристики Nokia 6.2
Цена: от 12590 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 117476 баллов
  • Android 10, Android One
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
68
Камера
61
Производительность
34
Автономность
57
Подробные характеристики
#3

Nokia 7.1
Характеристики Характеристики Nokia 7.1
Цена: от 10495 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 117822 балла
  • Android 10, Android One
  • 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3060 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
65
Камера
59
Производительность
35
Автономность
60
Подробные характеристики
#4

Nokia 7 Plus
Характеристики Характеристики Nokia 7 Plus
Цена: от 14691 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 148984 балла
  • Android 10, Android One
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3800 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
56
Производительность
45
Автономность
67

Nokia 7 Plus относится к среднему ценовому диапазону, но за счет платформы Android One выигрывает у многих своих конкурентов. Смартфон быстро получает новые версии операционной системы, и еще в сентябре прошлого года обновился до Android Pie.

Подробные характеристики
#5

Nokia 6.1 Plus
Характеристики Характеристики Nokia 6.1 Plus
Цена: от 14594 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 115401 балл
  • Android 10, Android One
  • 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3060 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
64
Камера
55
Производительность
33
Автономность
64
Подробные характеристики
#6

Nokia 6.1
Характеристики Характеристики Nokia 6.1
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 90323 балла
  • Android 10, Android One
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
48
Производительность
29
Автономность
59
Подробные характеристики
#7

Nokia 4.2
Характеристики Характеристики Nokia 4.2
Цена: от 8384 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 77790 баллов
  • Android 10, Android One
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
49
Производительность
20
Автономность
57

Nokia 4.2 – бюджетная модель, но это не мешает ей быть красивой. Она не может похвастаться тонкими рамками, но сочетание отполированного до блеска алюминия и премиального стекла обеспечивает желанную монолитность корпуса. Нижняя рамка сильно выделяется своими размерами, но качественный экран заставить забыть о ней.

Смартфон получил несколько способов разблокировки экрана, включая сканер лица и отпечатков пальцев. Последний намного точнее и безопаснее, но разблокировка по лицу удобнее. Минус в том, что данный метод теряет работоспособность вечером, когда мало света.

Еще один нюанс заключается в небольшой яркости дисплея. Ее достаточно для помещения, но на улице приходится присматривать, чтобы увидеть, что показывает дисплей.

Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Nokia до 15000Цена
Nokia 5.312902 руб.
Nokia 6.212590 руб.
Nokia 7.110495 руб.
Nokia 7 Plus14691 руб.
Nokia 6.1 Plus14594 руб.
Nokia 6.110490 руб.
Nokia 4.28384 руб.
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