Лучшие смартфоны Nokia до 15000
Ищете лучшие смартфоны Нокиа стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10.0, Android One
- 6.55" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
- Android 10, Android One
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
- Android 10, Android One
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3060 мАч
- Android 10, Android One
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3800 мАч
Nokia 7 Plus относится к среднему ценовому диапазону, но за счет платформы Android One выигрывает у многих своих конкурентов. Смартфон быстро получает новые версии операционной системы, и еще в сентябре прошлого года обновился до Android Pie.
- Android 10, Android One
- 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3060 мАч
- Android 10, Android One
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
- Android 10, Android One
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Nokia 4.2 – бюджетная модель, но это не мешает ей быть красивой. Она не может похвастаться тонкими рамками, но сочетание отполированного до блеска алюминия и премиального стекла обеспечивает желанную монолитность корпуса. Нижняя рамка сильно выделяется своими размерами, но качественный экран заставить забыть о ней.
Смартфон получил несколько способов разблокировки экрана, включая сканер лица и отпечатков пальцев. Последний намного точнее и безопаснее, но разблокировка по лицу удобнее. Минус в том, что данный метод теряет работоспособность вечером, когда мало света.
Еще один нюанс заключается в небольшой яркости дисплея. Ее достаточно для помещения, но на улице приходится присматривать, чтобы увидеть, что показывает дисплей.
|Топ-10 лучших телефонов Nokia до 15000
|Цена
|Nokia 5.3
|12902 руб.
|Nokia 6.2
|12590 руб.
|Nokia 7.1
|10495 руб.
|Nokia 7 Plus
|14691 руб.
|Nokia 6.1 Plus
|14594 руб.
|Nokia 6.1
|10490 руб.
|Nokia 4.2
|8384 руб.