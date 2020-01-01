Лучшие смартфоны Nokia до 8000
Ищете лучшие смартфоны Нокиа стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-4 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, Android One
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 10, Android One
- 5.86" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P60 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3060 мАч
Nokia 5.1 Plus имеет неплохой дисплей с зеркально-гладкой поверхностью, которая неплохо противостоит царапинам. Наряду с хорошим антибликовым покрытием он остается отлично читаемым на солнце. Углы обзора тоже достойные – полностью отсутствует инвертирование цветов.
Ночные фотографии не отличаются качеством. Более того, вам не захочется делать снимки в условиях слабого освещения или даже в помещении. Нет ни автофокуса, ни должной стабилизации изображения. Набор настроек в камере оказался достаточно большим, но меню неудобное. Тем более, что в профессиональном режиме очень мало параметров, включая отсутствие настройки светосилы, фокуса и затвора.
Процессор Helio P60 имеет пониженную тактовую частоту, что урезало быстродействие смартфона. Зато это позволило улучшить автономность, хотя рекордных показателей от батареи 3060 мАч ждать не стоит. Nokia 5.1 Plus способна дожить до вечера, но не стоит ждать большего.
- Android 10,
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm 215 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 10, Android Go
- 5.45" TFT LCD дисплей (480 x 960)
- MediaTek MT6739 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2500 мАч
Nokia 1 Plus привлекает своей ценой и быстрой платформой Android Go. Ее преимущество – оптимизация под слабое "железо". Упрощенные приложения требуют меньше системных ресурсов, поэтому оперативно открываются. С другой стороны, игры не поиграете, по крайней мере в требовательные с 3D-графикой.
Дизайн смартфон характеризуется только одним изъяном – динамик громкой связи находится в том месте, где он легко перекрывается, из-за чего звук искажается. Камеру Nokia 1 Plus нельзя назвать отличной.
|Топ-10 лучших телефонов Nokia до 8000
|Цена
|Nokia 2.3
|6918 руб.
|Nokia 5.1 Plus
|7340 руб.
|Nokia 1.3
|5236 руб.
|Nokia 1 Plus
|5030 руб.