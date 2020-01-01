MicroSD IPX4

Oppo Realme C2 получил немаркий корпус, что делает его практичным в повседневном использовании. В тоже самое время он прочный, а все благодаря отличному сочетанию материалов. Экран диагональю 6.1 дюйм считается большим, и несмотря на бюджетность аппарата, панель имеет высокий запас яркости с комфортными углами обзора.

Телефон работает на бюджетном процессоре, который не справляется с популярными 3D-играми. Например, в PUBG поиграть не удастся, но в обычные казуальные или настольные игры доставят удовольствия. Если использовать чипсет телефона на полную, тогда он может достаточно быстро нагреться до 40 градусов.