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Лучшие смартфоны Oppo до 10000

Ищете лучшие смартфоны Оппо стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Oppo Realme C3
Характеристики Характеристики Oppo Realme C3
Цена: от 8972 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 10.0, realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio G70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
55
Производительность
38
Автономность
78
Подробные характеристики
#2

Oppo Realme C11
Характеристики Характеристики Oppo Realme C11
Цена: от 7817 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 56 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1600 x 720)
  • MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
51
Производительность
25
Автономность
78
Подробные характеристики
#3

Oppo Realme 3
Характеристики Характеристики Oppo Realme 3
Цена: от 8714 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 132899 баллов
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 13 МП
  • 4230 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
54
Производительность
35
Автономность
74
Подробные характеристики
#4

Oppo A3s
Характеристики Характеристики Oppo A3s
Цена: от 9440 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 64177 баллов
  • Android 8.1, ColorOS 5.1
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
48
Производительность
27
Автономность
72
Подробные характеристики
#5

Oppo A1k
Характеристики Характеристики Oppo A1k
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 76172 балла
  • Android 9.0, ColorOS 6 Lite
  • 6.1" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
47
Производительность
23
Автономность
67
Подробные характеристики
#6

Oppo Realme C2
Характеристики Характеристики Oppo Realme C2
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 75322 балла
  • Android 9.0, ColorOS 6 Lite
  • 6.1" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD IPX4
Экран
56
Камера
49
Производительность
22
Автономность
67

Oppo Realme C2 получил немаркий корпус, что делает его практичным в повседневном использовании. В тоже самое время он прочный, а все благодаря отличному сочетанию материалов. Экран диагональю 6.1 дюйм считается большим, и несмотря на бюджетность аппарата, панель имеет высокий запас яркости с комфортными углами обзора.

Телефон работает на бюджетном процессоре, который не справляется с популярными 3D-играми. Например, в PUBG поиграть не удастся, но в обычные казуальные или настольные игры доставят удовольствия. Если использовать чипсет телефона на полную, тогда он может достаточно быстро нагреться до 40 градусов.

Подробные характеристики
#7

Oppo A5s
Характеристики Характеристики Oppo A5s
Цена: от 7863 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 86522 балла
  • Android 8.1, ColorOS 5.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
MicroSD
Экран
55
Камера
50
Производительность
25
Автономность
70
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Oppo до 10000Цена
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Oppo Realme C117817 руб.
Oppo Realme 38714 руб.
Oppo A3s9440 руб.
Oppo A1k7340 руб.
Oppo Realme C27340 руб.
Oppo A5s7863 руб.
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