Лучшие смартфоны Oppo до 10000
Ищете лучшие смартфоны Оппо стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10.0, realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio G70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1600 x 720)
- MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 4230 мАч
- Android 8.1, ColorOS 5.1
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
- Android 9.0, ColorOS 6 Lite
- 6.1" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 9.0, ColorOS 6 Lite
- 6.1" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Oppo Realme C2 получил немаркий корпус, что делает его практичным в повседневном использовании. В тоже самое время он прочный, а все благодаря отличному сочетанию материалов. Экран диагональю 6.1 дюйм считается большим, и несмотря на бюджетность аппарата, панель имеет высокий запас яркости с комфортными углами обзора.
Телефон работает на бюджетном процессоре, который не справляется с популярными 3D-играми. Например, в PUBG поиграть не удастся, но в обычные казуальные или настольные игры доставят удовольствия. Если использовать чипсет телефона на полную, тогда он может достаточно быстро нагреться до 40 градусов.
- Android 8.1, ColorOS 5.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Oppo до 10000
|Цена
|Oppo Realme C3
|8972 руб.
|Oppo Realme C11
|7817 руб.
|Oppo Realme 3
|8714 руб.
|Oppo A3s
|9440 руб.
|Oppo A1k
|7340 руб.
|Oppo Realme C2
|7340 руб.
|Oppo A5s
|7863 руб.