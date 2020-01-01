Смартфоны на HiSilicon Kirin 970
Список всех смартфонов на процессоре HiSilicon Kirin 970 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 28340 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 209233 балла
- Android 10, EMUI 10
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4000 мАч
Экран
65
Камера
76
Производительность
49
Автономность
72
Цена: от 17840 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 208112 баллов
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.95" AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 13 МП
- 4900 мАч
Экран
65
Камера
54
Производительность
58
Автономность
86
Цена: от 20885 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 209745 баллов
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 3750 мАч
Экран
66
Камера
62
Производительность
52
Автономность
74
#4
Цена: от 20579 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 207833 балла
- Android 9.0, EMUI 9.1
- 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 24 МП
- 3400 мАч
Экран
63
Камера
69
Производительность
49
Автономность
64
Цена: от 28238 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 213454 балла
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 24 МП
- 3750 мАч
Экран
62
Камера
58
Производительность
50
Автономность
74
Цена: от 30440 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 212383 балла
- Android 9.0, EMUI 10
- 5.9" IPS LCD дисплей (1440 x 2560)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
65
Производительность
47
Автономность
70
Цена: от 26135 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 214054 балла
- Android 9.0, EMUI 9.1
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- HiSilicon Kirin 970 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 24 МП
- 3400 мАч
Экран
61
Камера
58
Производительность
48
Автономность
63
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|28238 руб.
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