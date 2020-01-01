Смартфоны на HiSilicon Kirin 980
Список всех смартфонов на процессоре HiSilicon Kirin 980 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 157490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 305844 балла
- Android 10, EMUI 10
- 6.6" OLED дисплей (1148 x 2480)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 0 МП
- 4500 мАч
Экран
69
Камера
76
Производительность
76
Автономность
87
Цена: от 45401 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 298734 балла
- Android 10, EMUI 10
- 6.47" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
70
Камера
86
Производительность
67
Автономность
85
Цена: от 48290 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 304984 балла
- Android 10, 10.1
- 7.2" OLED дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 5000 мАч
Экран
66
Камера
77
Производительность
75
Автономность
87
Цена: от 52499 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 274954 балла
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.39" OLED дисплей (1440 x 3120)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4200 мАч
Экран
78
Камера
76
Производительность
72
Автономность
80
#5
Цена: от 31490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 75 из 100
AnTuTu: 291034 балла
- Android 10, EMUI 10
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 3650 мАч
Экран
72
Камера
79
Производительность
73
Автономность
72
Цена: от 31490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 310199 баллов
- Android 10, Magic 3.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
64
Камера
75
Производительность
75
Автономность
79
Цена: от 23090 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 335981 балл
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3750 мАч
Экран
65
Камера
69
Производительность
74
Автономность
79
Цена: от 26240 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 235021 балл
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.39" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3500 мАч
Экран
67
Камера
75
Производительность
73
Автономность
76
Цена: от 26208 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 273475 баллов
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 24 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
71
Производительность
70
Автономность
77
#10
Цена: от 26229 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 309322 балла
- Android 10, Magic 3.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3750 мАч
Экран
64
Камера
69
Производительность
73
Автономность
74
Цена: от 26249 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 298093 балла
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
66
Производительность
73
Автономность
76
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