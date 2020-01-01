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Смартфоны на HiSilicon Kirin 980

Список всех смартфонов на процессоре HiSilicon Kirin 980 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Huawei Mate X
Характеристики Характеристики Huawei Mate X
Цена: от 157490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 305844 балла
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.6" OLED дисплей (1148 x 2480)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 0 МП
  • 4500 мАч
Экран
69
Камера
76
Производительность
76
Автономность
87
Подробные характеристики
#2

Huawei P30 Pro
Характеристики Характеристики Huawei P30 Pro
Цена: от 45401 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 298734 балла
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.47" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
70
Камера
86
Производительность
67
Автономность
85
Подробные характеристики
#3

Huawei Mate 20 X
Характеристики Характеристики Huawei Mate 20 X
Цена: от 48290 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 304984 балла
  • Android 10, 10.1
  • 7.2" OLED дисплей (1080 x 2240)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 24 МП
  • 5000 мАч
Экран
66
Камера
77
Производительность
75
Автономность
87
Подробные характеристики
#4

Huawei Mate 20 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Mate 20 Pro
Цена: от 52499 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 274954 балла
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.39" OLED дисплей (1440 x 3120)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 24 МП
  • 4200 мАч
Экран
78
Камера
76
Производительность
72
Автономность
80
Подробные характеристики
#5

Huawei P30
Характеристики Характеристики Huawei P30
Цена: от 31490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 75 из 100
AnTuTu: 291034 балла
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.1" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 3650 мАч
Экран
72
Камера
79
Производительность
73
Автономность
72
Подробные характеристики
#6

Huawei Honor 20 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Honor 20 Pro
Цена: от 31490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 310199 баллов
  • Android 10, Magic 3.1
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
64
Камера
75
Производительность
75
Автономность
79
Подробные характеристики
#7

Huawei Nova 5T
Характеристики Характеристики Huawei Nova 5T
Цена: от 23090 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 335981 балл
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3750 мАч
Экран
65
Камера
69
Производительность
74
Автономность
79
Подробные характеристики
#8

Huawei Nova 5 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Nova 5 Pro
Цена: от 26240 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 235021 балл
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.39" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3500 мАч
Экран
67
Камера
75
Производительность
73
Автономность
76
Подробные характеристики
#9

Huawei Mate 20
Характеристики Характеристики Huawei Mate 20
Цена: от 26208 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 273475 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 24 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
71
Производительность
70
Автономность
77
Подробные характеристики
#10

Huawei Honor 20
Характеристики Характеристики Huawei Honor 20
Цена: от 26229 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 309322 балла
  • Android 10, Magic 3.1
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3750 мАч
Экран
64
Камера
69
Производительность
73
Автономность
74
Подробные характеристики
#11

Huawei Honor View 20
Характеристики Характеристики Huawei Honor View 20
Цена: от 26249 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 298093 балла
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 25 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
66
Производительность
73
Автономность
76
Подробные характеристики
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