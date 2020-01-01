Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 439
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 439 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 8191 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 76987 баллов
- Android 10, One UI 2.0
- 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
61
Камера
51
Производительность
23
Автономность
67
Цена: от 9440 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 85382 балла
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
56
Камера
54
Производительность
23
Автономность
85
Цена: от 8285 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 77784 балла
- Android 10, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
56
Камера
49
Производительность
22
Автономность
85
Цена: от 5459 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 70982 балла
- Android 10.0, One UI 2
- 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
58
Камера
50
Производительность
22
Автономность
57
Цена: от 9008 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 68923 балла
- Android 9.0, Funtouch 9.1
- 6.35" IPS LCD дисплей (720 x 1544)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
56
Камера
52
Производительность
23
Автономность
78
Цена: от 6771 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 76174 балла
- Android 10, MIUI 12
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
57
Камера
45
Производительность
22
Автономность
67
#7
Цена: от 15698 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 80911 баллов
- Android 8.1, Funtouch 4.5
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 20 МП
- 4030 мАч
Экран
54
Камера
51
Производительность
24
Автономность
68
#8
Цена: от 8384 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 77790 баллов
- Android 10, Android One
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
56
Камера
49
Производительность
20
Автономность
57
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