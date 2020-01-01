Главная > Рейтинги смартфонов > Смартфоны с процессором Snapdragon 439

Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 439

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 439 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy M01
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M01
Цена: от 8191 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 76987 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
61
Камера
51
Производительность
23
Автономность
67
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi 8
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 8
Цена: от 9440 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 85382 балла
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
56
Камера
54
Производительность
23
Автономность
85
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi 8A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 8A
Цена: от 8285 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 77784 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
56
Камера
49
Производительность
22
Автономность
85
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy A01
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A01
Цена: от 5459 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 70982 балла
  • Android 10.0, One UI 2
  • 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
58
Камера
50
Производительность
22
Автономность
57
Подробные характеристики
#5

Vivo Y11 (2019)
Характеристики Характеристики Vivo Y11 (2019)
Цена: от 9008 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 68923 балла
  • Android 9.0, Funtouch 9.1
  • 6.35" IPS LCD дисплей (720 x 1544)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
56
Камера
52
Производительность
23
Автономность
78
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi 7A
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 7A
Цена: от 6771 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 76174 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
57
Камера
45
Производительность
22
Автономность
67
Подробные характеристики
#7

Vivo Y95
Характеристики Характеристики Vivo Y95
Цена: от 15698 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 80911 баллов
  • Android 8.1, Funtouch 4.5
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 20 МП
  • 4030 мАч
Экран
54
Камера
51
Производительность
24
Автономность
68
Подробные характеристики
#8

Nokia 4.2
Характеристики Характеристики Nokia 4.2
Цена: от 8384 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 77790 баллов
  • Android 10, Android One
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
Экран
56
Камера
49
Производительность
20
Автономность
57
Подробные характеристики
Лучшие смартфоны на Snapdragon 439Цена
Samsung Galaxy M018191 руб.
Xiaomi Redmi 89440 руб.
Xiaomi Redmi 8A8285 руб.
Samsung Galaxy A015459 руб.
Vivo Y11 (2019)9008 руб.
Xiaomi Redmi 7A6771 руб.
Vivo Y9515698 руб.
Nokia 4.28384 руб.
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях