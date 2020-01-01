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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 450

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 450 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy M11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M11
Цена: от 9870 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 71548 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
23
Автономность
84
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy A11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A11
Цена: от 8715 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 74014 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
26
Автономность
74
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A20s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A20s
Цена: от 13649 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 79120 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
56
Камера
57
Производительность
25
Автономность
74
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy A6 Plus
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A6 Plus
Цена: от 12590 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 57899 баллов
  • Android 9.0, One UI
  • 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 24 МП
  • 3500 мАч
Экран
63
Камера
55
Производительность
22
Автономность
69
Подробные характеристики
#5

Huawei Y7 Pro (2019)
Характеристики Характеристики Huawei Y7 Pro (2019)
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 61980 баллов
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
55
Камера
54
Производительность
23
Автономность
66
Подробные характеристики
#6

Oppo A3s
Характеристики Характеристики Oppo A3s
Цена: от 9440 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 64177 баллов
  • Android 8.1, ColorOS 5.1
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
Экран
61
Камера
48
Производительность
27
Автономность
72
Подробные характеристики
#7

Oppo Realme 2
Характеристики Характеристики Oppo Realme 2
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 75640 баллов
  • Android 9.0, Color OS 5.1
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
Экран
52
Камера
48
Производительность
27
Автономность
78
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy J8
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J8
Цена: от 11015 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 57838 баллов
  • Android 9.0, One UI 2.0
  • 6" Super AMOLED дисплей (720 x 1480)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
56
Камера
54
Производительность
23
Автономность
61
Подробные характеристики
#9

Oppo A7
Характеристики Характеристики Oppo A7
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 56577 баллов
  • Android 8.1, ColorOS 5.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 16 МП
  • 4230 мАч
Экран
54
Камера
51
Производительность
25
Автономность
68
Подробные характеристики
#10

Huawei Honor 8A Pro
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8A Pro
Цена: от 9403 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 87122 балла
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3020 мАч
Экран
56
Камера
48
Производительность
26
Автономность
57
Подробные характеристики
#11

Huawei Y7 Prime (2019)
Характеристики Характеристики Huawei Y7 Prime (2019)
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 73984 балла
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
54
Камера
54
Производительность
23
Автономность
66
Подробные характеристики
#12

Vivo V9 Youth
Характеристики Характеристики Vivo V9 Youth
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 49 из 100
AnTuTu: 76510 баллов
  • Android 8.1, Funtouch 4
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3260 мАч
Экран
60
Камера
53
Производительность
28
Автономность
58
Подробные характеристики
#13

ZTE Blade V9
Характеристики Характеристики ZTE Blade V9
Цена: от 7345 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 57831 балл
  • Android 8.1, MiFavor UI
  • 5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 3200 мАч
Экран
58
Камера
51
Производительность
22
Автономность
57
Подробные характеристики
#14

Huawei Y7 (2019)
Характеристики Характеристики Huawei Y7 (2019)
Цена: от 9440 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 73457 баллов
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
52
Камера
50
Производительность
27
Автономность
66
Подробные характеристики
#15

Oppo A5
Характеристики Характеристики Oppo A5
Цена: от 11750 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 77086 баллов
  • Android 8.1, ColorOS 5.1
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
Экран
53
Камера
47
Производительность
27
Автономность
68
Подробные характеристики
#16

Huawei Honor 7C
Характеристики Характеристики Huawei Honor 7C
Цена: от 11445 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 47 из 100
AnTuTu: 61987 баллов
  • Android 8.0, EMUI 8
  • 5.99" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
Экран
51
Камера
48
Производительность
22
Автономность
55
Подробные характеристики
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