Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 450
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 450 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 9870 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 71548 баллов
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
23
Автономность
84
Цена: от 8715 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 74014 баллов
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
26
Автономность
74
Цена: от 13649 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 79120 баллов
- Android 10, One UI 2.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
56
Камера
57
Производительность
25
Автономность
74
Цена: от 12590 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 57899 баллов
- Android 9.0, One UI
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 24 МП
- 3500 мАч
Экран
63
Камера
55
Производительность
22
Автономность
69
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 61980 баллов
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
55
Камера
54
Производительность
23
Автономность
66
#6
Цена: от 9440 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 64177 баллов
- Android 8.1, ColorOS 5.1
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
Экран
61
Камера
48
Производительность
27
Автономность
72
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 75640 баллов
- Android 9.0, Color OS 5.1
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
Экран
52
Камера
48
Производительность
27
Автономность
78
Цена: от 11015 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 57838 баллов
- Android 9.0, One UI 2.0
- 6" Super AMOLED дисплей (720 x 1480)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
56
Камера
54
Производительность
23
Автономность
61
#9
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 56577 баллов
- Android 8.1, ColorOS 5.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 16 МП
- 4230 мАч
Экран
54
Камера
51
Производительность
25
Автономность
68
Цена: от 9403 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 87122 балла
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.09" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3020 мАч
Экран
56
Камера
48
Производительность
26
Автономность
57
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 73984 балла
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
54
Камера
54
Производительность
23
Автономность
66
#12
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 49 из 100
AnTuTu: 76510 баллов
- Android 8.1, Funtouch 4
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3260 мАч
Экран
60
Камера
53
Производительность
28
Автономность
58
#13
Цена: от 7345 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 57831 балл
- Android 8.1, MiFavor UI
- 5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3200 мАч
Экран
58
Камера
51
Производительность
22
Автономность
57
#14
Цена: от 9440 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 73457 баллов
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
52
Камера
50
Производительность
27
Автономность
66
#15
Цена: от 11750 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 77086 баллов
- Android 8.1, ColorOS 5.1
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
Экран
53
Камера
47
Производительность
27
Автономность
68
#16
Цена: от 11445 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 47 из 100
AnTuTu: 61987 баллов
- Android 8.0, EMUI 8
- 5.99" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
51
Камера
48
Производительность
22
Автономность
55
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