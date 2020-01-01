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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 632

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 632 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Motorola Moto G7
Характеристики Характеристики Motorola Moto G7
Цена: от 16784 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 107845 баллов
  • Android 9.0, Stock Android
  • 6.24" IPS LCD дисплей (1080 x 2270)
  • Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
Экран
63
Камера
54
Производительность
34
Автономность
57
Подробные характеристики
#2

Motorola Moto G7 Play
Характеристики Характеристики Motorola Moto G7 Play
Цена: от 9974 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 97834 балла
  • Android 10, Stock Android
  • 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1512)
  • Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
Экран
56
Камера
49
Производительность
32
Автономность
65
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi Y3
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Y3
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 103443 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
55
Камера
53
Производительность
30
Автономность
66
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi 7
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 7
Цена: от 9440 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 98818 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
55
Камера
50
Производительность
28
Автономность
66
Подробные характеристики
#5

Huawei Honor 8C
Характеристики Характеристики Huawei Honor 8C
Цена: от 10290 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 105098 баллов
  • Android 8.1, EMUI 8.2
  • 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
54
Камера
51
Производительность
34
Автономность
66
Подробные характеристики
#6

Meizu Note 8
Характеристики Характеристики Meizu Note 8
Цена: от 9440 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 103987 баллов
  • Android 8.1, Flyme UI 7.3
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3600 мАч
Экран
61
Камера
50
Производительность
31
Автономность
69
Подробные характеристики
Лучшие смартфоны на Snapdragon 632Цена
Motorola Moto G716784 руб.
Motorola Moto G7 Play9974 руб.
Xiaomi Redmi Y3-
Xiaomi Redmi 79440 руб.
Huawei Honor 8C10290 руб.
Meizu Note 89440 руб.
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