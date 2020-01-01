Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 632
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 632 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 16784 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 107845 баллов
- Android 9.0, Stock Android
- 6.24" IPS LCD дисплей (1080 x 2270)
- Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
63
Камера
54
Производительность
34
Автономность
57
Цена: от 9974 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 54 из 100
AnTuTu: 97834 балла
- Android 10, Stock Android
- 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1512)
- Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
56
Камера
49
Производительность
32
Автономность
65
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 103443 балла
- Android 9.0, MIUI 11
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
55
Камера
53
Производительность
30
Автономность
66
Цена: от 9440 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 98818 баллов
- Android 10, MIUI 12
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
55
Камера
50
Производительность
28
Автономность
66
Цена: от 10290 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 105098 баллов
- Android 8.1, EMUI 8.2
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
54
Камера
51
Производительность
34
Автономность
66
#6
Цена: от 9440 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 103987 баллов
- Android 8.1, Flyme UI 7.3
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 632 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
Экран
61
Камера
50
Производительность
31
Автономность
69
|Лучшие смартфоны на Snapdragon 632
|Цена
|Motorola Moto G7
|16784 руб.
|Motorola Moto G7 Play
|9974 руб.
|Xiaomi Redmi Y3
|-
|Xiaomi Redmi 7
|9440 руб.
|Huawei Honor 8C
|10290 руб.
|Meizu Note 8
|9440 руб.