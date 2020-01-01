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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 660

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy A9 (2018)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A9 (2018)
Цена: от 16790 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 148221 балл
  • Android 9.0, One UI
  • 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 24 МП, передняя 24 МП
  • 3800 мАч
Экран
66
Камера
73
Производительность
41
Автономность
68
Подробные характеристики
#2

Nokia 7.2
Характеристики Характеристики Nokia 7.2
Цена: от 17840 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 143284 балла
  • Android 10, Android One
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3500 мАч
Экран
68
Камера
65
Производительность
40
Автономность
57
Подробные характеристики
#3

Nokia X71
Характеристики Характеристики Nokia X71
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 142882 балла
  • Android 9.0, Android One
  • 6.39" IPS LCD дисплей (1080 x 2246)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
63
Камера
63
Производительность
40
Автономность
68
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi Note 7
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 7
Цена: от 10070 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 132987 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
54
Производительность
39
Автономность
76
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Mi 8 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 8 Lite
Цена: от 20003 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 141538 баллов
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 24 МП
  • 3350 мАч
Экран
61
Камера
56
Производительность
40
Автономность
63
Подробные характеристики
#6

Nokia 7 Plus
Характеристики Характеристики Nokia 7 Plus
Цена: от 14691 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 148984 балла
  • Android 10, Android One
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3800 мАч
Экран
58
Камера
56
Производительность
45
Автономность
67
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Mi A2
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi A2
Цена: от 8075 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 130172 балла
  • Android 10, Android One
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
Экран
60
Камера
55
Производительность
36
Автономность
58
Подробные характеристики
#8

ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
Характеристики Характеристики ASUS Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL
Цена: от 14690 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 124322 балла
  • Android 9.0, Zen UI 5.0
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
Экран
62
Камера
56
Производительность
34
Автономность
76
Подробные характеристики
#9

Xiaomi Mi Note 3
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 3
Цена: от 4190 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 114344 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
57
Камера
62
Производительность
38
Автономность
68
Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy A6s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A6s
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 116483 балла
  • Android 8.0, Experience UI
  • 6" PLS TFT дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 12 МП
  • 3300 мАч
Экран
62
Камера
54
Производительность
39
Автономность
58
Подробные характеристики
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