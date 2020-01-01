Главная > Рейтинги смартфонов > Смартфоны с процессором Snapdragon 665

Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 665

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Vivo V19 Neo
Характеристики Характеристики Vivo V19 Neo
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 166024 балла
  • Android 10, Funtouch 10
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
73
Камера
69
Производительность
55
Автономность
81
Подробные характеристики
#2

Vivo V19
Характеристики Характеристики Vivo V19
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 141732 балла
  • Android 10, Funtouch 10
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
78
Камера
68
Производительность
45
Автономность
81
Подробные характеристики
#3

Oppo A72
Характеристики Характеристики Oppo A72
Цена: от 18848 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 141546 баллов
  • Android 10, ColorOS 7.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
67
Камера
68
Производительность
41
Автономность
86
Подробные характеристики
#4

Oppo A52
Характеристики Характеристики Oppo A52
Цена: от 14123 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 141024 балла
  • Android 10.0, ColorOS 7.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
67
Камера
63
Производительность
41
Автономность
86
Подробные характеристики
#5

Sony Xperia 10 II
Характеристики Характеристики Sony Xperia 10 II
Цена: от 33590 р.
Вышел: 26 дней назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 136762 балла
  • Android 10.0,
  • 6" OLED дисплей (1080 x 2520)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3600 мАч
Экран
73
Камера
61
Производительность
41
Автономность
70
Подробные характеристики
#6

Oppo A9 (2020)
Характеристики Характеристики Oppo A9 (2020)
Цена: от 15488 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 146783 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
57
Камера
70
Производительность
41
Автономность
86
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Redmi Note 8T
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8T
Цена: от 13755 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 143201 балл
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
67
Производительность
38
Автономность
77
Подробные характеристики
#8

Xiaomi Redmi Note 8
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8
Цена: от 12915 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 143122 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
69
Производительность
41
Автономность
77
Подробные характеристики
#9

Vivo Y50
Характеристики Характеристики Vivo Y50
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 141082 балла
  • Android 10.0, Funtouch 10.0
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
69
Камера
63
Производительность
41
Автономность
86
Подробные характеристики
#10

Vivo V17
Характеристики Характеристики Vivo V17
Цена: от 17840 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 140124 балла
  • Android 9.0, Funtouch 9.2
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
68
Камера
67
Производительность
43
Автономность
81
Подробные характеристики
#11

Oppo Realme 5s
Характеристики Характеристики Oppo Realme 5s
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 143982 балла
  • Android 10, ColorOS 6
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
Экран
58
Камера
67
Производительность
38
Автономность
87
Подробные характеристики
#12

Oppo A5 (2020)
Характеристики Характеристики Oppo A5 (2020)
Цена: от 12263 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 140743 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
57
Камера
62
Производительность
40
Автономность
79
Подробные характеристики
#13

Xiaomi Mi A3
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi A3
Цена: от 18375 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 170112 баллов
  • Android 10, Android One
  • 6.01" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
Экран
58
Камера
67
Производительность
42
Автономность
78
Подробные характеристики
#14

Oppo Realme 5
Характеристики Характеристики Oppo Realme 5
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 139543 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
Экран
57
Камера
65
Производительность
39
Автономность
87
Подробные характеристики
#15

Oppo Realme 5i
Характеристики Характеристики Oppo Realme 5i
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 134543 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.52" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
59
Камера
63
Производительность
40
Автономность
79
Подробные характеристики
#16

Xiaomi Mi A3 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi A3 Lite
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 130121 балл
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 6.01" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
Экран
58
Камера
72
Производительность
37
Автономность
76
Подробные характеристики
#17

Nokia 5.3
Характеристики Характеристики Nokia 5.3
Цена: от 12902 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 139787 баллов
  • Android 10.0, Android One
  • 6.55" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
58
Камера
63
Производительность
37
Автономность
68
Подробные характеристики
#18

Huawei P8 Lite 2017
Характеристики Характеристики Huawei P8 Lite 2017
Цена: от 16275 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 56981 балл
  • Android 8.0, EMUI 9
  • 5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6735 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 2500 мАч
Экран
56
Камера
41
Производительность
29
Автономность
49
Подробные характеристики
Лучшие смартфоны на Snapdragon 665Цена
Vivo V19 Neo-
Vivo V19-
Oppo A7218848 руб.
Oppo A5214123 руб.
Sony Xperia 10 II33590 руб.
Oppo A9 (2020)15488 руб.
Xiaomi Redmi Note 8T13755 руб.
Xiaomi Redmi Note 812915 руб.
Vivo Y50-
Vivo V1717840 руб.
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях