Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 665
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
#1
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 166024 балла
- Android 10, Funtouch 10
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
73
Камера
69
Производительность
55
Автономность
81
#2
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 141732 балла
- Android 10, Funtouch 10
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
78
Камера
68
Производительность
45
Автономность
81
#3
Цена: от 18848 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 141546 баллов
- Android 10, ColorOS 7.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
68
Производительность
41
Автономность
86
#4
Цена: от 14123 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 141024 балла
- Android 10.0, ColorOS 7.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
63
Производительность
41
Автономность
86
Цена: от 33590 р.
Вышел: 26 дней назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 136762 балла
- Android 10.0,
- 6" OLED дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
Экран
73
Камера
61
Производительность
41
Автономность
70
Цена: от 15488 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 146783 балла
- Android 10, ColorOS 7
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
57
Камера
70
Производительность
41
Автономность
86
Цена: от 13755 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 143201 балл
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
67
Производительность
38
Автономность
77
Цена: от 12915 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 143122 балла
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
69
Производительность
41
Автономность
77
#9
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 141082 балла
- Android 10.0, Funtouch 10.0
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
69
Камера
63
Производительность
41
Автономность
86
#10
Цена: от 17840 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 140124 балла
- Android 9.0, Funtouch 9.2
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
68
Камера
67
Производительность
43
Автономность
81
#11
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 143982 балла
- Android 10, ColorOS 6
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
Экран
58
Камера
67
Производительность
38
Автономность
87
#12
Цена: от 12263 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 140743 балла
- Android 10, ColorOS 7
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
57
Камера
62
Производительность
40
Автономность
79
#13
Цена: от 18375 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 170112 баллов
- Android 10, Android One
- 6.01" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
Экран
58
Камера
67
Производительность
42
Автономность
78
#14
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 139543 балла
- Android 10, ColorOS 7
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
Экран
57
Камера
65
Производительность
39
Автономность
87
#15
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 134543 балла
- Android 10, ColorOS 7
- 6.52" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
59
Камера
63
Производительность
40
Автономность
79
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 130121 балл
- Android 9.0, MIUI 11
- 6.01" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
Экран
58
Камера
72
Производительность
37
Автономность
76
#17
Цена: от 12902 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 139787 баллов
- Android 10.0, Android One
- 6.55" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
58
Камера
63
Производительность
37
Автономность
68
Цена: от 16275 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 56981 балл
- Android 8.0, EMUI 9
- 5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6735 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 2500 мАч
Экран
56
Камера
41
Производительность
29
Автономность
49
|Лучшие смартфоны на Snapdragon 665
|Цена
|Vivo V19 Neo
|-
|Vivo V19
|-
|Oppo A72
|18848 руб.
|Oppo A52
|14123 руб.
|Sony Xperia 10 II
|33590 руб.
|Oppo A9 (2020)
|15488 руб.
|Xiaomi Redmi Note 8T
|13755 руб.
|Xiaomi Redmi Note 8
|12915 руб.
|Vivo Y50
|-
|Vivo V17
|17840 руб.