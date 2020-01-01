Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 675
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 675 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 26452 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 170122 балла
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
70
Камера
73
Производительность
47
Автономность
80
Цена: от 27290 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 171322 балла
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
70
Камера
65
Производительность
47
Автономность
80
#3
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 189983 балла
- Android 9.0, Funtouch 9.1
- 6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2432)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4100 мАч
Экран
69
Камера
70
Производительность
50
Автономность
79
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177821 балл
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
45
Автономность
71
#5
Цена: от 19104 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177823 балла
- Android 9.0, Flyme UI
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
66
Камера
65
Производительность
49
Автономность
76
#6
Цена: от 26460 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 180189 баллов
- Android 10, Funtouch 10
- 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3700 мАч
Экран
66
Камера
69
Производительность
49
Автономность
71
Цена: от 19415 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 174344 балла
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 32 МП
- 3410 мАч
Экран
69
Камера
65
Производительность
44
Автономность
66
Цена: от 11855 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 180745 баллов
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
63
Камера
57
Производительность
47
Автономность
76
#9
Цена: от 10910 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 176988 баллов
- Android 9.0, Flyme 7.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
57
Производительность
44
Автономность
76
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