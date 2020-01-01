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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 675

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 675 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy A70s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A70s
Цена: от 26452 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 170122 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
70
Камера
73
Производительность
47
Автономность
80
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy A70
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A70
Цена: от 27290 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 171322 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
70
Камера
65
Производительность
47
Автономность
80
Подробные характеристики
#3

Vivo V17 Pro
Характеристики Характеристики Vivo V17 Pro
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 189983 балла
  • Android 9.0, Funtouch 9.1
  • 6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2432)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4100 мАч
Экран
69
Камера
70
Производительность
50
Автономность
79
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy M40
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M40
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177821 балл
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
45
Автономность
71
Подробные характеристики
#5

Meizu 16Xs
Характеристики Характеристики Meizu 16Xs
Цена: от 19104 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177823 балла
  • Android 9.0, Flyme UI
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
66
Камера
65
Производительность
49
Автономность
76
Подробные характеристики
#6

Vivo V15 Pro
Характеристики Характеристики Vivo V15 Pro
Цена: от 26460 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 180189 баллов
  • Android 10, Funtouch 10
  • 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3700 мАч
Экран
66
Камера
69
Производительность
49
Автономность
71
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy A60
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A60
Цена: от 19415 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 174344 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 32 МП
  • 3410 мАч
Экран
69
Камера
65
Производительность
44
Автономность
66
Подробные характеристики
#8

Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Цена: от 11855 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 180745 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
63
Камера
57
Производительность
47
Автономность
76
Подробные характеристики
#9

Meizu Note 9
Характеристики Характеристики Meizu Note 9
Цена: от 10910 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 176988 баллов
  • Android 9.0, Flyme 7.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
57
Производительность
44
Автономность
76
Подробные характеристики
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Samsung Galaxy A70s26452 руб.
Samsung Galaxy A7027290 руб.
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Samsung Galaxy M4010490 руб.
Meizu 16Xs19104 руб.
Vivo V15 Pro26460 руб.
Samsung Galaxy A6019415 руб.
Xiaomi Redmi Note 7 Pro11855 руб.
Meizu Note 910910 руб.
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