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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 710

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 710 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Xiaomi Mi 9 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9 Lite
Цена: от 18890 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 180187 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
Экран
70
Камера
78
Производительность
47
Автономность
79
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Mi CC9
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi CC9
Цена: от 17829 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 158049 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
Экран
69
Камера
72
Производительность
45
Автономность
77
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A8s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A8s
Цена: от 24647 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 170243 балла
  • Android 9.0, One UI
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 24 МП, передняя 24 МП
  • 3400 мАч
Экран
63
Камера
70
Производительность
45
Автономность
71
Подробные характеристики
#4

Oppo Realme X
Характеристики Характеристики Oppo Realme X
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 159870 баллов
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.53" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3765 мАч
Экран
66
Камера
68
Производительность
45
Автономность
71
Подробные характеристики
#5

Oppo Reno
Характеристики Характеристики Oppo Reno
Цена: от 33285 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 137822 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3765 мАч
Экран
66
Камера
60
Производительность
44
Автономность
74
Подробные характеристики
#6

Vivo Z5x
Характеристики Характеристики Vivo Z5x
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 143122 балла
  • Android 9.0, Funtouch 9
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
64
Камера
61
Производительность
44
Автономность
87
Подробные характеристики
#7

Oppo K3
Характеристики Характеристики Oppo K3
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 154822 балла
  • Android 10, Color OS 7
  • 6.5" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3765 мАч
Экран
69
Камера
59
Производительность
44
Автономность
74
Подробные характеристики
#8

Oppo Realme 3 Pro
Характеристики Характеристики Oppo Realme 3 Pro
Цена: от 27708 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 155933 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 25 МП
  • 4045 мАч
Экран
64
Камера
67
Производительность
41
Автономность
74
Подробные характеристики
#9

Nokia 8.1
Характеристики Характеристики Nokia 8.1
Цена: от 22045 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 160434 балла
  • Android 10,
  • 6.18" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3500 мАч
Экран
65
Камера
63
Производительность
42
Автономность
72
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Mi 8 SE
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 8 SE
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 174343 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3120 мАч
Экран
66
Камера
56
Производительность
46
Автономность
65
Подробные характеристики
#11

Meizu X8
Характеристики Характеристики Meizu X8
Цена: от 12590 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 58 из 100
AnTuTu: 160254 балла
  • Android 8.1, Flyme UI
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3210 мАч
Экран
60
Камера
57
Производительность
45
Автономность
68
Подробные характеристики
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Nokia 8.122045 руб.
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