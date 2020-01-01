Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 712
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 712 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 18365 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 186533 балла
- Android 10, ColorOS 7
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
68
Камера
80
Производительность
47
Автономность
76
Цена: от 13776 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 181891 балл
- Android 9.0, ColorOS 6
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4035 мАч
Экран
65
Камера
74
Производительность
48
Автономность
76
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 181922 балла
- Android 10, ColorOS 7
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4035 мАч
Экран
65
Камера
74
Производительность
46
Автономность
76
#4
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 185673 балла
- Android 10, Funtouch 10
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
68
Камера
67
Производительность
48
Автономность
82
Цена: от 15740 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 177134 балла
- Android 9.0, MIUI 12
- 5.97" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3070 мАч
Экран
72
Камера
73
Производительность
47
Автономность
63
|Лучшие смартфоны на Snapdragon 712
|Цена
|Oppo Realme XT
|18365 руб.
|Oppo Realme Q
|13776 руб.
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|Vivo Z1x
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|Xiaomi Mi 9 SE
|15740 руб.