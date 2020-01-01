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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 712

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 712 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Oppo Realme XT
Характеристики Характеристики Oppo Realme XT
Цена: от 18365 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 186533 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
68
Камера
80
Производительность
47
Автономность
76
Подробные характеристики
#2

Oppo Realme Q
Характеристики Характеристики Oppo Realme Q
Цена: от 13776 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 181891 балл
  • Android 9.0, ColorOS 6
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4035 мАч
Экран
65
Камера
74
Производительность
48
Автономность
76
Подробные характеристики
#3

Oppo Realme 5 Pro
Характеристики Характеристики Oppo Realme 5 Pro
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 181922 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4035 мАч
Экран
65
Камера
74
Производительность
46
Автономность
76
Подробные характеристики
#4

Vivo Z1x
Характеристики Характеристики Vivo Z1x
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 185673 балла
  • Android 10, Funtouch 10
  • 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
68
Камера
67
Производительность
48
Автономность
82
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Mi 9 SE
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9 SE
Цена: от 15740 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 177134 балла
  • Android 9.0, MIUI 12
  • 5.97" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3070 мАч
Экран
72
Камера
73
Производительность
47
Автономность
63
Подробные характеристики
Лучшие смартфоны на Snapdragon 712Цена
Oppo Realme XT18365 руб.
Oppo Realme Q13776 руб.
Oppo Realme 5 Pro-
Vivo Z1x-
Xiaomi Mi 9 SE15740 руб.
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