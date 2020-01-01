Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 730
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 730 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 28298 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 206548 баллов
- Android 10, One UI 2.1
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 7000 мАч
Экран
73
Камера
69
Производительность
55
Автономность
90
Цена: от 22985 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 205274 балла
- Android 10, One UI 2.5
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
69
Камера
73
Производительность
55
Автономность
81
#3
Цена: от 34640 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 216992 балла
- Android 10, ColorOS 7
- 6.5" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
70
Камера
75
Производительность
57
Автономность
79
Вышел: 11 дней назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 206545 баллов
- Android 11, Stock Android
- 5.81" OLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
- 3140 мАч
Экран
80
Камера
61
Производительность
56
Автономность
65
Цена: от 25305 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 220188 баллов
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
72
Камера
73
Производительность
55
Автономность
78
#6
Цена: от 25305 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 213433 балла
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
72
Камера
73
Производительность
55
Автономность
78
Цена: от 30440 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 213844 балла
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 48 МП
- 3700 мАч
Экран
68
Камера
74
Производительность
56
Автономность
71
|Лучшие смартфоны на Snapdragon 730
|Цена
|Samsung Galaxy M51
|28298 руб.
|Samsung Galaxy A71
|22985 руб.
|Oppo Reno 2
|34640 руб.
|Google Pixel 4a
|-
|Xiaomi Redmi K20
|25305 руб.
|Xiaomi Mi 9T
|25305 руб.
|Samsung Galaxy A80
|30440 руб.