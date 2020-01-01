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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 730

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 730 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy M51
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M51
Цена: от 28298 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 206548 баллов
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 7000 мАч
Экран
73
Камера
69
Производительность
55
Автономность
90
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy A71
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A71
Цена: от 22985 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 205274 балла
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
69
Камера
73
Производительность
55
Автономность
81
Подробные характеристики
#3

Oppo Reno 2
Характеристики Характеристики Oppo Reno 2
Цена: от 34640 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 216992 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.5" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
70
Камера
75
Производительность
57
Автономность
79
Подробные характеристики
#4

Google Pixel 4a
Характеристики Характеристики Google Pixel 4a
Вышел: 11 дней назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 206545 баллов
  • Android 11, Stock Android
  • 5.81" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
  • 3140 мАч
Экран
80
Камера
61
Производительность
56
Автономность
65
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi K20
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K20
Цена: от 25305 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 220188 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
72
Камера
73
Производительность
55
Автономность
78
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Mi 9T
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9T
Цена: от 25305 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 213433 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
72
Камера
73
Производительность
55
Автономность
78
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy A80
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A80
Цена: от 30440 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 213844 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.7" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 48 МП
  • 3700 мАч
Экран
68
Камера
74
Производительность
56
Автономность
71
Подробные характеристики
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