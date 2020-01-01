Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 730G
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 730G с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 214309 баллов
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 32 МП
- 5260 мАч
Экран
72
Камера
87
Производительность
55
Автономность
90
Цена: от 24140 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 225115 баллов
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
82
Камера
79
Производительность
58
Автономность
81
Цена: от 46200 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 213499 баллов
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 32 МП
- 5260 мАч
Экран
73
Камера
88
Производительность
57
Автономность
90
Цена: от 22503 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 211273 балла
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5260 мАч
Экран
74
Камера
77
Производительность
55
Автономность
89
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 226983 балла
- Android 10, MIUI 11
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
80
Камера
74
Производительность
58
Автономность
85
Цена: от 41999 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 213570 баллов
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 32 МП
- 5260 мАч
Экран
72
Камера
88
Производительность
55
Автономность
84
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 215172 балла
- Android 10, Realme UI
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
68
Камера
80
Производительность
55
Автономность
81
#8
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 235192 балла
- Android 10, ColorOS 7
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
68
Камера
80
Производительность
56
Автономность
80
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|Oppo K5
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