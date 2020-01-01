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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 730G

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 730G с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Xiaomi Mi CC9 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 214309 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 32 МП
  • 5260 мАч
Экран
72
Камера
87
Производительность
55
Автономность
90
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi K30
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K30
Цена: от 24140 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 225115 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
82
Камера
79
Производительность
58
Автономность
81
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Mi Note 10 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 10 Pro
Цена: от 46200 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 213499 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 32 МП
  • 5260 мАч
Экран
73
Камера
88
Производительность
57
Автономность
90
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Mi Note 10 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 10 Lite
Цена: от 22503 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 211273 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5260 мАч
Экран
74
Камера
77
Производительность
55
Автономность
89
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Poco X2
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco X2
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 226983 балла
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
80
Камера
74
Производительность
58
Автономность
85
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Mi Note 10
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 10
Цена: от 41999 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 213570 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 32 МП
  • 5260 мАч
Экран
72
Камера
88
Производительность
55
Автономность
84
Подробные характеристики
#7

Oppo Realme X2
Характеристики Характеристики Oppo Realme X2
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 215172 балла
  • Android 10, Realme UI
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
68
Камера
80
Производительность
55
Автономность
81
Подробные характеристики
#8

Oppo K5
Характеристики Характеристики Oppo K5
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 235192 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
68
Камера
80
Производительность
56
Автономность
80
Подробные характеристики
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Oppo Realme X2-
Oppo K5-
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