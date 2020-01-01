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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 835

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

LG V30
Характеристики Характеристики LG V30
Цена: от 29390 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 160883 балла
  • Android 9.0, LG UX 6
  • 6" POLED дисплей (1440 x 2880)
  • Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 5 МП
  • 3300 мАч
Экран
72
Камера
59
Производительность
47
Автономность
73
Подробные характеристики
#2

Sony Xperia XZ Premium
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ Premium
Цена: от 34640 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 144883 балла
  • Android 9.0,
  • 5.5" IPS LCD дисплей (2160 x 3840)
  • Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 19 МП, передняя 13 МП
  • 3230 мАч
Экран
66
Камера
63
Производительность
50
Автономность
61
Подробные характеристики
#3

OnePlus 5T
Характеристики Характеристики OnePlus 5T
Цена: от 35690 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 179454 балла
  • Android 10, OxygenOS 9.0.4
  • 6.01" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3300 мАч
Экран
61
Камера
54
Производительность
50
Автономность
66
Подробные характеристики
#4

OnePlus 5
Характеристики Характеристики OnePlus 5
Цена: от 41990 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 180231 балл
  • Android 10, OxygenOS 9.0.4
  • 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3300 мАч
Экран
58
Камера
56
Производительность
55
Автономность
67
Подробные характеристики
#5

Sony Xperia XZ1
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ1
Цена: от 27290 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 149745 баллов
  • Android 9.0,
  • 5.2" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 19 МП, передняя 13 МП
  • 2700 мАч
Экран
61
Камера
58
Производительность
45
Автономность
61
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Mi Mix 2
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Mix 2
Цена: от 31385 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 169820 баллов
  • Android 9.0, MIUI 12
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3400 мАч
Экран
57
Камера
51
Производительность
50
Автономность
60
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Mi 6
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 6
Цена: от 14795 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 177634 балла
  • Android 9.0, MIUI 8
  • 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3350 мАч
Экран
58
Камера
52
Производительность
51
Автономность
65
Подробные характеристики
Лучшие смартфоны на Snapdragon 835Цена
LG V3029390 руб.
Sony Xperia XZ Premium34640 руб.
OnePlus 5T35690 руб.
OnePlus 541990 руб.
Sony Xperia XZ127290 руб.
Xiaomi Mi Mix 231385 руб.
Xiaomi Mi 614795 руб.
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