Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 835
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
#1
Цена: от 29390 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 62 из 100
AnTuTu: 160883 балла
- Android 9.0, LG UX 6
- 6" POLED дисплей (1440 x 2880)
- Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 5 МП
- 3300 мАч
Экран
72
Камера
59
Производительность
47
Автономность
73
Цена: от 34640 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 144883 балла
- Android 9.0,
- 5.5" IPS LCD дисплей (2160 x 3840)
- Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 3230 мАч
Экран
66
Камера
63
Производительность
50
Автономность
61
#3
Цена: от 35690 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 179454 балла
- Android 10, OxygenOS 9.0.4
- 6.01" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3300 мАч
Экран
61
Камера
54
Производительность
50
Автономность
66
#4
Цена: от 41990 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 180231 балл
- Android 10, OxygenOS 9.0.4
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3300 мАч
Экран
58
Камера
56
Производительность
55
Автономность
67
Цена: от 27290 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 149745 баллов
- Android 9.0,
- 5.2" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 2700 мАч
Экран
61
Камера
58
Производительность
45
Автономность
61
Цена: от 31385 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 169820 баллов
- Android 9.0, MIUI 12
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
Экран
57
Камера
51
Производительность
50
Автономность
60
#7
Цена: от 14795 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 177634 балла
- Android 9.0, MIUI 8
- 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3350 мАч
Экран
58
Камера
52
Производительность
51
Автономность
65
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|31385 руб.
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|14795 руб.