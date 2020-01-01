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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 845

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

ZTE Axon 9 Pro
Характеристики Характеристики ZTE Axon 9 Pro
Цена: от 23100 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 265822 балла
  • Android 9, Android One
  • 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
66
Производительность
61
Автономность
85
Подробные характеристики
#2

OnePlus 6T
Характеристики Характеристики OnePlus 6T
Цена: от 29390 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 293448 баллов
  • Android 10, OxygenOS 10.3.1
  • 6.41" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3700 мАч
Экран
65
Камера
71
Производительность
66
Автономность
71
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Mi Mix 3
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Mix 3
Цена: от 31490 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 292002 балла
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 10 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 24 МП
  • 3200 мАч
Экран
69
Камера
75
Производительность
64
Автономность
69
Подробные характеристики
#4

Sony Xperia XZ3
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ3
Цена: от 38840 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 259345 баллов
  • Android 10,
  • 6" OLED дисплей (1440 x 2880)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 19 МП, передняя 13 МП
  • 3330 мАч
Экран
76
Камера
61
Производительность
60
Автономность
71
Подробные характеристики
#5

LG V40 ThinQ
Характеристики Характеристики LG V40 ThinQ
Цена: от 35690 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 246754 балла
  • Android 10, LG UX 7.1
  • 6.4" OLED дисплей (1440 x 3120)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3300 мАч
Экран
77
Камера
72
Производительность
58
Автономность
64
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Mi 8
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 8
Цена: от 25148 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 301122 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3400 мАч
Экран
67
Камера
74
Производительность
67
Автономность
67
Подробные характеристики
#7

LG G7 ThinQ
Характеристики Характеристики LG G7 ThinQ
Цена: от 29080 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 259734 балла
  • Android 10, LG UX 7.0
  • 6.1" IPS LCD дисплей (1440 x 3120)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
Экран
75
Камера
62
Производительность
60
Автономность
66
Подробные характеристики
#8

Sony Xperia XZ2
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ2
Цена: от 31490 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 260932 балла
  • Android 10,
  • 5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 19 МП, передняя 5 МП
  • 3180 мАч
Экран
63
Камера
56
Производительность
68
Автономность
69
Подробные характеристики
#9

OnePlus 6
Характеристики Характеристики OnePlus 6
Цена: от 27090 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 260453 балла
  • Android 10, OxygenOS 10.3.1
  • 6.28" AMOLED дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3300 мАч
Экран
63
Камера
68
Производительность
63
Автономность
65
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Mi 8 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 8 Pro
Цена: от 36209 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 271076 баллов
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3000 мАч
Экран
68
Камера
64
Производительность
63
Автономность
66
Подробные характеристики
#11

Xiaomi Pocophone F1
Характеристики Характеристики Xiaomi Pocophone F1
Цена: от 21620 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 265251 балл
  • Android 10, MIUI 12 POCO
  • 6.18" IPS LCD дисплей (1080 x 2246)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
60
Камера
68
Производительность
59
Автономность
73
Подробные характеристики
#12

Google Pixel 3 XL
Характеристики Характеристики Google Pixel 3 XL
Цена: от 36892 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 178547 баллов
  • Android 10, Stock Android
  • 6.3" OLED дисплей (1440 x 2960)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
  • 3430 мАч
Экран
71
Камера
60
Производительность
53
Автономность
79
Подробные характеристики
#13

Sony Xperia XZ2 Compact
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ2 Compact
Цена: от 34640 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 265459 баллов
  • Android 10,
  • 5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 2870 мАч
Экран
66
Камера
55
Производительность
63
Автономность
63
Подробные характеристики
#14

Meizu 16 Plus
Характеристики Характеристики Meizu 16 Plus
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 295145 баллов
  • Android 10, Flyme UI 8,1
  • 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3640 мАч
Экран
62
Камера
62
Производительность
61
Автономность
73
Подробные характеристики
#15

Xiaomi Mi Mix 2S
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Mix 2S
Цена: от 13640 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 266776 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3400 мАч
Экран
59
Камера
62
Производительность
62
Автономность
63
Подробные характеристики
#16

Google Pixel 3
Характеристики Характеристики Google Pixel 3
Цена: от 35165 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 176899 баллов
  • Android 10, Stock Android
  • 5.5" OLED дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
  • 2915 мАч
Экран
67
Камера
61
Производительность
54
Автономность
64
Подробные характеристики
#17

Meizu 16
Характеристики Характеристики Meizu 16
Цена: от 22040 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 291144 балла
  • Android 10, Flyme UI 8.1
  • 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
Экран
63
Камера
57
Производительность
62
Автономность
66
Подробные характеристики
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