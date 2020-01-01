Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 845
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 23100 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 265822 балла
- Android 9, Android One
- 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
66
Производительность
61
Автономность
85
#2
Цена: от 29390 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 293448 баллов
- Android 10, OxygenOS 10.3.1
- 6.41" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3700 мАч
Экран
65
Камера
71
Производительность
66
Автономность
71
Цена: от 31490 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 292002 балла
- Android 10, MIUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 10 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 24 МП
- 3200 мАч
Экран
69
Камера
75
Производительность
64
Автономность
69
Цена: от 38840 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 259345 баллов
- Android 10,
- 6" OLED дисплей (1440 x 2880)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 3330 мАч
Экран
76
Камера
61
Производительность
60
Автономность
71
#5
Цена: от 35690 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 246754 балла
- Android 10, LG UX 7.1
- 6.4" OLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
Экран
77
Камера
72
Производительность
58
Автономность
64
#6
Цена: от 25148 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 301122 балла
- Android 10, MIUI 12
- 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3400 мАч
Экран
67
Камера
74
Производительность
67
Автономность
67
#7
Цена: от 29080 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 259734 балла
- Android 10, LG UX 7.0
- 6.1" IPS LCD дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
75
Камера
62
Производительность
60
Автономность
66
Цена: от 31490 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 260932 балла
- Android 10,
- 5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 5 МП
- 3180 мАч
Экран
63
Камера
56
Производительность
68
Автономность
69
#9
Цена: от 27090 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 260453 балла
- Android 10, OxygenOS 10.3.1
- 6.28" AMOLED дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3300 мАч
Экран
63
Камера
68
Производительность
63
Автономность
65
#10
Цена: от 36209 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 271076 баллов
- Android 10, MIUI 11
- 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3000 мАч
Экран
68
Камера
64
Производительность
63
Автономность
66
Цена: от 21620 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 265251 балл
- Android 10, MIUI 12 POCO
- 6.18" IPS LCD дисплей (1080 x 2246)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
60
Камера
68
Производительность
59
Автономность
73
Цена: от 36892 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 66 из 100
AnTuTu: 178547 баллов
- Android 10, Stock Android
- 6.3" OLED дисплей (1440 x 2960)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
- 3430 мАч
Экран
71
Камера
60
Производительность
53
Автономность
79
Цена: от 34640 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 265459 баллов
- Android 10,
- 5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 2870 мАч
Экран
66
Камера
55
Производительность
63
Автономность
63
#14
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 295145 баллов
- Android 10, Flyme UI 8,1
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3640 мАч
Экран
62
Камера
62
Производительность
61
Автономность
73
#15
Цена: от 13640 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 266776 баллов
- Android 10, MIUI 12
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
Экран
59
Камера
62
Производительность
62
Автономность
63
#16
Цена: от 35165 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 176899 баллов
- Android 10, Stock Android
- 5.5" OLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
- 2915 мАч
Экран
67
Камера
61
Производительность
54
Автономность
64
#17
Цена: от 22040 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 291144 балла
- Android 10, Flyme UI 8.1
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Экран
63
Камера
57
Производительность
62
Автономность
66
|Лучшие смартфоны на Snapdragon 845
|Цена
|ZTE Axon 9 Pro
|23100 руб.
|OnePlus 6T
|29390 руб.
|Xiaomi Mi Mix 3
|31490 руб.
|Sony Xperia XZ3
|38840 руб.
|LG V40 ThinQ
|35690 руб.
|Xiaomi Mi 8
|25148 руб.
|LG G7 ThinQ
|29080 руб.
|Sony Xperia XZ2
|31490 руб.
|OnePlus 6
|27090 руб.
|Xiaomi Mi 8 Pro
|36209 руб.