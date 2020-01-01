Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 855
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 41990 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 375998 баллов
- Android 10, OxygenOS 10
- 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
85
Камера
80
Производительность
84
Автономность
74
Цена: от 146990 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 380434 балла
- Android 10, One UI 2.1
- 7.3" Super AMOLED дисплей (1536 x 2152)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 4380 мАч
Экран
69
Камера
83
Производительность
87
Автономность
83
Цена: от 37265 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 77 из 100
AnTuTu: 357832 балла
- Android 10.0, One UI 2,5
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
75
Камера
78
Производительность
76
Автономность
85
Цена: от 35037 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 77 из 100
AnTuTu: 382992 балла
- Android 10, MiFavor 10.0
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
71
Камера
72
Производительность
83
Автономность
89
#5
Цена: от 40940 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 77 из 100
AnTuTu: 375688 баллов
- Android 10, OxygenOS 10.0.5
- 6.41" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3700 мАч
Экран
72
Камера
77
Производительность
83
Автономность
78
Цена: от 54380 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 345988 баллов
- Android 10,
- 5.7" POLED дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
- 2800 мАч
Экран
77
Камера
72
Производительность
78
Автономность
64
Цена: от 25720 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 385783 балла
- Android 10, ColorOS 7
- 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4065 мАч
Экран
65
Камера
82
Производительность
81
Автономность
83
Цена: от 42389 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 391734 балла
- Android 9.0, One UI
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
69
Камера
71
Производительность
83
Автономность
87
Цена: от 46715 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 343723 балла
- Android 10,
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3140 мАч
Экран
74
Камера
76
Производительность
79
Автономность
72
#10
Цена: от 43785 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 388933 балла
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
72
Камера
76
Производительность
81
Автономность
81
#11
Цена: от 83990 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 372122 балла
- Android 10,
- 6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
Экран
79
Камера
75
Производительность
82
Автономность
66
Цена: от 43565 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 75 из 100
AnTuTu: 364533 балла
- Android 9.0, Zen UI 6
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 0 МП
- 5000 мАч
Экран
66
Камера
75
Производительность
82
Автономность
88
Цена: от 40950 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 75 из 100
AnTuTu: 372822 балла
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3300 мАч
Экран
68
Камера
78
Производительность
83
Автономность
82
#14
Цена: от 28769 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 389985 баллов
- Android 10, MIUI 12.0.1
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3300 мАч
Экран
71
Камера
77
Производительность
79
Автономность
76
#15
Цена: от 27374 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 355873 балла
- Android 9.0, Flyme 7.3
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3600 мАч
Экран
72
Камера
70
Производительность
80
Автономность
77
Цена: от 11540 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 395733 балла
- Android 10, JoyUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
68
Камера
64
Производительность
83
Автономность
76
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