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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 855

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

OnePlus 7 Pro
Характеристики Характеристики OnePlus 7 Pro
Цена: от 41990 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 375998 баллов
  • Android 10, OxygenOS 10
  • 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
85
Камера
80
Производительность
84
Автономность
74
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy Fold
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy Fold
Цена: от 146990 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 380434 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 7.3" Super AMOLED дисплей (1536 x 2152)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 4380 мАч
Экран
69
Камера
83
Производительность
87
Автономность
83
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy S10 Lite
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S10 Lite
Цена: от 37265 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 77 из 100
AnTuTu: 357832 балла
  • Android 10.0, One UI 2,5
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
75
Камера
78
Производительность
76
Автономность
85
Подробные характеристики
#4

ZTE Axon 10 Pro
Характеристики Характеристики ZTE Axon 10 Pro
Цена: от 35037 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 77 из 100
AnTuTu: 382992 балла
  • Android 10, MiFavor 10.0
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
71
Камера
72
Производительность
83
Автономность
89
Подробные характеристики
#5

OnePlus 7
Характеристики Характеристики OnePlus 7
Цена: от 40940 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 77 из 100
AnTuTu: 375688 баллов
  • Android 10, OxygenOS 10.0.5
  • 6.41" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3700 мАч
Экран
72
Камера
77
Производительность
83
Автономность
78
Подробные характеристики
#6

Google Pixel 4
Характеристики Характеристики Google Pixel 4
Цена: от 54380 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 345988 баллов
  • Android 10,
  • 5.7" POLED дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12.2 МП, передняя 8 МП
  • 2800 мАч
Экран
77
Камера
72
Производительность
78
Автономность
64
Подробные характеристики
#7

Oppo Reno 10x zoom
Характеристики Характеристики Oppo Reno 10x zoom
Цена: от 25720 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 385783 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4065 мАч
Экран
65
Камера
82
Производительность
81
Автономность
83
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy A90
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A90
Цена: от 42389 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 391734 балла
  • Android 9.0, One UI
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
Экран
69
Камера
71
Производительность
83
Автономность
87
Подробные характеристики
#9

Sony Xperia 5
Характеристики Характеристики Sony Xperia 5
Цена: от 46715 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 343723 балла
  • Android 10,
  • 6.1" OLED дисплей (1080 x 2520)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3140 мАч
Экран
74
Камера
76
Производительность
79
Автономность
72
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Mi 9T Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9T Pro
Цена: от 43785 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 388933 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
72
Камера
76
Производительность
81
Автономность
81
Подробные характеристики
#11

Sony Xperia 1
Характеристики Характеристики Sony Xperia 1
Цена: от 83990 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 372122 балла
  • Android 10,
  • 6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3300 мАч
Экран
79
Камера
75
Производительность
82
Автономность
66
Подробные характеристики
#12

ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Характеристики Характеристики ASUS Zenfone 6 ZS630KL
Цена: от 43565 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 75 из 100
AnTuTu: 364533 балла
  • Android 9.0, Zen UI 6
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 0 МП
  • 5000 мАч
Экран
66
Камера
75
Производительность
82
Автономность
88
Подробные характеристики
#13

Xiaomi Mi 9 Explorer
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9 Explorer
Цена: от 40950 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 75 из 100
AnTuTu: 372822 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3300 мАч
Экран
68
Камера
78
Производительность
83
Автономность
82
Подробные характеристики
#14

Xiaomi Mi 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9
Цена: от 28769 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 389985 баллов
  • Android 10, MIUI 12.0.1
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3300 мАч
Экран
71
Камера
77
Производительность
79
Автономность
76
Подробные характеристики
#15

Meizu 16s
Характеристики Характеристики Meizu 16s
Цена: от 27374 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 355873 балла
  • Android 9.0, Flyme 7.3
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3600 мАч
Экран
72
Камера
70
Производительность
80
Автономность
77
Подробные характеристики
#16

Xiaomi Black Shark 2
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 2
Цена: от 11540 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 395733 балла
  • Android 10, JoyUI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
68
Камера
64
Производительность
83
Автономность
76
Подробные характеристики
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