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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

OnePlus 7T Pro
Характеристики Характеристики OnePlus 7T Pro
Цена: от 60690 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 83 из 100
AnTuTu: 395673 балла
  • Android 10.0, OxygenOS 10.0
  • 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4085 мАч
Экран
86
Камера
85
Производительность
87
Автономность
80
Подробные характеристики
#2

Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Характеристики Характеристики Asus ROG Phone 2 ZS660KL
Цена: от 48290 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 81 из 100
AnTuTu: 401230 баллов
  • Android 10, ROG UI
  • 6.59" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 24 МП
  • 6000 мАч
Экран
83
Камера
72
Производительность
88
Автономность
94
Подробные характеристики
#3

OnePlus 7T
Характеристики Характеристики OnePlus 7T
Цена: от 46200 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 365183 балла
  • Android 10.0, OxygenOS 10.0.7
  • 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3800 мАч
Экран
81
Камера
80
Производительность
85
Автономность
75
Подробные характеристики
#4

Oppo Realme X3
Характеристики Характеристики Oppo Realme X3
Цена: от 39096 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 79 из 100
AnTuTu: 396154 балла
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
Экран
82
Камера
81
Производительность
84
Автономность
84
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy Z Flip
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy Z Flip
Цена: от 83465 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 79 из 100
AnTuTu: 386834 балла
  • Android 10.0, One UI 2.5
  • 6.7" Dynamic AMOLED дисплей (1080 x 2636)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 3300 мАч
Экран
76
Камера
78
Производительность
85
Автономность
75
Подробные характеристики
#6

Oppo Reno Ace
Характеристики Характеристики Oppo Reno Ace
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 79 из 100
AnTuTu: 397182 балла
  • Android 10, ColorOS 7.0
  • 6.5" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
81
Камера
78
Производительность
85
Автономность
80
Подробные характеристики
#7

Oppo Realme X3 SuperZoom
Характеристики Характеристики Oppo Realme X3 SuperZoom
Цена: от 32813 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 398014 баллов
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
78
Камера
79
Производительность
85
Автономность
81
Подробные характеристики
#8

Vivo NEX 3
Характеристики Характеристики Vivo NEX 3
Цена: от 62990 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 396783 балла
  • Android 10, Funtouch 10
  • 6.89" Super AMOLED дисплей (1080 x 2256)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4500 мАч
Экран
70
Камера
79
Производительность
86
Автономность
86
Подробные характеристики
#9

Oppo Realme X2 Pro
Характеристики Характеристики Oppo Realme X2 Pro
Цена: от 36749 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 396982 балла
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
81
Камера
79
Производительность
82
Автономность
77
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Mi Mix Alpha
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Mix Alpha
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 398723 балла
  • Android 10, MIUI 11
  • 7.92" OLED дисплей (2088 x 2250)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 0 МП
  • 4050 мАч
Экран
69
Камера
78
Производительность
88
Автономность
82
Подробные характеристики
#11

Xiaomi Mi 9 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9 Pro
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 404772 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
70
Камера
77
Производительность
86
Автономность
89
Подробные характеристики
#12

Xiaomi Black Shark 2 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 2 Pro
Цена: от 37328 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 397822 балла
  • Android 10, Joy UI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
72
Производительность
89
Автономность
82
Подробные характеристики
#13

Meizu 16s Pro
Характеристики Характеристики Meizu 16s Pro
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 395913 баллов
  • Android 9.0, Flyme 8
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3600 мАч
Экран
67
Камера
72
Производительность
85
Автономность
77
Подробные характеристики
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Samsung Galaxy Z Flip83465 руб.
Oppo Reno Ace-
Oppo Realme X3 SuperZoom32813 руб.
Vivo NEX 362990 руб.
Oppo Realme X2 Pro36749 руб.
Xiaomi Mi Mix Alpha-
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