Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 60690 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 83 из 100
AnTuTu: 395673 балла
- Android 10.0, OxygenOS 10.0
- 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4085 мАч
Экран
86
Камера
85
Производительность
87
Автономность
80
Цена: от 48290 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 81 из 100
AnTuTu: 401230 баллов
- Android 10, ROG UI
- 6.59" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 24 МП
- 6000 мАч
Экран
83
Камера
72
Производительность
88
Автономность
94
#3
Цена: от 46200 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 365183 балла
- Android 10.0, OxygenOS 10.0.7
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3800 мАч
Экран
81
Камера
80
Производительность
85
Автономность
75
Цена: от 39096 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 79 из 100
AnTuTu: 396154 балла
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
Экран
82
Камера
81
Производительность
84
Автономность
84
Цена: от 83465 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 79 из 100
AnTuTu: 386834 балла
- Android 10.0, One UI 2.5
- 6.7" Dynamic AMOLED дисплей (1080 x 2636)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 3300 мАч
Экран
76
Камера
78
Производительность
85
Автономность
75
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 79 из 100
AnTuTu: 397182 балла
- Android 10, ColorOS 7.0
- 6.5" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
81
Камера
78
Производительность
85
Автономность
80
Цена: от 32813 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 398014 баллов
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
78
Камера
79
Производительность
85
Автономность
81
#8
Цена: от 62990 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 396783 балла
- Android 10, Funtouch 10
- 6.89" Super AMOLED дисплей (1080 x 2256)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4500 мАч
Экран
70
Камера
79
Производительность
86
Автономность
86
Цена: от 36749 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 396982 балла
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
81
Камера
79
Производительность
82
Автономность
77
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 398723 балла
- Android 10, MIUI 11
- 7.92" OLED дисплей (2088 x 2250)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 0 МП
- 4050 мАч
Экран
69
Камера
78
Производительность
88
Автономность
82
#11
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 404772 балла
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
70
Камера
77
Производительность
86
Автономность
89
Цена: от 37328 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 397822 балла
- Android 10, Joy UI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
72
Производительность
89
Автономность
82
#13
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 395913 баллов
- Android 9.0, Flyme 8
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3600 мАч
Экран
67
Камера
72
Производительность
85
Автономность
77
|Лучшие смартфоны на Snapdragon 855 Plus
|Цена
|OnePlus 7T Pro
|60690 руб.
|Asus ROG Phone 2 ZS660KL
|48290 руб.
|OnePlus 7T
|46200 руб.
|Oppo Realme X3
|39096 руб.
|Samsung Galaxy Z Flip
|83465 руб.
|Oppo Reno Ace
|-
|Oppo Realme X3 SuperZoom
|32813 руб.
|Vivo NEX 3
|62990 руб.
|Oppo Realme X2 Pro
|36749 руб.
|Xiaomi Mi Mix Alpha
|-