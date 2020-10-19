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Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 865

Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

OnePlus 8 Pro
Характеристики Характеристики OnePlus 8 Pro
Цена: от 56322 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 90 из 100
  • Android 10.0, OxygenOS 10.0
  • 6.78" AMOLED дисплей (1440 x 3168)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4510 мАч
Экран
97
Камера
88
Производительность
96
Автономность
83
Подробные характеристики
#2

Oppo Find X2 Pro
Характеристики Характеристики Oppo Find X2 Pro
Цена: от 64265 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 87 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7.1
  • 6.7" OLED дисплей (1440 x 3168)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4260 мАч
Экран
96
Камера
83
Производительность
97
Автономность
78
Подробные характеристики
#3

OnePlus 8
Характеристики Характеристики OnePlus 8
Цена: от 42882 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 85 из 100
  • Android 10.0, OxygenOS 10.0
  • 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4300 мАч
Экран
84
Камера
81
Производительность
94
Автономность
83
Подробные характеристики
#4

Oppo Find X2
Характеристики Характеристики Oppo Find X2
Цена: от 68240 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 85 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7.1
  • 6.7" OLED дисплей (1440 x 3168)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
96
Камера
83
Производительность
96
Автономность
73
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Poco F2 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco F2 Pro
Цена: от 31448 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4700 мАч
Экран
79
Камера
81
Производительность
93
Автономность
91
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Black Shark 3 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 3 Pro
Цена: от 64040 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 10.0, JoyUI 11
  • 7.1" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
84
Камера
76
Производительность
93
Автономность
92
Подробные характеристики
#7

Sony Xperia 1 II
Характеристики Характеристики Sony Xperia 1 II
Цена: от 83999 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 84 из 100
AnTuTu: 470872 балла
  • Android 10.0,
  • 6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
88
Камера
76
Производительность
93
Автономность
77
Подробные характеристики
#8

Xiaomi Mi 10
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10
Цена: от 43659 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 20 МП
  • 4780 мАч
Экран
83
Камера
84
Производительность
91
Автономность
92
Подробные характеристики
#9

Xiaomi Mi 10 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10 Pro
Цена: от 65090 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
83
Камера
87
Производительность
95
Автономность
86
Подробные характеристики
#10

Meizu 17
Характеристики Характеристики Meizu 17
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 10, FlyMe 9
  • 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
88
Камера
74
Производительность
93
Автономность
87
Подробные характеристики
#11

Xiaomi Redmi K30 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K30 Pro
Цена: от 35627 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4700 мАч
Экран
73
Камера
79
Производительность
95
Автономность
89
Подробные характеристики
#12

Xiaomi Black Shark 3S
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 3S
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10.0, Joy UI 12
  • 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4729 мАч
Экран
86
Камера
78
Производительность
81
Автономность
89
Подробные характеристики
#13

Oppo Ace 2
Характеристики Характеристики Oppo Ace 2
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7.1
  • 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
80
Камера
71
Производительность
95
Автономность
89
Подробные характеристики
#14

LG V60 ThinQ
Характеристики Характеристики LG V60 ThinQ
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10.0, LG UX
  • 6.8" POLED дисплей (1080 x 2460)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 10 МП
  • 5000 мАч
Экран
75
Камера
76
Производительность
88
Автономность
92
Подробные характеристики
#15

Oppo Realme X50 Pro
Характеристики Характеристики Oppo Realme X50 Pro
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10.0, Realme UI 1.0
  • 6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
81
Камера
76
Производительность
95
Автономность
77
Подробные характеристики
#16

Xiaomi Mi 10T Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10T Pro
Ожидаемая дата выхода: 19 октября 2020
Общая оценка: 86 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 108 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
85
Камера
82
Производительность
95
Автономность
90
Подробные характеристики
#17

ZTE nubia Red Magic 5G
Характеристики Характеристики ZTE nubia Red Magic 5G
Цена: от 56165 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 81 из 100
  • Android 10, Red Magic OS
  • 6.65" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 8 МП
  • 4500 мАч
Экран
86
Камера
68
Производительность
96
Автономность
82
Подробные характеристики
#18

Vivo NEX 3S
Характеристики Характеристики Vivo NEX 3S
Цена: от 52894 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 81 из 100
AnTuTu: 468922 балла
  • Android 10.0, Funtouch 10.0
  • 6.89" AMOLED дисплей (1080 x 2256)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4500 мАч
Экран
76
Камера
75
Производительность
97
Автономность
87
Подробные характеристики
#19

Xiaomi Mi 10T
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10T
Ожидаемая дата выхода: 19 октября 2020
Общая оценка: 85 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
83
Камера
75
Производительность
96
Автономность
92
Подробные характеристики
#20

Xiaomi Black Shark 3
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 3
Цена: от 51524 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 79 из 100
  • Android 10.0, Joy UI 12
  • 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4720 мАч
Экран
79
Камера
76
Производительность
78
Автономность
89
Подробные характеристики
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