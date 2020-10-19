Смартфоны на Qualcomm Snapdragon 865
Список всех смартфонов на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 56322 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 90 из 100
- Android 10.0, OxygenOS 10.0
- 6.78" AMOLED дисплей (1440 x 3168)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4510 мАч
Экран
97
Камера
88
Производительность
96
Автономность
83
Цена: от 64265 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 87 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7.1
- 6.7" OLED дисплей (1440 x 3168)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4260 мАч
Экран
96
Камера
83
Производительность
97
Автономность
78
#3
Цена: от 42882 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 85 из 100
- Android 10.0, OxygenOS 10.0
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
Экран
84
Камера
81
Производительность
94
Автономность
83
#4
Цена: от 68240 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 85 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7.1
- 6.7" OLED дисплей (1440 x 3168)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
96
Камера
83
Производительность
96
Автономность
73
Цена: от 31448 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 84 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
Экран
79
Камера
81
Производительность
93
Автономность
91
Цена: от 64040 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 10.0, JoyUI 11
- 7.1" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
Экран
84
Камера
76
Производительность
93
Автономность
92
Цена: от 83999 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 84 из 100
AnTuTu: 470872 балла
- Android 10.0,
- 6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
88
Камера
76
Производительность
93
Автономность
77
#8
Цена: от 43659 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 84 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 20 МП
- 4780 мАч
Экран
83
Камера
84
Производительность
91
Автономность
92
Цена: от 65090 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 84 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
83
Камера
87
Производительность
95
Автономность
86
#10
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 10, FlyMe 9
- 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
88
Камера
74
Производительность
93
Автономность
87
Цена: от 35627 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
Экран
73
Камера
79
Производительность
95
Автономность
89
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
- Android 10.0, Joy UI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4729 мАч
Экран
86
Камера
78
Производительность
81
Автономность
89
#13
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 82 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7.1
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
80
Камера
71
Производительность
95
Автономность
89
#14
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 82 из 100
- Android 10.0, LG UX
- 6.8" POLED дисплей (1080 x 2460)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 10 МП
- 5000 мАч
Экран
75
Камера
76
Производительность
88
Автономность
92
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 82 из 100
- Android 10.0, Realme UI 1.0
- 6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
81
Камера
76
Производительность
95
Автономность
77
Ожидаемая дата выхода: 19 октября 2020
Общая оценка: 86 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 108 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
Экран
85
Камера
82
Производительность
95
Автономность
90
Цена: от 56165 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 81 из 100
- Android 10, Red Magic OS
- 6.65" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 8 МП
- 4500 мАч
Экран
86
Камера
68
Производительность
96
Автономность
82
#18
Цена: от 52894 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 81 из 100
AnTuTu: 468922 балла
- Android 10.0, Funtouch 10.0
- 6.89" AMOLED дисплей (1080 x 2256)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4500 мАч
Экран
76
Камера
75
Производительность
97
Автономность
87
#19
Ожидаемая дата выхода: 19 октября 2020
Общая оценка: 85 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
Экран
83
Камера
75
Производительность
96
Автономность
92
Цена: от 51524 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 79 из 100
- Android 10.0, Joy UI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4720 мАч
Экран
79
Камера
76
Производительность
78
Автономность
89
|Лучшие смартфоны на Snapdragon 865
|Цена
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|56322 руб.
|Oppo Find X2 Pro
|64265 руб.
|OnePlus 8
|42882 руб.
|Oppo Find X2
|68240 руб.
|Xiaomi Poco F2 Pro
|31448 руб.
|Xiaomi Black Shark 3 Pro
|64040 руб.
|Sony Xperia 1 II
|83999 руб.
|Xiaomi Mi 10
|43659 руб.
|Xiaomi Mi 10 Pro
|65090 руб.
|Meizu 17
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