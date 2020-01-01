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Смартфоны на Samsung Exynos 9820

Список всех смартфонов на процессоре Samsung Exynos 9820 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.

#1

Samsung Galaxy S10 Plus
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S10 Plus
Цена: от 42509 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 82 из 100
AnTuTu: 340631 балл
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
  • Exynos 9 Octa 9820 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 4100 мАч
Экран
81
Камера
84
Производительность
80
Автономность
78
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy S10
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S10
Цена: от 37774 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 321845 баллов
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
  • Exynos 9 Octa 9820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 3400 мАч
Экран
82
Камера
84
Производительность
76
Автономность
70
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy S10e
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S10e
Цена: от 44825 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 340845 баллов
  • Android 10, One UI 2.5
  • 5.8" Super AMOLED дисплей (1080 x 2280)
  • Exynos 9 Octa 9820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 3100 мАч
Экран
74
Камера
77
Производительность
78
Автономность
71
Подробные характеристики
Лучшие смартфоны на Exynos 9820Цена
Samsung Galaxy S10 Plus42509 руб.
Samsung Galaxy S1037774 руб.
Samsung Galaxy S10e44825 руб.
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