Смартфоны на Samsung Exynos 9820
Список всех смартфонов на процессоре Samsung Exynos 9820 с рейтингом производительности в AnTuTu Benchmark, тестами автономности и другими оценками по состоянию на июнь 2020 года.
Цена: от 42509 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 82 из 100
AnTuTu: 340631 балл
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
- Exynos 9 Octa 9820 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 4100 мАч
Экран
81
Камера
84
Производительность
80
Автономность
78
Цена: от 37774 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 321845 баллов
- Android 10, One UI 2.5
- 6.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
- Exynos 9 Octa 9820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 3400 мАч
Экран
82
Камера
84
Производительность
76
Автономность
70
Цена: от 44825 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 340845 баллов
- Android 10, One UI 2.5
- 5.8" Super AMOLED дисплей (1080 x 2280)
- Exynos 9 Octa 9820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 3100 мАч
Экран
74
Камера
77
Производительность
78
Автономность
71
|Лучшие смартфоны на Exynos 9820
|Цена
|Samsung Galaxy S10 Plus
|42509 руб.
|Samsung Galaxy S10
|37774 руб.
|Samsung Galaxy S10e
|44825 руб.