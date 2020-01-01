MicroSD

Samsung Galaxy A10 является самым продаваемым смартфоном бренда в России, и этому есть вполне веские причины. В первую очередь данная модель подкупает дизайном, поскольку она выглядит точно так же, как остальные аппараты линейки. Компании пришлось сделать камеру одинарной, заменить AMOLED-дисплей на IPS и USB Type-C на устаревший MicroUSB.

От покупки Galaxy A10 может оттолкнуть его игровые возможности. Потому мы рекомендуем взять другую модель с более мощным чипсетом.

Дизайн получился минималистическим, но в то же самое время и эргономичным за счет нового форм-фактора. Здесь нет датчика отпечатков пальце, а сканера лица лучше бы вообще не было. Последний работает нестабильно, а как только начинаются проблемы с освещением он перестает узнавать пользователя.