Лучшие смартфоны Samsung до 10000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Примечательной чертой Galaxy A10s является его тонкий корпус из стеклопластика, характеризующийся глянцевой поверхностью. Физические кнопки управления расположены правильно, то есть нажимать их удобно. Сверху экрана присутствует каплевидный вырез, но больше неприятностей приносят царапины задней крышки, которая быстро покрывается царапинами.
Как для смартфона такой ценовой категории, A10s работает шустро, однако без подтормаживаний и, например, долгого копирования файлов не обойтись. Памяти не много, а ее технические характеристики далеки от эталонных.
- Android 10, One UI 2.0
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Exynos 7 Octa 7884 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
Samsung Galaxy A10 является самым продаваемым смартфоном бренда в России, и этому есть вполне веские причины. В первую очередь данная модель подкупает дизайном, поскольку она выглядит точно так же, как остальные аппараты линейки. Компании пришлось сделать камеру одинарной, заменить AMOLED-дисплей на IPS и USB Type-C на устаревший MicroUSB.
От покупки Galaxy A10 может оттолкнуть его игровые возможности. Потому мы рекомендуем взять другую модель с более мощным чипсетом.
Дизайн получился минималистическим, но в то же самое время и эргономичным за счет нового форм-фактора. Здесь нет датчика отпечатков пальце, а сканера лица лучше бы вообще не было. Последний работает нестабильно, а как только начинаются проблемы с освещением он перестает узнавать пользователя.
- Android 10, One UI 2.0
- 5.6" Super AMOLED дисплей (720 x 1480)
- Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3000 мАч
Samsung Galaxy A6 — середнячок, который позаимствовал многие особенности у моделей классом выше. Он имеет и AMOLED-дисплей с закругленными углами, и тонкий корпус, покрытый с обеих сторон стеклом и последнюю версию Android. Здесь предустановлена операционная система на основе Oreo с пользовательским интерфейсом Samsung Experience последней версии.
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3600 мАч
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.2" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3000 мАч
- Android 5.1.1, Experience UI
- 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 7 Octa 7420 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Samsung до 10000
|Цена
|Samsung Galaxy M11
|9870 руб.
|Samsung Galaxy A11
|8715 руб.
|Samsung Galaxy M01
|8191 руб.
|Samsung Galaxy S7
|8656 руб.
|Samsung Galaxy A10s
|9440 руб.
|Samsung Galaxy A10
|7245 руб.
|Samsung Galaxy A6
|8399 руб.
|Samsung Galaxy J7 (2017)
|7340 руб.
|Samsung Galaxy J5 (2017)
|7340 руб.
|Samsung Galaxy Note 5
|9655 руб.