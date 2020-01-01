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Лучшие смартфоны Samsung до 10000

Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Samsung Galaxy M11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M11
Цена: от 9870 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 71548 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
59
Производительность
23
Автономность
84
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy A11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A11
Цена: от 8715 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 74014 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
59
Производительность
26
Автономность
74
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy M01
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M01
Цена: от 8191 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 76987 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
51
Производительность
23
Автономность
67
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy S7
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S7
Цена: от 8656 р.
Вышел: больше 4 лет назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 132342 балла
  • Android 8.0, TouchWiz UI
  • 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • Exynos 8 Octa 8890 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD IP68
Экран
65
Камера
56
Производительность
50
Автономность
66
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy A10s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A10s
Цена: от 9440 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 53 из 100
AnTuTu: 75502 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
52
Производительность
20
Автономность
67

Примечательной чертой Galaxy A10s является его тонкий корпус из стеклопластика, характеризующийся глянцевой поверхностью. Физические кнопки управления расположены правильно, то есть нажимать их удобно. Сверху экрана присутствует каплевидный вырез, но больше неприятностей приносят царапины задней крышки, которая быстро покрывается царапинами.

Как для смартфона такой ценовой категории, A10s работает шустро, однако без подтормаживаний и, например, долгого копирования файлов не обойтись. Памяти не много, а ее технические характеристики далеки от эталонных.

Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy A10
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A10
Цена: от 7245 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 85160 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Exynos 7 Octa 7884 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3400 мАч
MicroSD
Экран
55
Камера
46
Производительность
26
Автономность
59

Samsung Galaxy A10 является самым продаваемым смартфоном бренда в России, и этому есть вполне веские причины. В первую очередь данная модель подкупает дизайном, поскольку она выглядит точно так же, как остальные аппараты линейки. Компании пришлось сделать камеру одинарной, заменить AMOLED-дисплей на IPS и USB Type-C на устаревший MicroUSB.

От покупки Galaxy A10 может оттолкнуть его игровые возможности. Потому мы рекомендуем взять другую модель с более мощным чипсетом.

Дизайн получился минималистическим, но в то же самое время и эргономичным за счет нового форм-фактора. Здесь нет датчика отпечатков пальце, а сканера лица лучше бы вообще не было. Последний работает нестабильно, а как только начинаются проблемы с освещением он перестает узнавать пользователя.

Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy A6
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A6
Цена: от 8399 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 63877 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 5.6" Super AMOLED дисплей (720 x 1480)
  • Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
56
Камера
50
Производительность
22
Автономность
57

Samsung Galaxy A6 — середнячок, который позаимствовал многие особенности у моделей классом выше. Он имеет и AMOLED-дисплей с закругленными углами, и тонкий корпус, покрытый с обеих сторон стеклом и последнюю версию Android. Здесь предустановлена операционная система на основе Oreo с пользовательским интерфейсом Samsung Experience последней версии.

Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy J7 (2017)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J7 (2017)
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 9.0, TouchWiz UI
  • 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
  • Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 13 МП
  • 3600 мАч
MicroSD IP54
Экран
59
Камера
47
Производительность
24
Автономность
69
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy J5 (2017)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J5 (2017)
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 46717 баллов
  • Android 9.0, TouchWiz UI
  • 5.2" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
  • Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 13 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
49
Камера
47
Производительность
20
Автономность
63
Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy Note 5
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy Note 5
Цена: от 9655 р.
Вышел: около 5 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 85012 баллов
  • Android 5.1.1, Experience UI
  • 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • Exynos 7 Octa 7420 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
65
Камера
51
Производительность
37
Автономность
71
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Samsung до 10000Цена
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Samsung Galaxy A107245 руб.
Samsung Galaxy A68399 руб.
Samsung Galaxy J7 (2017)7340 руб.
Samsung Galaxy J5 (2017)7340 руб.
Samsung Galaxy Note 59655 руб.
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