Лучшие смартфоны Samsung до 12000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 8 до 12 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, One UI 2,0
- 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
- Exynos 850 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Samsung Galaxy M40 получился красивым, но, к сожалению, не идеальным. Производительность смартфона не соответствует его цене, несмотря на быстрый процессор Snapdragon 675. Проблема, скорее, в оптимизации программного обеспечения – устройство ведет себя менее стабильно, чем даже тот самый Galaxy M30 или A50.
В плане дизайна смартфон на голову выше многих своих соперников. В левом верхнем углу у него присутствует небольшое отверстие для фронтальной камеры, и оно выглядит лучше, чем вырезы вроде Inifnity-U или Infinity-V.
Galaxy M40 получил чуть ли не самый маленький аккумулятор в своем классе, и не верьте тому, что оптимизация ПО компенсирует небольшой объем батареи. К концу дня телефон разрядится полностью, не оставив запаса на экстренные случаи.
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Exynos 7 Octa 7885 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 24 МП
- 3300 мАч
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Exynos 7 Octa 7885 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Exynos 7 Octa 7884 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Технические характеристики дисплея Galaxy A20 полностью соответствуют его стоимости. Смартфон получил премиальную матрицу Super AMOLED со всеми ее достоинствами. Разумеется, Samsung пошел на компромисс, сделав разрешение HD+, но это не принесет неудобства благодаря правильному масштабированию.
Внутри оказалась батарея на 4000 мАч, которая в состоянии обеспечить около 20 часов проигрывания HD-видео. Это неплохой результат среди смартфонов в этом ценовом диапазоне.
Слабым звеном Galaxy A20 является процессор Exynos 7884, который хоть и оснащен парой высокопроизводительных ядер, но в играх выдает откровенно слабые показатели. Обычные приложения, включая стандартные и сторонние, работают быстро и плавно.
- Android 10, One UI 2.0
- 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3600 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Samsung до 12000
|Цена
|Samsung Galaxy A21s
|11969 руб.
|Samsung Galaxy M40
|10490 руб.
|Samsung Galaxy M11
|9870 руб.
|Samsung Galaxy A7 (2018)
|11540 руб.
|Samsung Galaxy A11
|8715 руб.
|Samsung Galaxy A8 (2018)
|11330 руб.
|Samsung Galaxy A20
|10448 руб.
|Samsung Galaxy M01
|8191 руб.
|Samsung Galaxy S7
|8656 руб.
|Samsung Galaxy S7 Edge
|11020 руб.