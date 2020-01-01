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Лучшие смартфоны Samsung до 12000

Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 8 до 12 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Samsung Galaxy A21s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A21s
Цена: от 11969 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, One UI 2,0
  • 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
  • Exynos 850 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
60
Камера
62
Производительность
29
Автономность
90
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy M40
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M40
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177821 балл
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
65
Камера
65
Производительность
45
Автономность
71

Samsung Galaxy M40 получился красивым, но, к сожалению, не идеальным. Производительность смартфона не соответствует его цене, несмотря на быстрый процессор Snapdragon 675. Проблема, скорее, в оптимизации программного обеспечения – устройство ведет себя менее стабильно, чем даже тот самый Galaxy M30 или A50.

В плане дизайна смартфон на голову выше многих своих соперников. В левом верхнем углу у него присутствует небольшое отверстие для фронтальной камеры, и оно выглядит лучше, чем вырезы вроде Inifnity-U или Infinity-V.

Galaxy M40 получил чуть ли не самый маленький аккумулятор в своем классе, и не верьте тому, что оптимизация ПО компенсирует небольшой объем батареи. К концу дня телефон разрядится полностью, не оставив запаса на экстренные случаи.

Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy M11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M11
Цена: от 9870 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 71548 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
59
Производительность
23
Автономность
84
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy A7 (2018)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A7 (2018)
Цена: от 11540 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 123414 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • Exynos 7 Octa 7885 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 24 МП, передняя 24 МП
  • 3300 мАч
MicroSD
Экран
67
Камера
62
Производительность
33
Автономность
63
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy A11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A11
Цена: от 8715 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 74014 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
59
Производительность
26
Автономность
74
Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy A8 (2018)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A8 (2018)
Цена: от 11330 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 58 из 100
AnTuTu: 85655 баллов
  • Android 9.0, TouchWiz UI
  • 5.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • Exynos 7 Octa 7885 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3000 мАч
USB Type-C MicroSD IP68
Экран
65
Камера
52
Производительность
31
Автономность
66
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy A20
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A20
Цена: от 10448 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 57 из 100
AnTuTu: 86765 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
  • Exynos 7 Octa 7884 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
51
Производительность
26
Автономность
74

Технические характеристики дисплея Galaxy A20 полностью соответствуют его стоимости. Смартфон получил премиальную матрицу Super AMOLED со всеми ее достоинствами. Разумеется, Samsung пошел на компромисс, сделав разрешение HD+, но это не принесет неудобства благодаря правильному масштабированию.

Внутри оказалась батарея на 4000 мАч, которая в состоянии обеспечить около 20 часов проигрывания HD-видео. Это неплохой результат среди смартфонов в этом ценовом диапазоне.

Слабым звеном Galaxy A20 является процессор Exynos 7884, который хоть и оснащен парой высокопроизводительных ядер, но в играх выдает откровенно слабые показатели. Обычные приложения, включая стандартные и сторонние, работают быстро и плавно.

Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy M01
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M01
Цена: от 8191 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
AnTuTu: 76987 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
51
Производительность
23
Автономность
67
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy S7
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S7
Цена: от 8656 р.
Вышел: больше 4 лет назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 132342 балла
  • Android 8.0, TouchWiz UI
  • 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • Exynos 8 Octa 8890 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD IP68
Экран
65
Камера
56
Производительность
50
Автономность
66
Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy S7 Edge
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S7 Edge
Цена: от 11020 р.
Вышел: больше 4 лет назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 132093 балла
  • Android 8.0, TouchWiz UI
  • 5.5" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • Exynos 8 Octa 8890 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3600 мАч
MicroSD IP68
Экран
66
Камера
56
Производительность
43
Автономность
73
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Samsung до 12000Цена
Samsung Galaxy A21s11969 руб.
Samsung Galaxy M4010490 руб.
Samsung Galaxy M119870 руб.
Samsung Galaxy A7 (2018)11540 руб.
Samsung Galaxy A118715 руб.
Samsung Galaxy A8 (2018)11330 руб.
Samsung Galaxy A2010448 руб.
Samsung Galaxy M018191 руб.
Samsung Galaxy S78656 руб.
Samsung Galaxy S7 Edge11020 руб.
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