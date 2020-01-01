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Лучшие смартфоны Samsung до 15000

Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Samsung Galaxy A31
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A31
Цена: от 13650 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 110672 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
73
Камера
65
Производительность
38
Автономность
89
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy M21
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M21
Цена: от 14070 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 108182 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
72
Камера
65
Производительность
41
Автономность
87
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A41
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A41
Цена: от 14910 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 109822 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.1" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 25 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
76
Камера
65
Производительность
38
Автономность
72
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy A21s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A21s
Цена: от 11969 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, One UI 2,0
  • 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
  • Exynos 850 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
60
Камера
62
Производительность
29
Автономность
90
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy M40
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M40
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177821 балл
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
65
Камера
65
Производительность
45
Автономность
71

Samsung Galaxy M40 получился красивым, но, к сожалению, не идеальным. Производительность смартфона не соответствует его цене, несмотря на быстрый процессор Snapdragon 675. Проблема, скорее, в оптимизации программного обеспечения – устройство ведет себя менее стабильно, чем даже тот самый Galaxy M30 или A50.

В плане дизайна смартфон на голову выше многих своих соперников. В левом верхнем углу у него присутствует небольшое отверстие для фронтальной камеры, и оно выглядит лучше, чем вырезы вроде Inifnity-U или Infinity-V.

Galaxy M40 получил чуть ли не самый маленький аккумулятор в своем классе, и не верьте тому, что оптимизация ПО компенсирует небольшой объем батареи. К концу дня телефон разрядится полностью, не оставив запаса на экстренные случаи.

Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy A30s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A30s
Цена: от 12378 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 107123 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
  • Exynos 7 Octa 7904 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 25 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
59
Камера
62
Производительность
31
Автономность
74

Как и многие другие аппараты бренда Samsung, Galaxy A30s получил Super AMOLED панель с дизайном Infinity-V. Это означает, что в верхней части имеется вырез под фронталку, но от него можно избавиться, воспользовавшись предусмотренной производителем функцией в настройках. Такие панели характеризуются большими углами обзора. Также картинка не выгорает под ярким солнцем, сохраняя свою насыщенность. С другой стороны, тут отсутствует удобная возможность вывода уведомлений и других важных компонентов на выключенный дисплей – Samsung намеренно отключил ее.

Автономность Galaxy A30s весьма приличная, и вы согласитесь, когда узнаете, что телефон выдержит 5 часов беспрерывной работы игры Asphalt 9. Есть дополнительные режими экономии, и, например, в среднем возможно ограничивать производительность по желанию пользователя.

Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy A30
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A30
Цена: от 14690 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 108934 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 7904 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
57
Производительность
32
Автономность
71

Если вы хотите смартфон приблизительно за 15 тысяч рублей, тогда стоит посмотреть в сторону Samsung Galaxy A30. Сейчас мало кто обращает внимание на гаджеты без NFC, поэтому данная модель A-серии считается неплохим вариантом. Она также оборудована AMOLED-экраном, но без недостатков все-таки не обошлось.

Установленный в телефон чипсет Exynos 7904 сделан с упором на экономию заряда, поэтому интерфейс One UI время от времени подтормаживает. Также нельзя назвать звук качественным и громким.

Камера Galaxy M30 оказалась неплохой, но присутствуют изъяны в условиях слабого освещения.

Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy M11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M11
Цена: от 9870 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 71548 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
59
Производительность
23
Автономность
84
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy A40
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A40
Цена: от 13535 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 108728 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 5.9" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 7904 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 25 МП
  • 3100 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
69
Камера
57
Производительность
32
Автономность
59

Samsung Galaxy A40 выглядит практически точно так же, как остальные модели линейки. Боковые рамки имеют средние размеры: язык не поворачивается назвать их большими, но они не совсем тонкие. Симметрию разрушает увеличенная нижняя рамка.

Нет замечаний в сторону производительности, но в PUBG Mobile нельзя выставить настройки графики на максимум и играть с комфортом. В остальном Galaxy A40 не ограничивает пользователя. Многозадачность достойная – 4 ГБ оперативной памяти достаточно для работы нескольких программ одновременно.

Интерфейс камеры наделен обилием возможностей, и некоторые из них можно спрятать, чтобы не мешали. Качество снимков, сделанных на сверхширокоугольную камеру, уступает обычным широкоугольным по всем параметрам. Камера верно выбирает баланс белого, но вам не удастся избежать посторонних шумов, особенно если снимаете без должного освещения.

Как только включите музыку на смартфоне, то сразу заметите, что производитель не обращал на это особого внимания. Один динамик громкой связи не подарит вау-эффекта, но звук в наушниках, включая передачу по Bluetooth, вас не должен разочаровать.

Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy A7 (2018)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A7 (2018)
Цена: от 11540 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 123414 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • Exynos 7 Octa 7885 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 24 МП, передняя 24 МП
  • 3300 мАч
MicroSD
Экран
67
Камера
62
Производительность
33
Автономность
63
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Samsung до 15000Цена
Samsung Galaxy A3113650 руб.
Samsung Galaxy M2114070 руб.
Samsung Galaxy A4114910 руб.
Samsung Galaxy A21s11969 руб.
Samsung Galaxy M4010490 руб.
Samsung Galaxy A30s12378 руб.
Samsung Galaxy A3014690 руб.
Samsung Galaxy M119870 руб.
Samsung Galaxy A4013535 руб.
Samsung Galaxy A7 (2018)11540 руб.
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