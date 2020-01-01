Лучшие смартфоны Samsung до 15000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 6000 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.1" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 3500 мАч
- Android 10, One UI 2,0
- 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
- Exynos 850 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Samsung Galaxy M40 получился красивым, но, к сожалению, не идеальным. Производительность смартфона не соответствует его цене, несмотря на быстрый процессор Snapdragon 675. Проблема, скорее, в оптимизации программного обеспечения – устройство ведет себя менее стабильно, чем даже тот самый Galaxy M30 или A50.
В плане дизайна смартфон на голову выше многих своих соперников. В левом верхнем углу у него присутствует небольшое отверстие для фронтальной камеры, и оно выглядит лучше, чем вырезы вроде Inifnity-U или Infinity-V.
Galaxy M40 получил чуть ли не самый маленький аккумулятор в своем классе, и не верьте тому, что оптимизация ПО компенсирует небольшой объем батареи. К концу дня телефон разрядится полностью, не оставив запаса на экстренные случаи.
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Exynos 7 Octa 7904 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 25 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Как и многие другие аппараты бренда Samsung, Galaxy A30s получил Super AMOLED панель с дизайном Infinity-V. Это означает, что в верхней части имеется вырез под фронталку, но от него можно избавиться, воспользовавшись предусмотренной производителем функцией в настройках. Такие панели характеризуются большими углами обзора. Также картинка не выгорает под ярким солнцем, сохраняя свою насыщенность. С другой стороны, тут отсутствует удобная возможность вывода уведомлений и других важных компонентов на выключенный дисплей – Samsung намеренно отключил ее.
Автономность Galaxy A30s весьма приличная, и вы согласитесь, когда узнаете, что телефон выдержит 5 часов беспрерывной работы игры Asphalt 9. Есть дополнительные режими экономии, и, например, в среднем возможно ограничивать производительность по желанию пользователя.
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 7904 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Если вы хотите смартфон приблизительно за 15 тысяч рублей, тогда стоит посмотреть в сторону Samsung Galaxy A30. Сейчас мало кто обращает внимание на гаджеты без NFC, поэтому данная модель A-серии считается неплохим вариантом. Она также оборудована AMOLED-экраном, но без недостатков все-таки не обошлось.
Установленный в телефон чипсет Exynos 7904 сделан с упором на экономию заряда, поэтому интерфейс One UI время от времени подтормаживает. Также нельзя назвать звук качественным и громким.
Камера Galaxy M30 оказалась неплохой, но присутствуют изъяны в условиях слабого освещения.
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 5.9" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 7904 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 25 МП
- 3100 мАч
Samsung Galaxy A40 выглядит практически точно так же, как остальные модели линейки. Боковые рамки имеют средние размеры: язык не поворачивается назвать их большими, но они не совсем тонкие. Симметрию разрушает увеличенная нижняя рамка.
Нет замечаний в сторону производительности, но в PUBG Mobile нельзя выставить настройки графики на максимум и играть с комфортом. В остальном Galaxy A40 не ограничивает пользователя. Многозадачность достойная – 4 ГБ оперативной памяти достаточно для работы нескольких программ одновременно.
Интерфейс камеры наделен обилием возможностей, и некоторые из них можно спрятать, чтобы не мешали. Качество снимков, сделанных на сверхширокоугольную камеру, уступает обычным широкоугольным по всем параметрам. Камера верно выбирает баланс белого, но вам не удастся избежать посторонних шумов, особенно если снимаете без должного освещения.
Как только включите музыку на смартфоне, то сразу заметите, что производитель не обращал на это особого внимания. Один динамик громкой связи не подарит вау-эффекта, но звук в наушниках, включая передачу по Bluetooth, вас не должен разочаровать.
- Android 10, One UI 2.0
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Exynos 7 Octa 7885 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 24 МП
- 3300 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Samsung до 15000
|Цена
|Samsung Galaxy A31
|13650 руб.
|Samsung Galaxy M21
|14070 руб.
|Samsung Galaxy A41
|14910 руб.
|Samsung Galaxy A21s
|11969 руб.
|Samsung Galaxy M40
|10490 руб.
|Samsung Galaxy A30s
|12378 руб.
|Samsung Galaxy A30
|14690 руб.
|Samsung Galaxy M11
|9870 руб.
|Samsung Galaxy A40
|13535 руб.
|Samsung Galaxy A7 (2018)
|11540 руб.