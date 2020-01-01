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USB Type-C MicroSD

Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.

Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.

Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.