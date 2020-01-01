Лучшие смартфоны Samsung до 20000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 6000 мАч
- Android 10, One UI 2
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 6000 мАч
Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.
Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.
Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.1" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 3500 мАч
- Android 10, One UI 2.5
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 9 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Samsung оснастил Galaxy A51 экраном Infinity-O, который обеспечивает стильный внешний вид смартфона. Его корпус по-прежнему выполнен из пластика, но дизайнеры сделали так, чтобы этого не было заметно. Задняя крышка имеет достаточно сложную фактуру, которую производитель называет Prism.
Рамки дисплея не симметричны, но тонкие. В совокупности с качественным AMOLED-дисплеем смартфон дарит превосходные ощущения. 6.5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1800 точек имеет плотность пикселей 405 точек на дюйм. Этого более чем достаточно для любых задач. В настройках можно переключаться между насыщенным и естественным цветовым охватом, что делает телефон универсальным.
Камера в основном хорошо справляется со своей задачей, но без нюансов не обойтись. Да, Galaxy A51 оборудован сверхширокоугольной оптикой, однако без автофокуса сложно "поймать" отличный кадр.
Тут установлен не самый новый процессор Exynos 9611, но его производительности хватает. Он потянет все игры, независимо от того, сколько гигабайт оперативной памяти будет в телефоне: 4 или 6.
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 9 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Samsung Galaxy A50s можно назвать настоящим камерафоном, поскольку он получил достойную 48-мегапиксельную камеру. Там есть немало любопытных режимов, включая Super Slow-mo и ночной режим. Портретный не всегда работает корректно, но это простительно, учитывая отличное качество обычных фотографий. Кадры, сделанные на сверхширокоугольную оптику, получаются искаженными.
Время автономной работы – еще одно достоинство смартфона. Вовнутрь установили аккумулятор на 4000 мАч, которого хватает на сутки или даже двое (все зависит от интенсивности использования). Быстрая зарядка на месте, а ее мощность такая же, как у Galaxy S10.
Если коротко, то экран хороший. Технология Super AMOLED не подвела, поэтому контрастность и яркость очень высокая.
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9610 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 25 МП, передняя 25 МП
- 4000 мАч
Наверняка Samsung Galaxy A50 заинтересует вас наличием встроенного в дисплей сенсора отпечатков пальцев, но не стоит спешить с покупкой только по этой причине. Владельцы смартфона часто негативно отзываются об этой особенности. Дело в том, что данная биометрическая технология работает медленно и нередко ошибается.
Камера делает снимки нормального качества. Сверхширокоугольный объектив действительно поможет "увидеть" то, что не влезает в кадр обычного широкоугольного объектива.
Производительность средняя, но стоит "нагрузить" телефон требовательными к ресурсам программами, сразу же начинают проявляться задержки, которые заметны невооруженным глазом.
Оболочка One UI на базе Android 9 наверняка понравится своими фишками. Производитель уделил особое внимание управлению одной рукой, и это сразу бросается в глаза.
- Android 9.0, One UI
- 6.3" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 8895 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
- Android 10, One UI 2,0
- 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
- Exynos 850 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 32 МП
- 3410 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Samsung до 20000
|Цена
|Samsung Galaxy A31
|13650 руб.
|Samsung Galaxy M21
|14070 руб.
|Samsung Galaxy M30s
|16790 руб.
|Samsung Galaxy A41
|14910 руб.
|Samsung Galaxy A51
|18354 руб.
|Samsung Galaxy A50s
|16769 руб.
|Samsung Galaxy A50
|16799 руб.
|Samsung Galaxy Note 8
|19672 руб.
|Samsung Galaxy A21s
|11969 руб.
|Samsung Galaxy A60
|19415 руб.