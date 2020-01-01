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Лучшие смартфоны Samsung до 20000

Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Samsung Galaxy A31
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A31
Цена: от 13650 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 110672 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
73
Камера
65
Производительность
38
Автономность
89
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy M21
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M21
Цена: от 14070 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 108182 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
72
Камера
65
Производительность
41
Автономность
87
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy M30s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M30s
Цена: от 16790 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 107673 балла
  • Android 10, One UI 2
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
71
Камера
67
Производительность
40
Автономность
90

Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.

Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.

Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.

Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy A41
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A41
Цена: от 14910 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 109822 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.1" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 25 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
76
Камера
65
Производительность
38
Автономность
72
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy A51
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A51
Цена: от 18354 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 113167 баллов
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Exynos 9 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
71
Камера
74
Производительность
40
Автономность
71

Samsung оснастил Galaxy A51 экраном Infinity-O, который обеспечивает стильный внешний вид смартфона. Его корпус по-прежнему выполнен из пластика, но дизайнеры сделали так, чтобы этого не было заметно. Задняя крышка имеет достаточно сложную фактуру, которую производитель называет Prism.

Рамки дисплея не симметричны, но тонкие. В совокупности с качественным AMOLED-дисплеем смартфон дарит превосходные ощущения. 6.5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1800 точек имеет плотность пикселей 405 точек на дюйм. Этого более чем достаточно для любых задач. В настройках можно переключаться между насыщенным и естественным цветовым охватом, что делает телефон универсальным.

Камера в основном хорошо справляется со своей задачей, но без нюансов не обойтись. Да, Galaxy A51 оборудован сверхширокоугольной оптикой, однако без автофокуса сложно "поймать" отличный кадр.

Тут установлен не самый новый процессор Exynos 9611, но его производительности хватает. Он потянет все игры, независимо от того, сколько гигабайт оперативной памяти будет в телефоне: 4 или 6.

Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy A50s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A50s
Цена: от 16769 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 144998 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 9 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
68
Камера
64
Производительность
42
Автономность
77

Samsung Galaxy A50s можно назвать настоящим камерафоном, поскольку он получил достойную 48-мегапиксельную камеру. Там есть немало любопытных режимов, включая Super Slow-mo и ночной режим. Портретный не всегда работает корректно, но это простительно, учитывая отличное качество обычных фотографий. Кадры, сделанные на сверхширокоугольную оптику, получаются искаженными.

Время автономной работы – еще одно достоинство смартфона. Вовнутрь установили аккумулятор на 4000 мАч, которого хватает на сутки или даже двое (все зависит от интенсивности использования). Быстрая зарядка на месте, а ее мощность такая же, как у Galaxy S10.

Если коротко, то экран хороший. Технология Super AMOLED не подвела, поэтому контрастность и яркость очень высокая.

Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy A50
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A50
Цена: от 16799 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 148747 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9610 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 25 МП, передняя 25 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
65
Производительность
42
Автономность
74

Наверняка Samsung Galaxy A50 заинтересует вас наличием встроенного в дисплей сенсора отпечатков пальцев, но не стоит спешить с покупкой только по этой причине. Владельцы смартфона часто негативно отзываются об этой особенности. Дело в том, что данная биометрическая технология работает медленно и нередко ошибается.

Камера делает снимки нормального качества. Сверхширокоугольный объектив действительно поможет "увидеть" то, что не влезает в кадр обычного широкоугольного объектива.

Производительность средняя, но стоит "нагрузить" телефон требовательными к ресурсам программами, сразу же начинают проявляться задержки, которые заметны невооруженным глазом.

Оболочка One UI на базе Android 9 наверняка понравится своими фишками. Производитель уделил особое внимание управлению одной рукой, и это сразу бросается в глаза.

Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy Note 8
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy Note 8
Цена: от 19672 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 172345 баллов
  • Android 9.0, One UI
  • 6.3" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 8895 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3300 мАч
USB Type-C MicroSD IP68
Экран
72
Камера
59
Производительность
52
Автономность
71
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy A21s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A21s
Цена: от 11969 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, One UI 2,0
  • 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
  • Exynos 850 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
60
Камера
62
Производительность
29
Автономность
90
Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy A60
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A60
Цена: от 19415 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 174344 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 32 МП
  • 3410 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
69
Камера
65
Производительность
44
Автономность
66
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Samsung до 20000Цена
Samsung Galaxy A3113650 руб.
Samsung Galaxy M2114070 руб.
Samsung Galaxy M30s16790 руб.
Samsung Galaxy A4114910 руб.
Samsung Galaxy A5118354 руб.
Samsung Galaxy A50s16769 руб.
Samsung Galaxy A5016799 руб.
Samsung Galaxy Note 819672 руб.
Samsung Galaxy A21s11969 руб.
Samsung Galaxy A6019415 руб.
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