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Лучшие смартфоны Samsung до 25000

Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 18 до 25 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Samsung Galaxy S9 Plus
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S9 Plus
Цена: от 24088 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 246544 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C MicroSD IP68
Экран
74
Камера
75
Производительность
64
Автономность
73

Samsung Galaxy S9 Plus стал настоящим сюрпризом для фанатов бренда. Телефон получил ряд новых функций, но и не лишился старых. Во-первых, он оборудован парой 12-мегапиксельных модулей основной камеры, каждый из которых имеет оптический стабилизатор. Во-вторых, вместо одного динамика, здесь используется два, которые образовывают стереозвучание. В третьих, корпус новинки по-прежнему водонепроницаем благодаря сертификации IP68.

Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy M31s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M31s
Цена: от 20999 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.46" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
71
Камера
75
Производительность
44
Автономность
87
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A71
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A71
Цена: от 22985 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 205274 балла
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
69
Камера
73
Производительность
55
Автономность
81

Смартфон Galaxy A71 выглядит аккуратно за счет довольно тонких рамок, несмотря на пластиковый корпус. Он напоминает отполированный алюминий, но ради справедливости стоит отметить, что поверхность корпуса приятная на ощупь. Он также удобно лежит в руке.

Преимущество этой модели перед многими конкурентами заключается в том, что она оборудована 3.5 мм аудиоразъемом. Порт становится не актуальным, однако всегда радует возможность подключить старые проводные наушники. Автономность – еще одно достоинство A71, ибо он с легкостью выдерживает полтора дня. В тесте PCMark он показал отличный результат в 11 часов и 20 минут.

Производительность тоже сильная сторона гаджета благодаря процессору от Qualcomm. Snapdragon 730 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти может дать фору многим своим соперникам в среднем ценовом диапазоне. Не стоит и говорить, что фирменная оболочка One UI 2.0 работает без задержек и фризов, не говоря уже о вылетах приложений.

Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy S9
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S9
Цена: от 21358 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 245445 баллов
  • Android 10, One UI 2,1
  • 5.8" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
USB Type-C MicroSD IP68
Экран
75
Камера
71
Производительность
60
Автономность
67

Samsung Galaxy S9 является улучшенной версией своего предшественника. Производитель поработал над эргономикой, перенеся сканер отпечатков пальцев под объектив камеры. Также он оснастил свой новый флагман стереодинамиками, которые поддерживают технологию Dolby Atmos, благодаря чему они могут дарить пользователю объемное звучание.

Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy M31
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M31
Цена: от 20999 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 108672 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
72
Камера
79
Производительность
41
Автономность
87
Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy M21
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M21
Цена: от 14070 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 108182 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
72
Камера
65
Производительность
41
Автономность
87
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy M30s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M30s
Цена: от 16790 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 107673 балла
  • Android 10, One UI 2
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
71
Камера
67
Производительность
40
Автономность
90

Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.

Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.

Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.

Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy A41
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A41
Цена: от 14910 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 109822 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.1" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 25 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
76
Камера
65
Производительность
38
Автономность
72
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy A51
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A51
Цена: от 18354 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 67 из 100
AnTuTu: 113167 баллов
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Exynos 9 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
71
Камера
74
Производительность
40
Автономность
71

Samsung оснастил Galaxy A51 экраном Infinity-O, который обеспечивает стильный внешний вид смартфона. Его корпус по-прежнему выполнен из пластика, но дизайнеры сделали так, чтобы этого не было заметно. Задняя крышка имеет достаточно сложную фактуру, которую производитель называет Prism.

Рамки дисплея не симметричны, но тонкие. В совокупности с качественным AMOLED-дисплеем смартфон дарит превосходные ощущения. 6.5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1800 точек имеет плотность пикселей 405 точек на дюйм. Этого более чем достаточно для любых задач. В настройках можно переключаться между насыщенным и естественным цветовым охватом, что делает телефон универсальным.

Камера в основном хорошо справляется со своей задачей, но без нюансов не обойтись. Да, Galaxy A51 оборудован сверхширокоугольной оптикой, однако без автофокуса сложно "поймать" отличный кадр.

Тут установлен не самый новый процессор Exynos 9611, но его производительности хватает. Он потянет все игры, независимо от того, сколько гигабайт оперативной памяти будет в телефоне: 4 или 6.

Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy A50s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A50s
Цена: от 16769 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 144998 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 9 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
68
Камера
64
Производительность
42
Автономность
77

Samsung Galaxy A50s можно назвать настоящим камерафоном, поскольку он получил достойную 48-мегапиксельную камеру. Там есть немало любопытных режимов, включая Super Slow-mo и ночной режим. Портретный не всегда работает корректно, но это простительно, учитывая отличное качество обычных фотографий. Кадры, сделанные на сверхширокоугольную оптику, получаются искаженными.

Время автономной работы – еще одно достоинство смартфона. Вовнутрь установили аккумулятор на 4000 мАч, которого хватает на сутки или даже двое (все зависит от интенсивности использования). Быстрая зарядка на месте, а ее мощность такая же, как у Galaxy S10.

Если коротко, то экран хороший. Технология Super AMOLED не подвела, поэтому контрастность и яркость очень высокая.

Подробные характеристики
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Samsung Galaxy M3120999 руб.
Samsung Galaxy M2114070 руб.
Samsung Galaxy M30s16790 руб.
Samsung Galaxy A4114910 руб.
Samsung Galaxy A5118354 руб.
Samsung Galaxy A50s16769 руб.
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