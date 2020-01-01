USB Type-C MicroSD

Смартфон Galaxy A71 выглядит аккуратно за счет довольно тонких рамок, несмотря на пластиковый корпус. Он напоминает отполированный алюминий, но ради справедливости стоит отметить, что поверхность корпуса приятная на ощупь. Он также удобно лежит в руке.

Преимущество этой модели перед многими конкурентами заключается в том, что она оборудована 3.5 мм аудиоразъемом. Порт становится не актуальным, однако всегда радует возможность подключить старые проводные наушники. Автономность – еще одно достоинство A71, ибо он с легкостью выдерживает полтора дня. В тесте PCMark он показал отличный результат в 11 часов и 20 минут.

Производительность тоже сильная сторона гаджета благодаря процессору от Qualcomm. Snapdragon 730 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти может дать фору многим своим соперникам в среднем ценовом диапазоне. Не стоит и говорить, что фирменная оболочка One UI 2.0 работает без задержек и фризов, не говоря уже о вылетах приложений.