Лучшие смартфоны Samsung до 25000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 18 до 25 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
Samsung Galaxy S9 Plus стал настоящим сюрпризом для фанатов бренда. Телефон получил ряд новых функций, но и не лишился старых. Во-первых, он оборудован парой 12-мегапиксельных модулей основной камеры, каждый из которых имеет оптический стабилизатор. Во-вторых, вместо одного динамика, здесь используется два, которые образовывают стереозвучание. В третьих, корпус новинки по-прежнему водонепроницаем благодаря сертификации IP68.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.46" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
- Android 10, One UI 2.5
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Смартфон Galaxy A71 выглядит аккуратно за счет довольно тонких рамок, несмотря на пластиковый корпус. Он напоминает отполированный алюминий, но ради справедливости стоит отметить, что поверхность корпуса приятная на ощупь. Он также удобно лежит в руке.
Преимущество этой модели перед многими конкурентами заключается в том, что она оборудована 3.5 мм аудиоразъемом. Порт становится не актуальным, однако всегда радует возможность подключить старые проводные наушники. Автономность – еще одно достоинство A71, ибо он с легкостью выдерживает полтора дня. В тесте PCMark он показал отличный результат в 11 часов и 20 минут.
Производительность тоже сильная сторона гаджета благодаря процессору от Qualcomm. Snapdragon 730 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти может дать фору многим своим соперникам в среднем ценовом диапазоне. Не стоит и говорить, что фирменная оболочка One UI 2.0 работает без задержек и фризов, не говоря уже о вылетах приложений.
- Android 10, One UI 2,1
- 5.8" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Samsung Galaxy S9 является улучшенной версией своего предшественника. Производитель поработал над эргономикой, перенеся сканер отпечатков пальцев под объектив камеры. Также он оснастил свой новый флагман стереодинамиками, которые поддерживают технологию Dolby Atmos, благодаря чему они могут дарить пользователю объемное звучание.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 6000 мАч
- Android 10, One UI 2
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 6000 мАч
Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.
Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.
Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.1" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 3500 мАч
- Android 10, One UI 2.5
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 9 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Samsung оснастил Galaxy A51 экраном Infinity-O, который обеспечивает стильный внешний вид смартфона. Его корпус по-прежнему выполнен из пластика, но дизайнеры сделали так, чтобы этого не было заметно. Задняя крышка имеет достаточно сложную фактуру, которую производитель называет Prism.
Рамки дисплея не симметричны, но тонкие. В совокупности с качественным AMOLED-дисплеем смартфон дарит превосходные ощущения. 6.5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1800 точек имеет плотность пикселей 405 точек на дюйм. Этого более чем достаточно для любых задач. В настройках можно переключаться между насыщенным и естественным цветовым охватом, что делает телефон универсальным.
Камера в основном хорошо справляется со своей задачей, но без нюансов не обойтись. Да, Galaxy A51 оборудован сверхширокоугольной оптикой, однако без автофокуса сложно "поймать" отличный кадр.
Тут установлен не самый новый процессор Exynos 9611, но его производительности хватает. Он потянет все игры, независимо от того, сколько гигабайт оперативной памяти будет в телефоне: 4 или 6.
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 9 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Samsung Galaxy A50s можно назвать настоящим камерафоном, поскольку он получил достойную 48-мегапиксельную камеру. Там есть немало любопытных режимов, включая Super Slow-mo и ночной режим. Портретный не всегда работает корректно, но это простительно, учитывая отличное качество обычных фотографий. Кадры, сделанные на сверхширокоугольную оптику, получаются искаженными.
Время автономной работы – еще одно достоинство смартфона. Вовнутрь установили аккумулятор на 4000 мАч, которого хватает на сутки или даже двое (все зависит от интенсивности использования). Быстрая зарядка на месте, а ее мощность такая же, как у Galaxy S10.
Если коротко, то экран хороший. Технология Super AMOLED не подвела, поэтому контрастность и яркость очень высокая.
|Топ-10 лучших телефонов Samsung до 25000
|Цена
|Samsung Galaxy S9 Plus
|24088 руб.
|Samsung Galaxy M31s
|20999 руб.
|Samsung Galaxy A71
|22985 руб.
|Samsung Galaxy S9
|21358 руб.
|Samsung Galaxy M31
|20999 руб.
|Samsung Galaxy M21
|14070 руб.
|Samsung Galaxy M30s
|16790 руб.
|Samsung Galaxy A41
|14910 руб.
|Samsung Galaxy A51
|18354 руб.
|Samsung Galaxy A50s
|16769 руб.