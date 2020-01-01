USB Type-C MicroSD IP68

Samsung Galaxy Note 9 – отличное предложение, особенно если узнаете, что цена на него упала чуть ли не в 2 раза с момента старта продаж. Конечно, тут нет встроенного в экран датчика отпечатков пальцев, а установленный сенсор находится не на самом удачном месте.

Камера смартфона по-прежнему актуальная за счет качественной видеосъемки. Да, без сверхширокоугольной съемки обойтись трудно, если вы часто фотографируетесь. Имейте в виду, что здесь используется только широкоугольный и телеобъектив с двукратным приближением.

Аккумулятор заряжается быстро, а емкости на 4000 мАч точно хватит на целый день автономной работы.