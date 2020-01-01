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Лучшие смартфоны Samsung до 30000

Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 21 до 30 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Samsung Galaxy Note 9
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy Note 9
Цена: от 30282 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 75 из 100
AnTuTu: 249276 баллов
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD IP68
Экран
76
Камера
76
Производительность
67
Автономность
79

Samsung Galaxy Note 9 – отличное предложение, особенно если узнаете, что цена на него упала чуть ли не в 2 раза с момента старта продаж. Конечно, тут нет встроенного в экран датчика отпечатков пальцев, а установленный сенсор находится не на самом удачном месте.

Камера смартфона по-прежнему актуальная за счет качественной видеосъемки. Да, без сверхширокоугольной съемки обойтись трудно, если вы часто фотографируетесь. Имейте в виду, что здесь используется только широкоугольный и телеобъектив с двукратным приближением.

Аккумулятор заряжается быстро, а емкости на 4000 мАч точно хватит на целый день автономной работы.

Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy M51
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M51
Цена: от 28298 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 206548 баллов
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 7000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
73
Камера
69
Производительность
55
Автономность
90
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy S9 Plus
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S9 Plus
Цена: от 24088 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 246544 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C MicroSD IP68
Экран
74
Камера
75
Производительность
64
Автономность
73

Samsung Galaxy S9 Plus стал настоящим сюрпризом для фанатов бренда. Телефон получил ряд новых функций, но и не лишился старых. Во-первых, он оборудован парой 12-мегапиксельных модулей основной камеры, каждый из которых имеет оптический стабилизатор. Во-вторых, вместо одного динамика, здесь используется два, которые образовывают стереозвучание. В третьих, корпус новинки по-прежнему водонепроницаем благодаря сертификации IP68.

Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy M31s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M31s
Цена: от 20999 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.46" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
71
Камера
75
Производительность
44
Автономность
87
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy A71
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A71
Цена: от 22985 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 205274 балла
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
69
Камера
73
Производительность
55
Автономность
81

Смартфон Galaxy A71 выглядит аккуратно за счет довольно тонких рамок, несмотря на пластиковый корпус. Он напоминает отполированный алюминий, но ради справедливости стоит отметить, что поверхность корпуса приятная на ощупь. Он также удобно лежит в руке.

Преимущество этой модели перед многими конкурентами заключается в том, что она оборудована 3.5 мм аудиоразъемом. Порт становится не актуальным, однако всегда радует возможность подключить старые проводные наушники. Автономность – еще одно достоинство A71, ибо он с легкостью выдерживает полтора дня. В тесте PCMark он показал отличный результат в 11 часов и 20 минут.

Производительность тоже сильная сторона гаджета благодаря процессору от Qualcomm. Snapdragon 730 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти может дать фору многим своим соперникам в среднем ценовом диапазоне. Не стоит и говорить, что фирменная оболочка One UI 2.0 работает без задержек и фризов, не говоря уже о вылетах приложений.

Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy S9
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S9
Цена: от 21358 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 245445 баллов
  • Android 10, One UI 2,1
  • 5.8" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
USB Type-C MicroSD IP68
Экран
75
Камера
71
Производительность
60
Автономность
67

Samsung Galaxy S9 является улучшенной версией своего предшественника. Производитель поработал над эргономикой, перенеся сканер отпечатков пальцев под объектив камеры. Также он оснастил свой новый флагман стереодинамиками, которые поддерживают технологию Dolby Atmos, благодаря чему они могут дарить пользователю объемное звучание.

Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy M31
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M31
Цена: от 20999 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 108672 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
72
Камера
79
Производительность
41
Автономность
87
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy A70s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A70s
Цена: от 26452 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 170122 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4500 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
70
Камера
73
Производительность
47
Автономность
80

Samsung Galaxy A70s имеет привлекательный внешний вид, а главным его достоинством является камера. Она получила три объектива, и самым любопытным является сверхширокоугольный. Его преимущество в том, что благодаря расширенному углу охвата в кадр помещается больше объектов. Расстраивает отсутствие автофокуса для этого объектива.

Процессор Snapdragon 675 имеет серьезный запас мощности, которой хватит на несколько лет вперед. Сравнительные тесты показывают, что Galaxy A70s практически такой же быстрый, как флагманские аппараты, поэтому его смело можно брать для игровых нужд.

Экран большой, а с учетом большого разрешения он еще и весьма качественный. Матрица яркая, а в параметрах дисплея полно различных опций от настройки цветопередачи до масштабирования.

Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy A80
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A80
Цена: от 30440 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 213844 балла
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.7" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 48 МП
  • 3700 мАч
USB Type-C
Экран
68
Камера
74
Производительность
56
Автономность
71

Samsung Galaxy A80 получил уникальную основную камеру, которая также играет роль фронтальной благодаря современному механизму. Она красиво поворачивается и в нужный момент позволяет делать достойные селфи. Хрупкость этого механизма является недостатком гаджета.

Благодаря вышеупомянутому нововведению инженерам удалось отказаться от вырезов и отверстий в дисплее. Он выглядит на самом деле безграничным, а высокое разрешение и технология AMOLED обеспечивают хорошую четкость, цветопередачу и контрастность.

Как только включите запись в 4K, то заметите, что перестает работать стабилизация – без нее картинка сильно портится. Также наблюдаются проблемы с съемкой в 1080p, поэтому не стоит покупать телефон для этих целей.

Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy M30s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M30s
Цена: от 16790 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 107673 балла
  • Android 10, One UI 2
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 6000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
71
Камера
67
Производительность
40
Автономность
90

Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.

Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.

Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.

Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Samsung до 30000Цена
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Samsung Galaxy M31s20999 руб.
Samsung Galaxy A7122985 руб.
Samsung Galaxy S921358 руб.
Samsung Galaxy M3120999 руб.
Samsung Galaxy A70s26452 руб.
Samsung Galaxy A8030440 руб.
Samsung Galaxy M30s16790 руб.
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