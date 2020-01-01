Лучшие смартфоны Samsung до 35000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 25 до 35 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10, One UI 2,5
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Samsung Galaxy Note 9 – отличное предложение, особенно если узнаете, что цена на него упала чуть ли не в 2 раза с момента старта продаж. Конечно, тут нет встроенного в экран датчика отпечатков пальцев, а установленный сенсор находится не на самом удачном месте.
Камера смартфона по-прежнему актуальная за счет качественной видеосъемки. Да, без сверхширокоугольной съемки обойтись трудно, если вы часто фотографируетесь. Имейте в виду, что здесь используется только широкоугольный и телеобъектив с двукратным приближением.
Аккумулятор заряжается быстро, а емкости на 4000 мАч точно хватит на целый день автономной работы.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 7000 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
Samsung Galaxy S9 Plus стал настоящим сюрпризом для фанатов бренда. Телефон получил ряд новых функций, но и не лишился старых. Во-первых, он оборудован парой 12-мегапиксельных модулей основной камеры, каждый из которых имеет оптический стабилизатор. Во-вторых, вместо одного динамика, здесь используется два, которые образовывают стереозвучание. В третьих, корпус новинки по-прежнему водонепроницаем благодаря сертификации IP68.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.46" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
- Android 10, One UI 2.5
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Смартфон Galaxy A71 выглядит аккуратно за счет довольно тонких рамок, несмотря на пластиковый корпус. Он напоминает отполированный алюминий, но ради справедливости стоит отметить, что поверхность корпуса приятная на ощупь. Он также удобно лежит в руке.
Преимущество этой модели перед многими конкурентами заключается в том, что она оборудована 3.5 мм аудиоразъемом. Порт становится не актуальным, однако всегда радует возможность подключить старые проводные наушники. Автономность – еще одно достоинство A71, ибо он с легкостью выдерживает полтора дня. В тесте PCMark он показал отличный результат в 11 часов и 20 минут.
Производительность тоже сильная сторона гаджета благодаря процессору от Qualcomm. Snapdragon 730 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти может дать фору многим своим соперникам в среднем ценовом диапазоне. Не стоит и говорить, что фирменная оболочка One UI 2.0 работает без задержек и фризов, не говоря уже о вылетах приложений.
- Android 10, One UI 2,1
- 5.8" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Samsung Galaxy S9 является улучшенной версией своего предшественника. Производитель поработал над эргономикой, перенеся сканер отпечатков пальцев под объектив камеры. Также он оснастил свой новый флагман стереодинамиками, которые поддерживают технологию Dolby Atmos, благодаря чему они могут дарить пользователю объемное звучание.
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Samsung Galaxy A70s имеет привлекательный внешний вид, а главным его достоинством является камера. Она получила три объектива, и самым любопытным является сверхширокоугольный. Его преимущество в том, что благодаря расширенному углу охвата в кадр помещается больше объектов. Расстраивает отсутствие автофокуса для этого объектива.
Процессор Snapdragon 675 имеет серьезный запас мощности, которой хватит на несколько лет вперед. Сравнительные тесты показывают, что Galaxy A70s практически такой же быстрый, как флагманские аппараты, поэтому его смело можно брать для игровых нужд.
Экран большой, а с учетом большого разрешения он еще и весьма качественный. Матрица яркая, а в параметрах дисплея полно различных опций от настройки цветопередачи до масштабирования.
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 48 МП
- 3700 мАч
Samsung Galaxy A80 получил уникальную основную камеру, которая также играет роль фронтальной благодаря современному механизму. Она красиво поворачивается и в нужный момент позволяет делать достойные селфи. Хрупкость этого механизма является недостатком гаджета.
Благодаря вышеупомянутому нововведению инженерам удалось отказаться от вырезов и отверстий в дисплее. Он выглядит на самом деле безграничным, а высокое разрешение и технология AMOLED обеспечивают хорошую четкость, цветопередачу и контрастность.
Как только включите запись в 4K, то заметите, что перестает работать стабилизация – без нее картинка сильно портится. Также наблюдаются проблемы с съемкой в 1080p, поэтому не стоит покупать телефон для этих целей.
|Топ-10 лучших телефонов Samsung до 35000
|Цена
|Samsung Galaxy Note 10 Lite
|32537 руб.
|Samsung Galaxy Note 9
|30282 руб.
|Samsung Galaxy M51
|28298 руб.
|Samsung Galaxy S9 Plus
|24088 руб.
|Samsung Galaxy M31s
|20999 руб.
|Samsung Galaxy A71
|22985 руб.
|Samsung Galaxy S9
|21358 руб.
|Samsung Galaxy M31
|20999 руб.
|Samsung Galaxy A70s
|26452 руб.
|Samsung Galaxy A80
|30440 руб.