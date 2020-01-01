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Лучшие смартфоны Samsung до 8000

Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Samsung Galaxy A01
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A01
Цена: от 5459 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 70982 балла
  • Android 10.0, One UI 2
  • 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
58
Камера
50
Производительность
22
Автономность
57
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy A10
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A10
Цена: от 7245 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 52 из 100
AnTuTu: 85160 баллов
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Exynos 7 Octa 7884 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3400 мАч
MicroSD
Экран
55
Камера
46
Производительность
26
Автономность
59

Samsung Galaxy A10 является самым продаваемым смартфоном бренда в России, и этому есть вполне веские причины. В первую очередь данная модель подкупает дизайном, поскольку она выглядит точно так же, как остальные аппараты линейки. Компании пришлось сделать камеру одинарной, заменить AMOLED-дисплей на IPS и USB Type-C на устаревший MicroUSB.

От покупки Galaxy A10 может оттолкнуть его игровые возможности. Потому мы рекомендуем взять другую модель с более мощным чипсетом.

Дизайн получился минималистическим, но в то же самое время и эргономичным за счет нового форм-фактора. Здесь нет датчика отпечатков пальце, а сканера лица лучше бы вообще не было. Последний работает нестабильно, а как только начинаются проблемы с освещением он перестает узнавать пользователя.

Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy J7 (2017)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J7 (2017)
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 9.0, TouchWiz UI
  • 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
  • Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 13 МП
  • 3600 мАч
MicroSD IP54
Экран
59
Камера
47
Производительность
24
Автономность
69
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy J5 (2017)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J5 (2017)
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
AnTuTu: 46717 баллов
  • Android 9.0, TouchWiz UI
  • 5.2" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
  • Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 13 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
49
Камера
47
Производительность
20
Автономность
63
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy J4
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J4
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 46 из 100
AnTuTu: 42934 балла
  • Android 9.0, One UI
  • 5.5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
  • Exynos 7 Quad 7570 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
55
Камера
45
Производительность
17
Автономность
55

Samsung Galaxy J4 — бюджетный смартфон в пластиковом корпусе и поддержкой двух сим-карт. При этом, он оснащен отдельным слотом для карты памяти объемом до 200 ГБ. Дизайн понравится тем, кто фанатеет от съемной крышки с аккумулятором, который, кстати, имеет емкость 3000 мАч. Телефон продается в двух конфигурациях памяти: 2/16 и 3/32 ГБ.

Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy J7 (2016)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J7 (2016)
Цена: от 6815 р.
Вышел: больше 4 лет назад
Общая оценка: 44 из 100
AnTuTu: 44833 балла
  • Android 8.1, Experience UI
  • 5.5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
  • Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3300 мАч
MicroSD
Экран
49
Камера
42
Производительность
22
Автономность
66
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy J3 (2017)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J3 (2017)
Цена: от 7340 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 43 из 100
AnTuTu: 37889 баллов
  • Android 9.0,
  • 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • Exynos 7 Quad 7570 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 2400 мАч
MicroSD
Экран
48
Камера
42
Производительность
17
Автономность
49

Samsung Galaxy J3 (2017) получил приятный как на вид, так и на ощупь металлический корпус. Сверху и снизу задней панели присутствуют пластиковые вставки под антенны, однако они не бросаются в глаза.

Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy J2 Core
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J2 Core
Цена: от 5237 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 43 из 100
AnTuTu: 38134 балла
  • Android 8.1, Android Go
  • 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
  • Exynos 7 Quad 7570 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 2600 мАч
MicroSD
Экран
47
Камера
39
Производительность
18
Автономность
51

Samsung Galaxy J2 Core — первый смартфон компании, построенный на платформе Android Go. У него неприметный экран с соотношением сторон 16:9, поликарбонатный корпус с высокой устойчивостью к факторам окружающей среды и слабая производительность комплектующих.

Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy J2 (2018)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy J2 (2018)
Цена: от 5135 р.
Вышел: почти 3 года назад
Общая оценка: 42 из 100
AnTuTu: 34045 баллов
  • Android 8.0, Experience UI
  • 5" Super AMOLED дисплей (540 x 960)
  • Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 2600 мАч
MicroSD
Экран
49
Камера
41
Производительность
15
Автономность
47
Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy A3 (2016)
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A3 (2016)
Цена: от 7337 р.
Вышел: почти 5 лет назад
Общая оценка: 39 из 100
AnTuTu: 34854 балла
  • Android 7.0, TouchWiz
  • 4.7" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
  • Exynos 7578 - 4 ядра, 1.5 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 2300 мАч
MicroSD
Экран
50
Камера
42
Производительность
17
Автономность
44
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Samsung до 8000Цена
Samsung Galaxy A015459 руб.
Samsung Galaxy A107245 руб.
Samsung Galaxy J7 (2017)7340 руб.
Samsung Galaxy J5 (2017)7340 руб.
Samsung Galaxy J47340 руб.
Samsung Galaxy J7 (2016)6815 руб.
Samsung Galaxy J3 (2017)7340 руб.
Samsung Galaxy J2 Core5237 руб.
Samsung Galaxy J2 (2018)5135 руб.
Samsung Galaxy A3 (2016)7337 руб.
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