Лучшие смартфоны Samsung до 8000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
- Android 10.0, One UI 2
- 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Exynos 7 Octa 7884 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
Samsung Galaxy A10 является самым продаваемым смартфоном бренда в России, и этому есть вполне веские причины. В первую очередь данная модель подкупает дизайном, поскольку она выглядит точно так же, как остальные аппараты линейки. Компании пришлось сделать камеру одинарной, заменить AMOLED-дисплей на IPS и USB Type-C на устаревший MicroUSB.
От покупки Galaxy A10 может оттолкнуть его игровые возможности. Потому мы рекомендуем взять другую модель с более мощным чипсетом.
Дизайн получился минималистическим, но в то же самое время и эргономичным за счет нового форм-фактора. Здесь нет датчика отпечатков пальце, а сканера лица лучше бы вообще не было. Последний работает нестабильно, а как только начинаются проблемы с освещением он перестает узнавать пользователя.
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3600 мАч
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.2" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3000 мАч
- Android 9.0, One UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Exynos 7 Quad 7570 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Samsung Galaxy J4 — бюджетный смартфон в пластиковом корпусе и поддержкой двух сим-карт. При этом, он оснащен отдельным слотом для карты памяти объемом до 200 ГБ. Дизайн понравится тем, кто фанатеет от съемной крышки с аккумулятором, который, кстати, имеет емкость 3000 мАч. Телефон продается в двух конфигурациях памяти: 2/16 и 3/32 ГБ.
- Android 8.1, Experience UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Exynos 7 Octa 7870 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3300 мАч
- Android 9.0,
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Exynos 7 Quad 7570 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 2400 мАч
Samsung Galaxy J3 (2017) получил приятный как на вид, так и на ощупь металлический корпус. Сверху и снизу задней панели присутствуют пластиковые вставки под антенны, однако они не бросаются в глаза.
- Android 8.1, Android Go
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- Exynos 7 Quad 7570 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
Samsung Galaxy J2 Core — первый смартфон компании, построенный на платформе Android Go. У него неприметный экран с соотношением сторон 16:9, поликарбонатный корпус с высокой устойчивостью к факторам окружающей среды и слабая производительность комплектующих.
- Android 8.0, Experience UI
- 5" Super AMOLED дисплей (540 x 960)
- Qualcomm Snapdragon 425 - 4 ядра, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
- Android 7.0, TouchWiz
- 4.7" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Exynos 7578 - 4 ядра, 1.5 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 2300 мАч
|Топ-10 лучших телефонов Samsung до 8000
|Цена
|Samsung Galaxy A01
|5459 руб.
|Samsung Galaxy A10
|7245 руб.
|Samsung Galaxy J7 (2017)
|7340 руб.
|Samsung Galaxy J5 (2017)
|7340 руб.
|Samsung Galaxy J4
|7340 руб.
|Samsung Galaxy J7 (2016)
|6815 руб.
|Samsung Galaxy J3 (2017)
|7340 руб.
|Samsung Galaxy J2 Core
|5237 руб.
|Samsung Galaxy J2 (2018)
|5135 руб.
|Samsung Galaxy A3 (2016)
|7337 руб.