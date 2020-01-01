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Каталог смартфонов Sony

Sony Xperia 10 II
Характеристики Характеристики Sony Xperia 10 II
Android 10.0,
6" OLED дисплей (1080 x 2520)
Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 8 МП
3600 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia 1 II
Характеристики Характеристики Sony Xperia 1 II
Android 10.0,
6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 8 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia L4
Характеристики Характеристики Sony Xperia L4
Android 9.0,
6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1680)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
3580 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia 5
Характеристики Характеристики Sony Xperia 5
Android 10,
6.1" OLED дисплей (1080 x 2520)
Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 8 МП
3140 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia 1
Характеристики Характеристики Sony Xperia 1
Android 10,
6.5" OLED дисплей (1644 x 3840)
Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 8 МП
3300 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia 10 Plus
Характеристики Характеристики Sony Xperia 10 Plus
Android 10,
6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2520)
Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 8 МП
3000 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia 10
Характеристики Характеристики Sony Xperia 10
Android 10,
6" IPS LCD дисплей (1080 x 2520)
Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
2870 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia L3
Характеристики Характеристики Sony Xperia L3
Android 8.0,
5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1570)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
3300 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia XZ3
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ3
Android 10,
6" OLED дисплей (1440 x 2880)
Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 19 МП, передняя 13 МП
3330 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia XA2 Plus
Характеристики Характеристики Sony Xperia XA2 Plus
Android 8.0,
6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 23 МП, передняя 8 МП
3580 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia XZ2 Compact
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ2 Compact
Android 10,
5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
2870 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia XZ2
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ2
Android 10,
5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
Qualcomm Snapdragon 845 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 19 МП, передняя 5 МП
3180 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia XZ1
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ1
Android 9.0,
5.2" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 19 МП, передняя 13 МП
2700 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia XA1 Plus Dual
Характеристики Характеристики Sony Xperia XA1 Plus Dual
Android 8.0, Stock Android
5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
MediaTek MT6757 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 23 МП, передняя 8 МП
3430 мАч
Подробные характеристики

Sony Xperia XZ Premium
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ Premium
Android 9.0,
5.5" IPS LCD дисплей (2160 x 3840)
Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 19 МП, передняя 13 МП
3230 мАч
Подробные характеристики
Каталог смартфонов SonyЦена
Sony Xperia 10 II33590 руб.
Sony Xperia 1 II83999 руб.
Sony Xperia L4-
Sony Xperia 546715 руб.
Sony Xperia 183990 руб.
Sony Xperia 10 Plus29390 руб.
Sony Xperia 1027290 руб.
Sony Xperia L315740 руб.
Sony Xperia XZ338840 руб.
Sony Xperia XA2 Plus6290 руб.
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