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Лучшие смартфоны Sony до 20000

Ищете лучшие смартфоны Сони стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-1 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Sony Xperia L3
Характеристики Характеристики Sony Xperia L3
Цена: от 15740 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 76634 балла
  • Android 8.0,
  • 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1570)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3300 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
57
Камера
50
Производительность
25
Автономность
60

Sony Xperia L3 — модель бюджетного класса с узнаваемым дизайном. Ее экран имеет вытянутую форму, что позитивно сказывается удобстве использования. В смартфоне оказался удачный процессор от MediaTek, однако основная камера делает портретные фотографии не лучшего качества.

Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Sony до 20000Цена
Sony Xperia L315740 руб.
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