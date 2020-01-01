Лучшие смартфоны Sony до 20000
Ищете лучшие смартфоны Сони стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-1 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 15740 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 51 из 100
AnTuTu: 76634 балла
- Android 8.0,
- 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1570)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
57
Камера
50
Производительность
25
Автономность
60
Sony Xperia L3 — модель бюджетного класса с узнаваемым дизайном. Ее экран имеет вытянутую форму, что позитивно сказывается удобстве использования. В смартфоне оказался удачный процессор от MediaTek, однако основная камера делает портретные фотографии не лучшего качества.
|Топ-10 лучших телефонов Sony до 20000
|Цена
|Sony Xperia L3
|15740 руб.