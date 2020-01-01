Лучшие смартфоны Sony до 30000
Ищете лучшие смартфоны Сони стоимостью от 21 до 30 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-3 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 29390 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 129112 баллов
- Android 10,
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
65
Камера
59
Производительность
36
Автономность
60
Цена: от 27290 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 149745 баллов
- Android 9.0,
- 5.2" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 2700 мАч
USB Type-C MicroSD IP65
Экран
61
Камера
58
Производительность
45
Автономность
61
Цена: от 27290 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 58 из 100
AnTuTu: 89244 балла
- Android 10,
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 2870 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
54
Производительность
37
Автономность
54
|Топ-10 лучших телефонов Sony до 30000
|Цена
|Sony Xperia 10 Plus
|29390 руб.
|Sony Xperia XZ1
|27290 руб.
|Sony Xperia 10
|27290 руб.