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Лучшие смартфоны Sony до 30000

Ищете лучшие смартфоны Сони стоимостью от 21 до 30 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-3 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Sony Xperia 10 Plus
Характеристики Характеристики Sony Xperia 10 Plus
Цена: от 29390 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 129112 баллов
  • Android 10,
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2520)
  • Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
65
Камера
59
Производительность
36
Автономность
60
Подробные характеристики
#2

Sony Xperia XZ1
Характеристики Характеристики Sony Xperia XZ1
Цена: от 27290 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 149745 баллов
  • Android 9.0,
  • 5.2" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 835 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 19 МП, передняя 13 МП
  • 2700 мАч
USB Type-C MicroSD IP65
Экран
61
Камера
58
Производительность
45
Автономность
61
Подробные характеристики
#3

Sony Xperia 10
Характеристики Характеристики Sony Xperia 10
Цена: от 27290 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 58 из 100
AnTuTu: 89244 балла
  • Android 10,
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2520)
  • Qualcomm Snapdragon 630 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 2870 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
67
Камера
54
Производительность
37
Автономность
54
Подробные характеристики
Топ-10 лучших телефонов Sony до 30000Цена
Sony Xperia 10 Plus29390 руб.
Sony Xperia XZ127290 руб.
Sony Xperia 1027290 руб.
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