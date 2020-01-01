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Каталог смартфонов Vivo

Vivo V19 Neo
Характеристики Характеристики Vivo V19 Neo
Android 10, Funtouch 10
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Подробные характеристики

Vivo X50 Pro
Характеристики Характеристики Vivo X50 Pro
Android 10, FunTouch OS 10.5
6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4315 мАч
Подробные характеристики

Vivo X50
Характеристики Характеристики Vivo X50
Android 10, FunTouch OS 10.5
6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4200 мАч
Подробные характеристики

Vivo Y30
Характеристики Характеристики Vivo Y30
Android 10, FunTouch OS 10
6.47" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Vivo Y50
Характеристики Характеристики Vivo Y50
Android 10.0, Funtouch 10.0
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Vivo V19
Характеристики Характеристики Vivo V19
Android 10, Funtouch 10
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Подробные характеристики

Vivo NEX 3S
Характеристики Характеристики Vivo NEX 3S
Android 10.0, Funtouch 10.0
6.89" AMOLED дисплей (1080 x 2256)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4500 мАч
Подробные характеристики

Vivo Z6
Характеристики Характеристики Vivo Z6
Android 10.0, Funtouch 10.0
6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Vivo X30 Pro
Характеристики Характеристики Vivo X30 Pro
Android 10, Funtouch 10.0
6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Exynos 9 Octa 980 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
4350 мАч
Подробные характеристики

Vivo X30
Характеристики Характеристики Vivo X30
Android 9.0, Funtouch 10.0
6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Exynos 9 Octa 980 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
4350 мАч
Подробные характеристики

Vivo Y19
Характеристики Характеристики Vivo Y19
Android 9.0, Funtouch 9.2
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Vivo V17
Характеристики Характеристики Vivo V17
Android 9.0, Funtouch 9.2
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Подробные характеристики

Vivo Y11 (2019)
Характеристики Характеристики Vivo Y11 (2019)
Android 9.0, Funtouch 9.1
6.35" IPS LCD дисплей (720 x 1544)
Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Vivo NEX 3
Характеристики Характеристики Vivo NEX 3
Android 10, Funtouch 10
6.89" Super AMOLED дисплей (1080 x 2256)
Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4500 мАч
Подробные характеристики

Vivo V17 Neo
Характеристики Характеристики Vivo V17 Neo
Android 9.0, Funtouch 9
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio P65 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Подробные характеристики

Vivo V17 Pro
Характеристики Характеристики Vivo V17 Pro
Android 9.0, Funtouch 9.1
6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2432)
Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4100 мАч
Подробные характеристики

Vivo Z1x
Характеристики Характеристики Vivo Z1x
Android 10, Funtouch 10
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Подробные характеристики

Vivo Z5x
Характеристики Характеристики Vivo Z5x
Android 9.0, Funtouch 9
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Подробные характеристики

Vivo Y91c
Характеристики Характеристики Vivo Y91c
Android 8.1, Funtouch 4.5
6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
4030 мАч
Подробные характеристики

Vivo V15
Характеристики Характеристики Vivo V15
Android 9.0, Funtouch 9
6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio P70 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 24 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Подробные характеристики

Vivo V15 Pro
Характеристики Характеристики Vivo V15 Pro
Android 10, Funtouch 10
6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
3700 мАч
Подробные характеристики

Vivo Y95
Характеристики Характеристики Vivo Y95
Android 8.1, Funtouch 4.5
6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 20 МП
4030 мАч
Подробные характеристики

Vivo Y81
Характеристики Характеристики Vivo Y81
Android 8.1, Funtouch 4
6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3260 мАч
Подробные характеристики

Vivo V9 Youth
Характеристики Характеристики Vivo V9 Youth
Android 8.1, Funtouch 4
6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 16 МП
3260 мАч
Подробные характеристики
Каталог смартфонов VivoЦена
Vivo V19 Neo-
Vivo X50 Pro68240 руб.
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