Каталог смартфонов Vivo
Android 10, Funtouch 10
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Android 10, FunTouch OS 10.5
6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4315 мАч
Android 10, FunTouch OS 10.5
6.56" AMOLED дисплей (1080 x 2376)
Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4200 мАч
Android 10, FunTouch OS 10
6.47" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
MediaTek Helio P35 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Android 10.0, Funtouch 10.0
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Android 10, Funtouch 10
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Android 10.0, Funtouch 10.0
6.89" AMOLED дисплей (1080 x 2256)
Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4500 мАч
Android 10.0, Funtouch 10.0
6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Android 10, Funtouch 10.0
6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Exynos 9 Octa 980 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
4350 мАч
Android 9.0, Funtouch 10.0
6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Exynos 9 Octa 980 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
4350 мАч
Android 9.0, Funtouch 9.2
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Android 9.0, Funtouch 9.2
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Android 9.0, Funtouch 9.1
6.35" IPS LCD дисплей (720 x 1544)
Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Android 10, Funtouch 10
6.89" Super AMOLED дисплей (1080 x 2256)
Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4500 мАч
Android 9.0, Funtouch 9
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio P65 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Android 9.0, Funtouch 9.1
6.44" Super AMOLED дисплей (1080 x 2432)
Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4100 мАч
Android 10, Funtouch 10
6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
4500 мАч
Android 9.0, Funtouch 9
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Android 8.1, Funtouch 4.5
6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
4030 мАч
Android 9.0, Funtouch 9
6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio P70 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 24 МП, передняя 32 МП
4000 мАч
Android 10, Funtouch 10
6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 32 МП
3700 мАч
Android 8.1, Funtouch 4.5
6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
Qualcomm Snapdragon 439 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 20 МП
4030 мАч
Android 8.1, Funtouch 4
6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3260 мАч
Android 8.1, Funtouch 4
6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 16 МП
3260 мАч
|Каталог смартфонов Vivo
|Цена
|Vivo V19 Neo
|-
|Vivo X50 Pro
|68240 руб.
|Vivo X50
|47240 руб.
|Vivo Y30
|14667 руб.
|Vivo Y50
|-
|Vivo V19
|-
|Vivo NEX 3S
|52894 руб.
|Vivo Z6
|-
|Vivo X30 Pro
|-
|Vivo X30
|32962 руб.